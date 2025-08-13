Patricia Bullrich fue intervenida quirúrgicamente en una clínica de la ciudad de Buenos Aires

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue sometida este miércoles a un procedimiento quirúrgico en una clínica de la ciudad de Buenos Aires. Desde su entorno aseguraron que se trató de una “intervención programada, mínima y ambulatoria”.

Desde las filas de Bullrich no precisaron el motivo de la intervención, así como tampoco el lugar de internación, pero LA NACION pudo saber que el procedimiento se realizó en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT).

Bullrich es, además de una las funcionarias más valoradas por el presidente Javier Milei, la casi segura candidata a encabezar la lista de candidatos a senadores nacionales por la ciudad de Buenos Aires, en los comicios de octubre próximo.

Una de las sedes del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) en la ciudad de Buenos Aires IADT

Bullrich, de 69 años, es la candidata que mejor mide en las encuestas que llegan a manos de los libertarios, lo que terminaría inclinando la balanza para que corra por un lugar en la Cámara alta, pese a su voluntad de seguir en Seguridad.

Excandidata a presidenta por Pro, en las últimas horas Bullrich se mostró públicamente en la señal LN+ y se refirió al escándalo del fentanilo contaminado. Y esta tarde, poco después de conocerse el nuevo índice de inflación, se manifestó en redes sociales, pero ni ella ni su equipo informaron sobre la intervención.

Bullrich consignó: “Tres meses seguidos con inflación debajo del 2%. No pasaba desde 2017. De la desastrosa economía kirchnerista y la hiperinflación, al orden y la previsibilidad. Este es el rumbo que lidera el presidente Javier Milei: hacia un país normal donde cada argentino pueda progresar sin pensar tanto en la economía”.

En tanto que en las últimas horas, a través de su cuenta de la red social Instagram, Patricia Bullrich se refirió a la detención de Lautaro “Laucha” Ghiselli, barrabrava de Rosario Central. “Guerra sin cuartel”, consignó la funcionaria" y aludió a la Ley Antimafia.

Tras la intervención en la sede de la IADT, la ministra de Seguridad esperaba regresar a sus tareas habituales.