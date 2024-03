Escuchar

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó en LN+ que desde este lunes comenzará una nueva operación para controlar la escalada de violencia en la ciudad de Rosario que se tradujeron en la muerte de cuatro personas en la vía pública, todos durante sus jornadas laborales. “ Mañana vamos a dar a conocer los aspectos operacionales. Obvio que hay algunos que no por una cuestión lógica, pero vamos a redoblar todos los esfuerzos ”, aseguró en diálogo con Luis Majul.

“Es importante que tengamos total y absoluto control del territorio en la investigación, la inteligencia criminal. No podemos tener gente dando vuelta y decir que ya los tenemos. La tarea fundamental que tenemos que hacer es cercar. Controlar el territorio para que la sociedad se sienta segura”, indicó la funcionaria.

En ese sentido, apuntó contra la oposición por no haberle otorgado al Gobierno la emergencia en materia de seguridad en la votación del proyecto de ley ómnibus en el Congreso. “ Hoy explota Rosario y no tengo emergencia en seguridad porque el Parlamento no la votó. Yo pregunto: ¿Los parlamentarios que no la votaron se hacen cargo de que yo necesitaría tener recursos más rápido para combatir lo que está pasando y los asesinatos a mansalva?”.

“La verdad es que nosotros seguimos avanzando con o sin las herramientas”, reflexionó y agregó: “Habíamos pedido eso porque sabemos que cuando se empieza a apretar al delito, este reacciona, sobre todo cuando lo han dejado armarse”.

A su vez, reconoció que trabaja con los ministros de seguridad de todos los distritos para enfrentar al crimen organizado y la inseguridad en las provincias: “Son tan importantes los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires o Santa Fe como los de cualquier otra parte del país”.

Tras ello, contó que mantuvo diálogo directo con el presidente Javier Milei y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para coordinar los trabajos de las diferentes fuerzas nacionales y provinciales que ingresarán en Rosario tras los asesinatos de los últimos días. “ Estamos decididos a liberar Rosario definitivamente ”, planteó.

Asimismo, detalló que se enviarán refuerzos de diferentes fuerzas de seguridad. Mencionó a Gendarmería, Prefectura Naval y Seguridad Aeroportuaria. “También estamos bajando lanchas inteligentes para el control de la hidrovía y trabajando con la Policía Federal, en especial, en la parte de inteligencia criminal”.

De esta forma consideró que los asesinatos a los dos taxistas, al colectivero y al playero de una estación de servicio buscan amedrentar los trabajos del Gobierno, generar conmoción en la sociedad y que, como consecuencia, se “afloje” en la tarea de controlar el territorio. “El negocio criminal, al haber más control territorial, se dificulta”, indicó.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzó el "Plan Bandera", junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Marcelo Manera - LA NACIÓN

Recordó que con los trabajos realizados por el gobierno de Mauricio Macri hasta 2019 se logró reducir los asesinatos hasta en un 30%, pero que durante la gestión de Alberto Fernández hubo marcha atrás con los controles. “El retroceso fue tan grande que reconocen el nivel de muertos que generan día a día las bandas por la permisividad existente”.

“Rosario es caso de estudio porque las teorías ‘zaffaronianas’, que consideraba a los asaltantes como chicos que no tenían oportunidades sociales, cuando en realidad eran terribles asesinos que mataban a la gente como lo estamos viendo ahora. Esa romantización, y no criminalización que planteaban, de que se criminalizaba a los barrios estaba mal. Les mostramos que no era una criminalización sino llevar la paz a los barrios”, consideró.

Críticas a Larreta y el futuro de Pro

Más tarde, Bullrich fue consultada respecto de la posibilidad de que el expresidente Mauricio Macri sea electo como el nuevo dirigente de Pro. La funcionaria nacional sostuvo que “está perfecto”, pero marcó un asterisco: “La discusión no es quién es el presidente sino dónde se ubica el Pro. Voy a trabajar para que el Pro esté ubicado en el cambio y en la transformación y que no se mueva de ahí”.

La hasta ahora titular del partido consideró que “la transformación se está logrando” y no se puede “dar un paso atrás”. “Si Macri es el presidente tiene que tener una línea innegociable de cambio”, afirmó.

Javier Milei junto a Mauricio Macri y Patricia Bullrich tras ganar las elecciones

Por otro lado, le respondió al exjefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta quién había dicho que Bullrich “perdió los valores de Pro”. Bullrich recordó la victoria en la interna del partido en las PASO de 2023 y disparó: “¿En qué se convirtió el Pro que fue representado en las elecciones internas y abiertas por Larreta? En un Pro burocrático, de funcionarios públicos, de puestos. A eso le pusimos enfrente un Pro de ideas, y ¿Quién ganó? La idea de cambio”.

Dijo que ganaron la interna por mostrar “el cambio” pese a no tener “ni los puestos, ni las plata, ni los cargos” que Larreta sí tenía en la Ciudad. Además, volvió a explicar por qué decidió apoyar a Milei tras las elecciones generales.

“Había cambio o continuidad y pasó Milei por el medio y representó mejor el cambio. Por eso, al otro día lo llamé, a pesar de que embarramos la campaña mal entre él y yo. No lo deberíamos haber hecho. Admitimos que dimos como un paso atrás en ese momento. ¿A cuántos convenció Larreta de votar en blanco? Cero. A él”, sentenció.