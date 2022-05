Patricia Bullrich dijo que Cristina Kirchner le hace un “cascoteo medido” a Alberto Fernández

Mientras se mantiene el diálogo cortado en la cúpula del Gobierno, la titular de Pro, Patricia Bullrich, se metió en la interna oficialista y además de hablar de un “juego perverso” entre el presidente Alberto Fernández y la vice, Cristina Kirchner, vertió una teoría sobre la relación entre ambos: dijo que la antes mandataria le hace un “cascoteo medido” al jefe de Estado.

“Es un cascoteo medido, es un cascoteo que [Cristina] le hace para tratar de tomar distancia y que la gente que la sigue diga: ‘Cristina es otra cosa, distinta a Alberto’. Para no pegarse a sus fracasos, a su inflación, a sus problemas económicos”, comenzó Bullrich, en Radio Rivadavia.

Pese a que no consideró que los dardos en el oficialismo sean una “estrategia”, la presidenta de Pro hipotetizó: “No creo que [Cristina] lo esté cascoteando [a Alberto] para voltearlo, lo está cascoteando para que la gente mire cómo le tira piedritas, para separarse y mostrar que ella es una cosa distinta”.

Sin embargo, Bullrich consideró que la vicepresidenta “no quiere” diferenciarse realmente de Fernández porque en ese caso ya le hubiese propuesto un nombre concreto para reemplazar al ministro de Economía, Martín Guzmán.

“Es como para tomar distancia y tratar de guardar algún capital político. Es un juego muy perverso el que están haciendo, porque en el medio todos los meses nos ligamos un 6% de inflación producto de este juego”, insistió la exministra de Seguridad macrista, que planteó también los efectos económicos de las fricciones frentetodistas: “El dólar está planchado, las condiciones internas están como para que la Argentina exporte más, el precio de los commodities está alto. Entonces, ¿por qué pasa lo que pasa? La conclusión es que el riesgo de Cristina Kirchner y Alberto Fernández es muy alto”.

“Este no es un gobierno de coalición, esto es todo peronismo”

De todas formas, Bullrich evitó hablar de un “gobierno de coalición” porque -según dijo- esta es una gestión conformada por un solo partido, el peronismo, pero con facciones que estuvieron separadas en distintos momentos por “cómo se plantaban” frente al poder.

“Esto es todo peronismo, no hay nadie que no provenga de esas filas. Lo que hay es un momento de crisis muy fuerte de la condición de ser peronista. ¿Qué es el peronismo? ¿Es el kirchnerismo? ¿Pueden administrar algo que no esté bajo un mando muy fuerte? ¿Pueden administrar con dos cabezas? Está en crisis un modelo de poder, no una coalición”, entendió la representante de Juntos por el Cambio.

La mesa nacional de Juntos por el Cambio se reunió en La Matanza

Entonces, sí dijo que el próximo gobierno “tiene que ser de coalición” y aseguró que en eso trabajan los socios opositores. En ese sentido, refirió que los cambiemitas intentan construir un plan de gobierno con los distintos partidos, algo que no hicieron cuando gobernaron entre 2015 y 2019.

“El plan de gobierno la vez anterior había sido una responsabilidad más de Pro, la coalición se hizo muy sobre la hora”, contrastó, pese a que evitó aventurar por qué el expresidente Mauricio Macri no estuvo en la última mesa nacional de Juntos por el Cambio, que se reunió este viernes en La Matanza. “No fue porque no fue, no me pareció un dato para preguntarle”, deslizó la exministra, que evitó una vez más precisar si será candidata a presidenta en 2023, aunque suene fuerte esa posibilidad.

“No tomemos distancia del votante de Milei”

También se refirió a los disensos que se dieron dentro de Juntos por el Cambio por una supuesta incorporación del diputado nacional liberal Javier Milei, de buena sintonía con ella, a esas filas. Esa intención fue resistida por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y por las “palomas” de la fuerza -es decir, los más “mesurados” frente al Gobierno-.

“No corresponde que cerremos o abramos puertas a otro partido que no ha pedido el ingreso a Juntos por el Cambio, es una discusión sobre algo que no existe”, afirmó Bullrich, quien sin embargo advirtió: “El votante de Milei también es un votante de Juntos por el Cambio. Me parece muy importante que no tomemos distancia del votante de Milei por tomar distancia de Milei. Es muy importante dejar de hablar de él o no ser nosotros sus voceros”.

La presidenta de Pro tiene buena sintonía con Milei

En tanto, le restó importancia a los chispazos que se ocasionaron con el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, quien salió de la mesa bonaerense de Juntos por el Cambio. “Eso fue algo pasajero, una tormentita de un día, ya pasó. No le daría importancia”, relativizó Bullrich.

Descartó acompañar las retenciones

Por otra parte, dio por sentado que el bloque opositor se manifestará en contra de un aumento de retenciones en el Congreso, después de que el Presidente deslizara que podría intentar un incremento en este impuesto ante la imposibilidad de contener los precios, algo luego negado por dos de sus ministros: Guzmán y Julián Domínguez, de Agricultura.

“Un gobierno que dice las cosas que dice a la mañana y después dice lo contrario, lo único que genera es más bronca e incertidumbre. No se puede estar jugando así todo el tiempo. Que al Presidente lo desmienta el ministro no es muy prolijo”, cerró la titular de Pro.