Patricia Bullrich estrenó su segundo spot de campaña con énfasis en el “orden” y en la cercanía con la gente

escuchar

La precandidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, lanzó este sábado su segundo spot de campaña en el que, a diferencia de su video previo, en el que su línea discursiva se paraba sobre la disyuntiva “todo o nada”, esta vez la exministra de Seguridad decidió omitir esa tajante expresión y dar un mensaje por la positiva, con frases como “cuando hay orden, tu esfuerzo vale” o “cuando hay orden, podemos soñar, imaginar, proyectar”.

“Violento es ver familias enteras viviendo en la calle”, dice Bullrich en otro de los tramos del spot, en el que hace principal hincapié en la necesidad de contraponer el “orden” a la “violencia”, que estaría representada por la pobreza, la inflación y los piquetes. “Violencia hay cuando no hay orden”, se la escucha decir, mientras se intercalan imágenes de Sergio Massa y Cristina Kirchner.

De esta Argentina, solo salimos con decisión, orden y coraje. 🇦🇷💙



Sumate a #LaFuerzaDelCambio:https://t.co/KeSEf77imU pic.twitter.com/Yrow63bnl6 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 22, 2023

En su disputa discursiva con Horacio Rodríguez Larreta de cara a las PASO de la coalición opositora del próximo 13 de agosto, Bullrich pone el énfasis en que “un cambio profundo es solo posible con coraje y convicción”. En ese sentido, según la línea que remarcan desde su sector, la “recuperación del orden tiene que ser el punto de partida, no el resultado de acuerdos”.

En su primer spot, que motivó las críticas del propio jefe de gobierno porteño (“No es a las trompadas y a los gritos”, dijo apenas conocido el video), Bullrich mostraba imágenes y testimonios de personas durante piquetes y manifestaciones. “Acá nada es como debería ser y va a hacer falta mucha fuerza para recuperar el orden que perdimos”, agregaba la dirigente de Pro mientras, de fondo, se veía un video de Máximo Kirchner y Juan Grabois.

Nuevo spot de Patricia Bullrich

Luego cuestiona a los candidatos que plantean una estrategia más “dialoguista” y muestra imágenes de Sergio Massa y referentes del kirchnerismo. “Fuerza, porque el diálogo no saca a los narcos de Rosario”, dice Bullrich. Y sigue enumerando: “Porque la corrupción no se termina por consenso. Porque no se acuerda con las mafias. Fuerza porque a las cajas y a los privilegios nunca se los suelta negociando. Fuerza porque el mejor plan del mundo va a tener que defenderse, más que en la teoría económica, en la calle”.

LA NACION