Patricia Bullrich explicó por qué denunció a Jorge Rial ante la Justicia por una “operación de inteligencia”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió este lunes la denuncia presentada por su cartera contra el periodista Jorge Rial, entre otros involucrados, a quienes acusa de realizar una “operación de inteligencia ilegal” contra el Gobierno. Según indicó, se trató de un hecho “inédito e increíble” por haber ocurrido en la Casa Rosada.

“Siempre se ha hablado de operaciones de inteligencia, pero ahora esta operación de inteligencia que es grabar dentro de la sede del Poder Ejecutivo, la Casa Rosada, es algo que nos pone en una situación de una indefensión a todos los ciudadanos”, sostuvo la ministra. En esa línea, señaló que la investigación busca determinar cómo se obtuvo y difundió un audio que se le atribuye a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

“Tengo que trabajar a fondo, junto a la SIDE, para saber cómo se ha realizado esta impresionante operación de inteligencia, que es grabar una reunión. Una inteligencia ilegal, una inteligencia paralela, una inteligencia de lo peor que puede existir, que es grabar a una funcionaria y decirle que le van a ir devolviéndole esa grabación en pedacitos, como si fuera una serie, en distintos capítulos. Esto es lo que nosotros denunciamos”, precisó.

Entre los supuestos responsables identificados por el Gobierno se mencionan el periodista Mauro Federico, el empresario y tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi, a quien describen como un operador judicial vinculado al exdirector de la SIDE Fernando Pocino.

Al mismo tiempo, Bullrich apuntó contra los comunicadores que están en la denuncia: “No son periodistas. Si fueran periodistas y reciben un audio de este tipo, lo primero que harían es hablar con la fuente. Lo primero que haría un periodista es hablar con una fuente cuando recibe una información -insistió-. Si lo manda al aire y dice ‘lo voy a mandar durante 60 días seguidos’, lo que está haciendo es ser parte de un intento de desestructuración, de desestabilización, de poner en riesgo a todo el Gobierno”.

Además, la funcionaria vinculó el episodio a injerencias extranjeras, mencionó “personas ligadas a exservicios rusos” y la posibilidad de participación venezolana tras recordar hechos previos como el avión con tripulación iraní-venezolana detenido en Ezeiza y la actividad del Tren de Aragua.

Rial cuestionó al Gobierno

Por su parte, Rial cuestionó este lunes la denuncia que presentó el Gobierno ante la Justicia, en la que se lo acusa de ser uno de los responsables de una operación de inteligencia para “influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica y, de este modo, influenciar el proceso electoral en las próximas elecciones legislativas”.

Según el conductor, “en un acto de locura extrema y en su peor momento”, el Presidente “va directo” contra la libertad de prensa y expresión.

A través de una publicación en su cuenta de X, Rial apuntó contra el Gobierno y afirmó que acusa al periodismo de una “conspiración internacional”. “Hace un ensalada donde mete a Rusia, la AFA, diputados y empresarios para denunciar un mecanismo de espionaje que no es más que su propia interna”, analizó.

El gobierno nos acusa de una conspiración internacional. Hace un ensalada donde mete a Rusia, la AFA, diputados y empresarios para denunciar un mecanismo de espionaje que no es más que su propia interna. En un acto de locura extrema y en su peor momento, el régimen de @JMilei no… — JORGE RIAL (@rialjorge) September 1, 2025

La presentación dice que las grabaciones de Karina Milei podrían haberse realizado incluso en la propia Casa Rosada, “lo que constituye una amenaza inédita a la seguridad institucional y a la investidura presidencial”.

“Esta campaña de desinformación responde a influencias extranjeras, con patrones similares a operaciones atribuidas a intereses rusos y chavistas”, agregaron en Balcarce 50.

“En un acto de locura extrema y en su peor momento, el régimen de Javier Milei no solo quiere acusar al periodismo por investigar la corrupción en su gestión sino que va directo contra la libertad de prensa y expresión”, dijo Rial.

Respecto a la denuncia que presentó el Gobierno, consideró: “Cada párrafo de su trasnochada denuncia es una intolerable amenaza. Ya es imparable dar a conocer cómo se rapiñan el dinero del estado en beneficio propio en un escándalo que parece no tener fin. Como siempre, nos vemos hoy en Argenzuela por C5N y en Carnaval Stream. Hacemos periodismo y eso nos hace peligrosos para los que no creen en la democracia -concluyó-”.