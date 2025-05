Patricia Bullrich embistió contra el Pro de Macri y sugirió que es difícil la unidad en provincia: “Que bajen el tonito”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, embistió el jueves por la noche contra el Pro de Mauricio Macri a raíz de un video que publicó el partido en sus redes sociales, horas antes, en donde se la menciona como “traidora” y “panqueque”. “Que bajen el tonito”, respondió la funcionaria nacional entrevistada LN+ y sugirió que, con este tipo de mensajes ,podría llegar a dificultarse la unidad y el diálogo con La Libertad Avanza.

A horas del inicio de la veda electoral, este viernes desde las 8 de la mañana, Bullrich fue consultada por el periodista Luis Majul acerca del spot que compartió Pro en X. Allí se escucha una canción con imágenes de fondo y en un momento la letra recita: “Ni los traidores ni los panqueques (...) podrán robarnos lo que logramos”, con fotos de Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta de fondo.

“No están como para buscar un acuerdo“, consideró Bullrich al respecto y apuntó directamente contra la decisión de Jorge Macri, el jefe de gobierno porteño de despegar las elecciones locales de las nacionales. Realizarlas este domingo fue una “pésima decisión”, dijo.

Para la ministra, esta medida se corresponde con una estrategia de Pro para “tratar de quedarse con el territorio”. “Vamos a ver”, indicó Bullrich y agregó: “Va a haber una situación en la que el objetivo no les va a salir”.

Macri se ocupó de verbalizar una profunda crítica contra Bullrich y Larreta en el cierre de campaña de Silvia Lospennato, en Villa Pueyrredón. Allí, lanzó: “Y el segundo mensaje que quiero transmitirles es que Pro está unido y está de pie otra vez. La interna de 2023 fue muy dañina para nuestro espacio. Los dos candidatos se dejaron corromper por el ego y la ambición desmedida. Pero los dos ya no están, ya se fueron”.

Por otro lado, criticó los dichos de Macri en torno a que Lospennato “es la única candidata que dice la verdad”. Para Bullrich esto no es así, y en cambio, postula que “[Manuel] Adorni dice muchas más verdades”. ”Que bajamos la inflación, que logramos déficit fiscal, que achicamos la estructura estatal para bajar impuestos y devolverle poder a la gente. Que hace falta entrar con reformas a la Ciudad. Que combatimos el narcotráfico y que terminamos con los piquetes. Las verdades que dice Adorni, cualquier argentino las está viviendo".

“Dice la verdad el que habla de los cambios profundos. ¿Quién esperaba las desregulaciones de Sturzenegger, las maravillas de “Toto” Caputo en tan poco tiempo, que Milei corrigiera la seguridad, la economía y sacara a los piqueteros? La verdad es la que repercute sobre los argentinos en su vida cotidiana. Más verdades que las de Adorni no encuentro", enfatizó.

En ese sentido, revalidó el acompañamiento al Gobierno. “Nos comprometimos a acompañar a un gobierno. Les pedimos a millones que acompañen también. No es acompañarlo dos minutos, sino todo el tiempo. Está en la dirección correcta, haciendo las cosas que hay que hacer. No era fácil sacar adelante a la Argentina. No llegamos al año y medio todavía”.