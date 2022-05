Juntos por el Cambio prepara una postal de unidad tras los últimos cortocircuitos

La mesa nacional de Juntos por el Cambio se reunirá el próximo viernes en La Matanza, el principal bastión electoral del peronismo, para debatir uno de los ejes centrales del programa de gobierno que confecciona el espacio con miras a 2023: la política social.

Luego del revuelo que generó en el seno Juntos por el Cambio el veto contra Javier Milei (La Libertad Avanza) en la última reunión cumbre, que se celebró el 27 de abril pasado, los principales referentes de la coalición opositora redoblan los esfuerzos para apaciguar las tensiones internas e intentan poner el foco en la construcción del plan de gobierno . Por eso, los integrantes de la mesa nacional de Juntos por el Cambio se mostrarán el viernes en el distrito de San Justo, en La Matanza, territorio gobernado por el peronista Fernando Espinoza (Frente de Todos), junto a los presidentes de las cuatro fundaciones que trabajan para consensuar los lineamientos del programa para 2023: Pensar (Pro), Alem (UCR), Instituto Hannah Arendt (CC) y Encuentro Federal (Encuentro Republicano Federal).

El evento arrancará a las 9.30 y concluirá al mediodía. Allí, la cúpula de Juntos por el Cambio buscará mostrar una postal de unidad , después de los últimos cortocircuitos entre los jerarcas de Pro, la UCR y la Coalición Cívica por una eventual alianza con Milei en 2023 y las últimas votaciones en el Congreso. Se espera la presencia de Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Gerardo Morales, Alfredo Cornejo, Mario Negri, Miguel Ángel Pichetto, Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López, entre otros.

Es que en las últimas semanas el interbloque de Diputados de Juntos por el Cambio actuó de manera cohesionada para apalancar el debate sobre la boleta única, pero no pudo ocultar sus diferencias internas a la hora de votar la ley que regula la industria del cannabis medicinal, impulsada por Gerardo Morales (UCR), la protección a los enfermos de VIH y la prórroga del blanqueo a los incentivos para la construcción.

A diferencia de lo que ocurrió en el encuentro celebrado a fin de mes pasado en Recoleta -cuando Larreta activó la discusión sobre Milei, un tema que no figuraba en el temario-, los organizadores de la reunión de la mesa buscan circunscribir el debate a la política social. En el primer tramo del cónclave, los representantes de las fundaciones expondrán su diagnóstico sobre la situación social en la Argentina y propondrán políticas ligadas a la empleabilidad.

Los popes de Juntos por el Cambio coinciden en que la oposición debe aplacar el alto nivel de internismo para evitar que la coalición opositora proyecte una imagen similar al Gobierno , que luce inmerso en una feroz interna por el rumbo económico.

“Juntos por el Cambio es la fuerza política que puede darle certidumbre al programa electoral, político, económico y social de la Argentina Ya tenemos construida una base parlamentaria”, afirmó Pichetto el viernes pasado en Parque Norte, después de lanzar su candidatura presidencial.

La reunión de Juntos por el Cambio

Por ese motivo, referentes del espacio, como los gobernadores radicales Gustavo Valdés, Rodolfo Suárez o Morales y las espadas de la CC en el Congreso, ponen el foco en el armado del programa económico. Si bien el trabajo ya está en marcha, Juntos por el Cambio lidia con el desafío de unificar posturas en torno al proyecto económico y político para 2023.

La tarea no es sencilla, reconocen los funcionarios porteños y dirigentes que tejen el armado del plan. De hecho, Bullrich volvió a patear el tablero cuando reconoció que aplicaría un esquema bimonetario en caso de llegar a la presidencia en 2023. De inmediato, los referentes de la fuerza de Elisa Carrió, salieron a cruzarla: “Mandemos a los economistas de las fundaciones a tejer escarpines. No tiene sentido coordinar, trabajar, planificar seriamente nada”, ironizó Juan Manuel López, jefe del bloque de diputados de la CC. Los “halcones” optaron por no responderle a los lilitos para no agitar las aguas internas.

Es más, jefes de Juntos por el Cambio activaron gestiones para exhibir unidad, tras los últimos chispazos internos. Macri recibió ayer a Néstor Grindetti, quien se alejó de la mesa provincia de Juntos después de que la cúpula de Pro rechazara la negociación con Axel Kicillof para avanzar con cambios en las jubilaciones de empleados del Banco Provincia, una reforma que había impulsado María Eugenia Vidal durante su mandato en Buenos Aires.

“Para mí, siempre es importante reunirme con Macri. Tanto para intercambiar ideas, como para proyectar el futuro. Sin duda alguna, es una referencia ineludible en nuestro espacio político para todos los dirigentes y militantes”, escribió el intendente de Lanús, luego de que visitara al expresidente en sus oficinas de Olivos. Macri y Grindetti tiene un vínculo cercano desde hace años y se reúnen con frecuencia. En general, evitan la foto. Pero esta vez buscaron un golpe de efecto: desactivar la espiral de conflicto en Pro por el portazo de Grindetti, quien no volverá a la conducción provincial de Juntos.

Para mí, siempre es importante reunirme con @mauriciomacri. Tanto para intercambiar ideas, como para proyectar el futuro. Sin duda alguna, es una referencia ineludible en nuestro espacio político para todos los dirigentes y militantes.



¡Gracias por recibirme, Mauricio! pic.twitter.com/sYKOMuezwy — Néstor Grindetti (@Nestorgrindetti) May 16, 2022

Durante las últimas horas, Macri también recibió a una de las integrantes de la mesa chica de Larreta. Se trata de la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, quien presentó ayer El día que ir a la escuela fue noticia en la Feria del Libro. Acuña, una de las colaboradoras más estrechas de Larreta –y empuja el proyecto presidencial del alcalde–, tiene buena sintonía con Macri desde hace tiempo. No solo lo visitó en enero en Villa La Angostura, donde descansó el exmandatario junto a su familia, sino que organizó la actividad que compartieron Macri y Larreta en una escuela porteña del barrio de Pompeya.

En el pelotón de la UCR también hubo gestos de distensión. Morales y el médico Facundo Manes, los principales aspirantes a la presidencia en el ecosistema radical, se mostraron hoy juntos en Barcelona, España.

Ambos coincidieron en que la principal actividad de Juntos por el Cambio debe ser “generar herramientas para resolverle los problemas a los argentinos y llegar con un plan sólido de gobierno a 2023″.