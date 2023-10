escuchar

El ministro Diego Giuliano anunció este lunes al mediodía que los usuarios de transporte público podrán optar por recibir o no el subsidio del Estado nacional. Para justificar la medida, aseguró que se dará la “oportunidad de opción” a cada persona, en el marco de una campaña donde se puso en debate si estos aportes que se hacen a las tarifas son necesarios. En ese sentido, el funcionario envió un dardo al candidato libertario, Javier Milei, quien pretende un fuerte ajuste de las cuentas públicas, al asegurar que le parecía “importante” que la sociedad supiera de qué se trata la eliminación de estas ayudas.

La alternativa comenzará a regir desde el viernes 27 de octubre y estará disponible para usuarios de colectivos y trenes de jurisdicción nacional. Quienes quieran renunciar podrán gestionar esa decisión desde el próximo viernes 20 a través de la web argentina.gob.ar/SUBE. Según planteó Giuliano, la medida se oficializó a través de una resolución que emitió hoy desde el Ministerio de Transporte.

“En este momento particular en el cual se pone en debate y discusión la posibilidad del subsidio, estamos en medio de una campaña donde muchos o algunos dirigentes han planteado que los subsidios no son necesarios para los usuarios, entonces hemos dado esta oportunidad de opción”, señaló y siguió: “La opción tiene que ver con que en los próximos días y desde mañana cada usuario va a poder informarse acerca de qué significa no tener subsidio, estableciéndose una tarifa que hace a la estructura del sistema de costos; conocer el monto de la tarifa y en el sentido de que no quiera recibir el subsidios que el Estado tiene en el transporte, puede optar por no adherirse”.

Sin embargo, el ministro aclaró que el Gobierno mantendrá esta política de apoyo y que solo se tendrán que registrar aquellos que quieran renunciar al aporte. “ Quien quiere seguir recibiendo el subsidio no tiene que hacer absolutamente nada , pero quien quiere tener una tarifa diferenciada y sin subsidio deberá realizar un mecanismo de nominalización de su tarjeta, de inscripción en un registro que vamos a tener a partir del viernes en el sistema y de ahí quedará registrada su voluntad de no optar por el subsidio”, detalló Giuliano.

Asimismo informó que la tarifa que regirá para quienes decidan rechazar la ayuda estatal será de 700 pesos para el colectivo y de 1100 pesos para el tren , en base a la estructura de costos.

“Hemos invitado a las provincias argentinas a adherirse a esta opción de subsidio al transporte o la opción personal de no recibirlo a partir del día viernes 27, día en que se pone en práctica”, sostuvo Giuliano.

Como un cuestionamiento dirigido a Milei, que promociona un “plan motosierra” sobre el gasto público en caso de ganar las elecciones, el funcionario massista comentó sin nombrarlo: “En un momento donde los temas entran en el debate público y en donde la discusión se ha centrado sobre si van a quitar el subsidio al transporte, posición de algunos candidatos, nos parece muy importante que la sociedad sepa de qué se trata, que se conozca cada una de estas cuestiones y los beneficios sociales del subsidio, claramente extendido en todo el mundo”.

Desde mañana, en tanto, la aplicación SUBE y las máquinas validadoras harán un preaviso sobre lo que saldría la tarifa sin aporte estatal.

Requisitos para renunciar al subsidio

Tener la SUBE registrada con los datos del usuario

Completar el formulario de renuncia al subsidio

Fechas

Martes 17 de octubre: se comunica el preaviso para completar el formulario en la web

se comunica el preaviso para completar el formulario en la web Viernes 20 de octubre: formulario disponible para completar únicamente en la web. Además, se podrá solicitar pagar la tarifa plena sin subsidio a los conductores de colectivo

formulario disponible para completar únicamente en la web. Además, se podrá solicitar pagar la tarifa plena sin subsidio a los conductores de colectivo Viernes 27 de octubre: el cobro para quienes decidieron renunciar al subsidio será automático en colectivos y luego en trenes

Alcance de la medida

Transporte automotor de las líneas de jurisdicción nacional y de transporte ferroviario en el Área Metropolitana de Buenos Aires

Líneas urbanas interjurisdiccionales de jurisdicción nacional

Se invitará a las jurisdicciones que cuenten con SUBE -actualmente 53 localidades en el país- para que se adhieran

En aquellos localidades con servicios ferroviarios tanto regionales, interjurisdiccionales, como de larga distancia y que no cuenten con SUBE, podrán manifestar dicha renuncia al momento de adquirir el pasaje

LA NACION

