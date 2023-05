El mensaje de Mauricio Macri a María Eugenia Vidal tras el anuncio de que no será candidata presidencial

escuchar

Luego de que María Eugenia Vidal diese a conocer anoche su decisión de no competir en las elecciones presidenciales de este año, diversos referentes de Juntos por el Cambio (JxC) se expidieron al respecto y le enviaron mensajes de apoyo. Entre ellos estuvo el principal líder y fundador de Pro, el expresidente Mauricio Macri, quien le dedicó unas palabras en las redes sociales y anticipó: “El futuro tiene un lugar para vos”.

“María Eugenia, te conozco desde hace muchos años y te respeto desde siempre por tu integridad, tu valentía y tu lealtad a las personas y a las ideas. Por eso la decisión que anunciaste hoy merece todo mi respeto”, escribió en Twitter el exmandatario y aseguró: “El futuro tiene un lugar para vos, siempre tendrás mi apoyo”.

A pesar del reciente cruce entre ambos en torno a la decisión de que hacer concurrentes las elecciones en la Ciudad, también hizo declaraciones públicas respecto de la decisión de Vidal el jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta, que publicó: “Antes que una fuerza política somos un equipo que viene trabajando junto a millones de argentinos detrás de un mismo sueño: cambiar la Argentina para siempre. Maria Eugenia forma parte fundamental de este proyecto colectivo desde hace veinte años con un compromiso inagotable. Es protagonista de todo lo que hicimos y de todo lo que vamos a hacer para que vivamos mejor. Mariu: es un honor ser tu amigo hace tantos años, te quiero, te admiro y te respeto”.

Hizo lo propio el precandidato a gobernador bonaerense Diego Santilli, quien calificó la actitud de la exgobernadora bonaerense como “un gran gesto de responsabilidad y generosidad”. Además, sostuvo que la determinación “garantiza la unidad y la fuerza de Juntos por el Cambio para ganar esta elección y empezar el camino de las transformaciones profundas que tenemos que llevar adelante en la Argentina”.

En tanto, el diputado nacional y presidente del bloque UCR, Mario Negri, manifestó: “María Eugenia, sos una dirigente fundamental en Juntos por el Cambio, por tu experiencia de gestión, por tu coraje y por tu humildad. En diciembre se iniciará un nuevo ciclo político en la Argentina y seguramente tu aporte será fundamental para poner de pie el país ¡Un abrazo!”.

El anuncio de Vidal

Vidal dio a conocer su decisión de no competir en las presidenciales a través de Twitter, en un clima de fuerte especulación sobre su futuro político y de rumores en torno a su posible candidatura como jefa de Gobierno en la Ciudad.

“Hace un año y medio que recorro el país y, si bien estoy orgullosa del potencial que tiene nuestra Argentina y del empuje de su gente, no puedo ignorar la angustia, el miedo y la tristeza que me transmiten en cada provincia. Paraliza la inflación, asusta la inseguridad, aturden las malas noticias, da temor el futuro porque el gobierno no da confianza. Estoy convencida que es fundamental que los argentinos confíen en que Juntos por el Cambio es la salida. Es el único espacio político con el equipo y la experiencia necesaria para sacar el país adelante. Sé que las múltiples candidaturas sólo generan división e incertidumbre. Los proyectos individuales no pueden estar por encima del conjunto”, comenzó el posteo de la exmandataria bonaerense.

Luego, agregó: “‘No se peleen’, ‘estén unidos’, me dijeron en cada recorrida. Por eso, porque los escuché y porque los entiendo, decidí que esta vez no voy a ser candidata a Presidenta de la Nación. Ésta, como cada decisión de mi carrera política fue tomada en la calle, no detrás de un escritorio. Decidí escuchando a los que quieren educarse para progresar, a los que eligen libertad y no sometimiento, a los que trabajan y a los que dan trabajo. Decidí recorriendo y planificando el futuro que quiero para mi país”.

Aunque sin dar detalles sobre su futuro, Vidal prometió seguir trabajando en “defender nuestra unidad, fortaleciendo nuestras propuestas y llevando a cada rincón del país la esperanza de que una mejor Argentina es posible. Sin peleas, sin chicanas, sin bajezas”. “Mañana me encuentran en el mismo lugar que hace 20 años: trabajando por y para recuperar Argentina”, concluyó.

Con la decisión de la exgobernadora, la oferta electoral de Pro para las próximas elecciones queda reducida a solo dos postulantes: el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a la exjefa de Pro Patricia Bullrich.

