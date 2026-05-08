Patricia Bullrich encabezó una recorrida de La Libertad Avanza por Lugano y ya se mueve como candidata

“¡Vamos Pato!”, le gritan desde un auto cuando la reconocen. Entre foto y foto, Patricia Bullrich se gira para saludar a uno de sus seguidores antes de continuar su recorrida por el centro comercial de Villa Lugano. Todavía falta más de un año para las próximas elecciones, como reconocen en su propio entorno, pero la senadora nacional de La Libertad Avanza (LLA) ya se mueve como candidata en suelo porteño.

La exministra de Seguridad encabezó una breve actividad partidaria en el sur de la ciudad. Desembarcó en Villa Lugano, caminó apenas una cuadra y dialogó con comerciantes y vecinos que salían a su encuentro cuando la reconocían. Más temprano, visitó una fábrica de juguetes en Villa Soldati. Se llevó algunos insultos, pero también la certeza de que su figura cuenta con cierto respaldo popular si decidiera competir por la jefatura de gobierno. Esa es su voluntad.

En LLA prefieren no hablar de postulaciones, pero se siguen de cerca los movimientos de Bullrich. Hoy, la senadora se mostró junto a los legisladores porteños Juan Pablo Arenaza, un exdirigente de Pro que la siguió luego de su salto a las filas de Milei, y Pilar Ramírez, alfil de Karina Milei en la ciudad, aunque su aval no está garantizado.

Pilar Ramírez y Juan Pablo Arenaza, legisladores porteños que acompañaron a Patricia Bullrich en su recorrida por Lugano Tadeo Bourbon

Esa distancia que aún no logra saldarse entre la secretaria general de la Presidencia y la senadora volvió a quedar en evidencia este mediodía en el trato entre Ramírez y Bullrich. Aunque ingresaban juntas a los comercios, durante gran parte de la actividad, estuvieron separadas y prácticamente no mantuvieron diálogo en la calle.

Es que mientras la senadora se detenía a hablar con vecinos y tomarse fotos, la armadora porteña se mantenía al margen o avanzaba sin esperar a la exministra, quien no perdía oportunidad de tomarse fotos junto a vecinos y acumular gestos de apoyo. En su entorno, no hablan de candidaturas, pero tampoco lo desmienten y sonríen ante la mención de una eventual postulación.

El abrazo fraternal entre ambas, llegó recién al final. Fue un trato cortés, pero frío. Casi protocolar. Después de todo, Ramírez preside LLA en la ciudad y Bullrich trabaja por ser la cara visible de ese sello en el tradicional bastión de Pro y quien termine desplazando al partido macrista del Ejecutivo porteño. La exministra quiere ser jefa de gobierno y, aunque no rompe con LLA, ya no espera guiños y se mueve con esa autonomía que -quienes la conocen- suelen destacarle.

Bullrich y Pilar Ramírez recorrieron comercios de Villa Lugano, pero mantuvieron distancia durante buena parte de la actividad Tadeo Bourbon

La relación intermitente entre Karina Milei y Patricia Bullrich sumó un nuevo foco de conflicto este miércoles, cuando, en declaraciones televisivas, le pidió a Manuel Adorni que presentara “de inmediato” su declaración jurada para esclarecer su situación patrimonial. El reclamo generó malestar en la cúpula del gobierno nacional, en particular en la secretaria general de la Presidencia.

Bullrich ya le había pedido a Milei que apartara a Adorni de la jefatura de gabinete, porque dificultaba la gestión y el trabajo legislativo. Algunos ministros comparten esa mirada en privado, pero no se atreven a hacer público su descontento ante el férreo respaldo de los hermanos Milei al ministro coordinador.

LLA desembarcó en Villa Lugano y Bullrich activó su agenda en la ciudad con la mira en 2027 Tadeo Bourbon

Tanto en el bullrichismo como cerca de Karina Milei reconocen que desde que Bullrich exigió explicaciones al jefe de Gabinete no hubo diálogo entre la funcionaria y la senadora. “No hubo llamados con reclamos”, destacaron en el entorno de la exministra. La reunión de gabinete de esta tarde oficiará como su primer reencuentro tras las declaraciones públicas de la titular del bloque libertario en la Cámara alta.

Como presidenta del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich participa de la reunión de gabinete en la que insistirá con sus reclamos a Adorni Santiago Filipuzzi

Fuentes cercanas a la exministra confirmaron que -como anticipó LA NACION- Bullrich insistirá frente a Adorni y los hermanos Milei con su reclamo para que el jefe de Gabinete presente cuanto antes la documentación correspondiente o se lo aparte de su cargo. Sin embargo, en la recorrida de esta mediodía, evitó referirse al ministro coordinador.

“No quiero volver a un tema que ya lo dije, lo defendí, fui taxativa y clarita. Y ya está, no quiero repetirlo. Todos saben lo que dije y lo que pienso”, dijo la senadora ante la consulta de A24.

Ovaciones y reclamos

Por las calles de Lugano, Bullrich se movió entre ovaciones, saludos efusivos y múltiples pedidos de fotos.

“Sí, si se presenta, la votaría. Podría ayudar con el tema de la seguridad”, aseguró un matrimonio que prefirió mantenerse al margen del tumulto que la rodeaba, entusiasmado por la visita de la senadora. Reivindican su trabajo como exministra y esperan que, de presentarse para la jefatura de gobierno, se haga cargo de la inseguridad en su barrio.

Bullrich visitó Villa Lugano y habló con vecinos que esperan que se presente como candidata en 2027 Tadeo Bourbon

Hay expectativa por lo que, algunos vecinos ya palpitan o, al menos, intuyen: que encabezará una lista en los próximos comicios porteños. Bullrich ya dio algunas señales en este sentido. Esta semana, viajó a Chile y se encontró con el alcalde de Santiago, una reunión que utilizó para lanzar críticas a la gestión de Jorge Macri en la Capital Federal.

“El orden, la seguridad y la gestión eficiente son la base obligatoria de una ciudad que crece”, escribió en su cuenta de X. “Santiago es un ejemplo de una ciudad que crece y no se queda frenada en lo que Buenos Aires no logra avanzar: la limpieza, los subtes, el tránsito o los impuestos distorsivos”.

Muy buen encuentro con el Alcalde de Santiago de Chile, Mario Desbordes, donde coincidimos que el orden, la seguridad y la gestión eficiente son la base obligatoria de una Ciudad que crece.



Con reglas claras y una ciudad bien integrada, conectada y administrada, se genera el… pic.twitter.com/mT7D4WP0MX — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 4, 2026

El entusiasmo por Bullrich, de todos modos, estuvo matizado por algunos insultos aislados y críticas que, aunque estaban direccionadas a la gestión de Javier Milei, no dejan de salpicar a su figura. “No puedo pagar el alquiler. Yo no quería vivir de la caridad de mis hijos. Me ocupé de tener un buen trabajo para tener una buena jubilación, pero me arruinaron. No me alcanza”, señaló una mujer que paseaba a sus perros, pero se detuvo al ver a la senadora.

Otros vecinos le acercaron reclamos similares, vinculados al bajo poder adquisitivo de las jubilaciones mínimas, a la vez que señalaban un retroceso del comercio en Lugano por la caída en las ventas. En LLA pretenden suplir esa situación con un proyecto de ley con beneficios fiscales para comerciantes de la ciudad que se debatirá en la Legislatura porteña el próximo jueves. Ese día, también se tratará en el recinto la ampliación del presupuesto.