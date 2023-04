“Sin sangre ni dinamita”: el duro mensaje de la UCR que apunta al Gobierno, a Macri y Milei

escuchar

La mesa nacional de la UCR dio a conocer un documento donde traza un duro diagnóstico de la realidad del país, con fuertes críticas a la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner ante la crisis y una serie de propuestas para sacar al país “del pozo”. Las tensiones internas de Juntos por el Cambio no quedaron afuera del texto, que sin dar nombres lanza dardos hacia el expresidente Mauricio Macri y el diputado libertario Javier Milei .

“La salida para la Argentina se dará a partir de un programa económico consistente y serio. Con firmeza, convicciones y diálogo. Sin sangre ni dinamita” , advierte uno de los tramos más duros del documento. El primer destinatario es el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que días atrás dijo que un gobierno opositor generaría un “baño de sangre en las calles”. El segundo dardo fue para Macri, que ante empresarios la semana pasada propuso “dinamitar casi todo” tras una eventual salida del poder del kirchnerimo. “Bueno, semidinamitar todo”, aclaró luego.

El documento de la UCR amplía esas críticas hacia el espectro libertario de Milei y la ultraderecha. “Sin histeria ni salidas perturbadas, perturbadoras, delirantes e irreversibles. Es que en medio de las crisis aparecen los desquiciados, los extremistas que prometen dolarizar para licuar los salarios , que sostienen que los órganos pueden comercializarse como un paquete de azúcar, que creen que la solución a la inseguridad es montar una guerra cotidiana en donde los ciudadanos anden armados”, afirma el texto, en obvia alusión a las propuestas del diputado.

“Esos desquiciados son los mismos que ya sufrimos, que ahora usan otras máscaras y que una vez más, prometen entre agresiones y delirios, soluciones autoritarias de las que solamente puede nacer más sufrimiento”, continúa el documento que se dio a conocer tras el encuentro del presidente de la UCR, Gerardo Morales, con miembros de las mesas nacional y ejecutiva del Comité Nacional. Entre ellos, el senador y candidato porteño, Martín Lousteau.

“Que los brujos enajenados no vuelvan a digitar nuestros destinos”, insisten los radicales, para intentar recuperar palabras que suelen salir de la boca de Milei. “Somos el partido de la democracia y la libertad. Le dimos a este país los mejores atributos de nuestra joven democracia y le vamos a dar el impulso productivo que el país necesita. Entre nosotros no hay ni violentos, ni guerrilleros ni defensores de dictadores, torturadores y asesinos. Somos demócratas, pluralistas y amantes de la libertad”.

La situación del país

“La Argentina está en un pozo y la vamos a sacar adelante con un programa sólido, equipos preparados y convicciones firmes”, arranca el documento de la UCR, que apunta primero contra la “pésima solución a los problemas” del Gobierno ante “el desesperante aumento de la pobreza” y el desmanejo de la inflación.

“El Gobierno está sosteniendo artificialmente la situación de los distintos tipos de cambio y los servicios regulados están generando una inflación reprimida y un continuo deterioro en la provisión de servicios públicos. Para peor: el gobierno actual quiere condicionar la capacidad de salida de la crisis del próximo gobierno. Busca que la próxima gestión tenga la mayor cantidad de dificultades posibles”, añaden.

Luego, los dirigentes radicales plantean un repaso de las demandas y mala praxis en salud, educación, trabajo, inversión y deuda. “A las políticas erráticas y erróneas el Gobierno le agrega internismo y desconexión con la realidad”, afirman, para insistir que el Frente de Todos, aún atrapado en “la pelea interna, el faccionalismo”, sostiene en el centro de sus prioridades una “disputa con la Justicia para dificultar las causas que se le siguen a la Vicepresidenta”.

“La Argentina hoy exhibe no sólo una presión tributaria récord, sino también una estructura que penaliza la producción, las exportaciones y la generación de empleo. Entre 2019 y 2023 el PBI per cápita habrá caído aproximadamente 3%. Durante los últimos tres años, el salario real formal no mejoró y los trabajadores informales perdieron 21% desde 2019. Además se está ampliando la cantidad de asalariados informales que hoy representan aproximadamente 35,5% del total del empleo formal e informal”, se completa el diagnóstico radical, que pasa luego a las propuestas.

“Nosotros vamos a defender el ingreso de los argentinos. Vamos a estimular la dinámica productiva y de generación de empleo privado. Sobre todo a partir del crecimiento económico estable y sostenido desarrollado principalmente desde un plan macroeconómico serio y un plan de producción que impulse las enormes capacidades productivas que en todas las provincias tienen distintos sectores dinámicos de la economía”, afirman.

En ese punto es cuando plantea que la salida del país requiere “un programa económico consistente y serio”, hecho con “firmeza, convicciones y diálogo”, insisten. Pero “sin sangre ni dinamita”, como tampoco “histeria ni salidas perturbadas” .

