Luego del acto en Barrancas de Belgrano, donde protagonizó el primero de los cierres de campaña rumbo a las elecciones del próximo domingo, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, reiteró algunas de las ideas que pretende llevar a cabo en caso de llegar a la presidencia y ofreció definiciones sobre las principales figuras de la escena política actual. En particular, se detuvo en el rol que tendría en su eventual gobierno Mauricio Macri, a quien calificó como “un presidente que necesitó otra oportunidad y no la tuvo”.

“He hablado con muchos expresidentes y todos dicen que no hay cargo para un expresidente. El mejor cargo para un expresidente es que utilice las herramientas que tiene para el país”, sostuvo durante una entrevista en LN+, donde insistió en que “el rol ya lo tiene, es expresidente”.

A una semana de las generales y en línea con su propuesta de “terminar con el kirchnerismo”, la dirigente de Pro reiteró sus cuestionamientos hacia el oficialismo y, ante la consulta respecto de cómo definiría a la vicepresidenta Cristina Kirchner, la categorizó como “una ladrona del país”. En el mismo sentido, consideró que el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, es “muy cínico y mentiroso”.

En esa sintonía, la exministra de Seguridad llamó “nefasto” al diputado Máximo Kirchner y también le dedicó una frase al exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde en medio del “yategate” e indicó que retrata “la pornografía de la corrupción y la política”. Además, estimó que el expresidente Néstor Kirchner fue “el primero que empezó con este daño” al país.

Por otra parte, afirmó que el candidato de La Liberta Avanza (LLA) Javier Milei es “muy cambiante”. Sobre su eventual ministro de Economía, Carlos Melconian, aseguró que “tiene barrio”.

Previo a las descripciones, Bullrich mencionó las prioridades que tendrá en caso de llegar a la Casa Rosada y enfatizó en la centralidad de la economía, la educación y la seguridad. “Bajar la inflación es lo fundamental, bajando la inflación lo demás se hace más fácil: tenemos un equipo y fuerza territorial, tenemos la fuerza, y tenemos un liderazgo de convicción,. Nuestro cambio es un cambio realizable”, expresó.

Para llevar adelante su objetivo, adelantó que presentará una serie de leyes económicas en el Congreso, entre las cuales se incluirá “la reforma del Banco Central para prohibir los cepos y lograr la independencia” del organismo. Además, aseguró que enviará al Legislativo “un presupuesto sin déficit y un proyecto para un nuevo Código Penal y la ley de la esencialidad de la educación”.

“Los docentes no van a poder hacer paros... la policía no tiene derecho a huelga, entonces si no podemos no tener policía en la calle, no podemos no tener docentes el aula. A los chicos le amputan el futuro: no me va a temblar el pulso, porque si a mi me tiembla el pulso, [los chicos] seguirán en la tragedia educativa”, evaluó.

