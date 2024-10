Patricia Bullrich celebró el recorte en la Aduana: “Es como la segunda provincia argentina en coparticipación”

Luego del cambio de autoridades y reducción de salarios de Aduana, y en el marco de un paro de más de dos horas en Ezeiza de parte de empleados, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió al recorte y celebró la medida del Gobierno.

En cuanto al conflicto gremial y las acciones que llevaron adelante los empleados, la funcionaria aseguró que Javier Milei no debe dar marcha atrás sobre sus decisiones aunque haya reclamos. “Lo importante es la resistencia al cambio que se quiere hacer”, destacó en LN+.

De esta manera, Bullrich argumentó: “La Aduana tiene 23 mil empleados y es la segunda provincia argentina en comparación con la coparticipación en presupuesto. Es un 0,6% del Producto Bruto Interno. Lo estamos reduciendo”.

Además, cuestionó la funcionalidad de la oficina y sostuvo que existe una conflictividad respecto a tener un Estado adecuado. Así, sugirió: “Podríamos poner otra fuerza, como Gendarmería. Es una idea que se me ocurre a mí y todavía no la comenté con nadie. Hay cientos de pasos en la Argentina y una de ellas es Gendarmería”.

“Hay cuatro puestos que tiene migraciones, y el resto los tiene Gendarmería. Por ende, es una fuerza preparada para ser Aduana”, explicó la excandidata presidencial sobre su propuesta de que la fuerza se complemente con el organismo de control de mercancías, y preguntó: “Si lo pueden hacer en cualquier lugar de la frontera, ¿por qué no en Aeroparque y Ezeiza?”.

A su vez, la ministra mencionó una medida que fue anunciada el pasado 16 de octubre y la cual establece que la Prefectura Naval Argentina tenga permiso de entrar a la zona primaria aduanera. Se trata del sitio en el que se encuentran los contenedores con mercancías y donde solo la Aduana podía ingresar.

“Si había un contenedor con perfil de riesgo, la Prefectura no podía entrar. Ahora, por medio de un convenio internacional, lo cambiamos”, expresó Bullrich. También, había afirmado en su cuenta personal de X: “El Programa Global de Control de Contenedores es un convenio con la AFIP-ADUANA y la ayuda de la UNODC e INL (USA), para un comercio ágil y un entorno seguro. Consiste en un cambio trascendental que pone a la Argentina bajo los mismos parámetros de los puertos más seguros del mundo”.

HISTÓRICO: Prefectura Naval Argentina entrará a la zona primaria aduanera para perfilar el riesgo de contenedores que puedan sembrar dudas antes el posible transporte de droga.



El Programa Global de Control de Contenedores es un convenio con la AFIP-ADUANA y la ayuda de la UNODC… pic.twitter.com/fAeZXhq0cO — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 17, 2024

La mirada de Bullrich sobre el kirchnerismo

En el contexto de una interna cada vez más fuerte por presidir el Partido Justicialista (PJ), la expresidenta de Propuesta Republicana (Pro) se refirió a la postulación de Cristina Kirchner y aseguró que generó que el “peronismo quede cortado a pedazos”.

“Ya no hay más kirchnerismo o antikirchnerismo, ahora son las ideas del número 1, que es Javier Milei, contra el resto. Hoy Cristina discute sobre ella misma. Los peronistas vivos saben que Cristina no les sirve más. Les sirvió durante diez años, pero ya no más. Para que el gobernador de La Rioja se le anime significa que la están corriendo y están en un margen de la política. Y eso es bueno para la Argentina”, agregó.

También trazó una diferencia entre la gestión de Milei y la de Mauricio Macri, en la cual también fue funcionaria, y dijo que se distancian en cuanto a la visión sobre los paros. “Cuando vos cedés y les das la mano, ellos te toman el codo. No cambian más el rumbo del país”, consideró Bullrich.

