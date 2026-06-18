La jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, habló el miércoles por la noche tras el apoyo de la oposición dialoguista para postergar hasta la semana próxima la sesión de la Cámara alta en la que se iba a discutir un pedido de interpelación y moción de censura impulsado por el kirchnerismo para remover al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El acuerdo fue confirmado por la propia Bullrich al término de la reunión de Labor Parlamentaria, en la que se decidió postergar por una semana el tratamiento de los proyectos que piden la interpelación del jefe de Gabinete. “Se acordó sesionar el próximo jueves 25: ese día se van a tratar todos los proyectos que piden la interpelación y la moción de censura de Adorni. Si tienen mayoría, se lo llamará a interpelación el 2 de julio”, afirmó la jefa del boque de LLA al salir del Congreso en diálogo con la prensa.

Patricia Bullrich Santiago Filipuzzi

La exministra de Seguridad también explicó que el artículo 101 es operativo, por lo que no se necesita de un proyecto con dictamen de comisión para someter a votación en el pleno del Senado la comparecencia del jefe de Gabinete.

Sobre el futuro de Adorni, Bullrich sumó: “Si este proyecto de interpelación tiene una mayoría, tendría una interpelación y eso podría llevar o no a una moción de censura. Yo informaré ahora al Poder Ejecutivo de esta circunstancia, de lo que está sucediendo. Veremos qué medidas se toman”.

Patricia Bullrich: “El Presidente considera que Adorni no mintió, que no hay nada cuestionable”

Al ser consultada sobre por qué el presidente Javier Milei todavía sostiene al jefe de Gabinete, marcó: “Él considera que no hay razón, no mintió, o considera que dio una explicación razonable. Nada para cuestionar al Presidente de la Nación”.

La resolución fue adoptada por los jefes de todos los bloques y fue el corolario de tensas y nerviosas negociaciones bilaterales sostenidas por la senadora libertaria con los líderes de la oposición dialoguista a lo largo de las ultimas 24 horas.

Esas conversaciones terminaron de cristalizar en un nuevo encuentro en el salón de reuniones del bloque radical ubicado en el segundo piso del palacio legislativo en la que participaron los anfitriones Eduardo Vischi (Corrientes) y Mariana Juri (Mendoza), presidente y secretaria de la bancada del centenario partido.

También estuvieron los jefes de los bloques de Pro, Martín Goerling (Pro-Misiones); de Provincias Unidas, el peronista Carlos Espínola (Corrientes); y de Convicción Federal, Carolina Moisés (PJ-Jujuy); la salteña Flavia Royón, que responde al gobernador Gustavo Sáenz; y los provinciales Natalia Gadano (Santa Cruz) y Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia de Misiones).

Hasta la semana pasada, antes de que Adorni provocara una indignación generalizada en la oposición con su historia de la apuesta por los bitcoins con una generosa y sorpresiva herencia en dólares que le habría dejado su padre, el oficialismo quería sesionar esta semana para tratar el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

Pero todo cambió tras la entrevista del jefe de Gabinete con José Del Rio en LN+ de la semana pasada y el pedido de interpelación presentado por el kirchnerismo.

Manuel Adorni llega a la Rosada Ricardo Pristupluk

Adorni complicó más su situación cuando anunció que iba a asistir en julio al Senado a brindar su informe sobre la marcha del Gobierno.