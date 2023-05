Patricia Bullrich habló de “dinamitar” el kirchnerismo y Axel Kicillof le contestó con una ironía

escuchar

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aludió este viernes a los dichos vertidos ayer por la candidata a presidenta de Pro Patricia Bullrich en Mar del Plata, donde habló de “dinamitar” el “régimen kirchnerista” en el marco de un acto partidario. “Me pregunto qué parte”, ironizó el mandatario bonaerense y chicaneó: “Menos mal que pierden en las votaciones y que en los canales de televisión no terminan de convencer a la gente”.

En el marco de la inauguración de la Casa de la Provincia Baradero, Kicillof sostuvo: “Quiero decir que es un día de muchísima emoción porque estamos inaugurando esta casa, que como todo lo innovador tiene también sus detractores, llamémoslos las fuerzas retardatarias. Estas casas de la Provincia son parte de nuestro presupuesto también, así que agradecerles a los legisladores por haber votado esto y por haberlo defendido”.

Tras ello, agregó mientras señalaba el edificio inaugurado esta mañana: “Me recordaba recién la presidenta de nuestro Senado que no lo querían votar [en referencia al proyecto]. Así que, bueno... hay quienes quieren dinamitar lo que el Estado tiene hoy y otros que hablan de semidinamitarlo. Yo me pregunto qué parte. Dinamitar sería completo y semidinamitar sería la mitad, o la plaza”.

En ese contexto, el gobernador alertó sobre quienes no quieren que se sigan “expandiendo los derechos y el Estado”. “Esto lo menciono porque este proyecto, como otros, tuvieron mucha oposición. Menos mal que pierden en las votaciones y menos mal que en los canales de televisión no terminan de convencer a la gente de que no conviene ampliar los derechos y reconocerlos”, lanzó y remató: “Estas casas de la Provincia no quería hacerlas la oposición porque eran un gasto. Siempre el ajuste y esas ideas. Te dicen: ‘Cortemos tal cosa, porque vamos a hacer algo más importante’. Eso ocurrió con el Conectar Igualdad, porque cuando los recursos van para quienes más los necesitan, son un despilfarro (...) Cuando usan los pesos para la timba financiera y para la fuga de capitales no se les ocurre que hay un despilfarro”.

En la misma línea, Kicillof cuestionó que no se haya distribudo equitativamente el dinero que el gobierno de Cambiemos recuperó tras cancelar la emisión de Fútbol para Todos. “Dijeron, vamos a dejar de gastar la plata en eso y a construir 3000 jardines de infantes. A nuestra provincia le tendrían que haber tocado 1200, solo con una proporción poblacional. Y la exgobernadora [por María Eugenia Vidal], hoy también excandidata a varias cosas, cruzó el Riachuelo para no volver y ha dicho que no va a ser tampoco jefa de Gobierno (...) [Vidal] dijo que en sus 4 años de gobierno, donde nos llenaron de deuda, no pagaron a los proveedores y suspendieron los insumos hospitalarios, de esos teóricos jardienes de infantes inauguraron 65 nuevos edificios escolares. Yo todavía los estoy buscando, pero supongamos que le doy la derecha... Nosotros ya tenemos en tres años y poco de gobierno -y con dos de pandemia- 155 nuevos edificios escolares”, desarrolló.

Así las cosas, reiteró su advertencia sobre los gobiernos que “vienen con el ajuste disfrazado de prioridades que deberíamos cumplir”. “No hacen nada y rompen todo. Así es como trabajan”, sentenció.

“Dinamitar el régimen kirchnerista”

Ayer, en un acto en Mar del Plata junto al intendente Guillermo Montenegro y al diputado Ricardo López Murphy, Patricia Bullrich brindó un discurso con fuertes críticas al Gobierno en general y al kirchnerismo en particular. En ese marco, aseveró: “Estamos totalmente decididos a llevar adelante un cambio profundo, un cambio de régimen que dinamite el régimen kirchnerista que no ha gobernado durante tantos años. Necesitamos terminar en la Argentina, en la Provincia de Buenos Aires, con lo que ha significado el mayor nivel de descapitalización, de pérdida, que los argentinos han tenido en estos veinte años”.

Más tarde, graficó: “Piensen ustedes esta sola cifra. En 20 años en los que solo sacando nuestro cuatro años, en los que bajamos el déficit, el Estado se duplicó. Pasó del 23% del producto bruto al 42%. Yo les pregunto a los ciudadanos si se les duplicó la seguridad, la salud y la educación de cada uno de ustedes. Entonces, ¿a dónde fue eso? Fue a alimentar una burocracia que solo sirve para que haya más burocracia y menos servicios”.

Antes que Bullrich, la palabra “dinamitar” la había usado el diputado libertario y candidato a presidente Javier Milei, quien propuso en reiteradas oportunidades “dinamitar” el Banco Central e incluso aclaró: “No es una metáfora”. Luego, Macri también usó el término ante empresarios y propuso “dinamitar casi todo” tras una eventual salida del poder del kirchnerimo. “Bueno, semidinamitar todo”, aclaró después.

LA NACION