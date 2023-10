escuchar

A una semana de las elecciones generales, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, sostuvo que el gobierno de Mauricio Macri “tuvo muchos problemas en la economía” y señaló que si bien comparte el mismo espacio político con el expresidente, el liderazgo del espacio le pertenece a ella en la actualidad. “Macri es parte de nuestro partido pero ahora me toca a mi”, afirmó.

La dirigente de Pro participó este sábado en La Noche de Mirtha Legrand, en canal Trece, donde estuvo acompañada por Carlos Melconian, la persona a la que eligió como futuro ministro de Economía en caso de llegar a la presidencia. En ese contexto, la conductora le preguntó a la exministra de Seguridad del gobierno de Macri si se identificaba como macrista y su respuesta fue evasiva, de la misma manera que respondió cuando le consultó “si le gustó el gobierno de Macri”.

“Debió haber ido más duro contra la inflación, aumentó el gasto y eso generó una crisis. Los últimos años había empezado a bajar la inflación”, recordó, aunque estimó que “faltó el enfrentamiento fuerte contra los que te frenan la gobernabilidad”.

En ese sentido, Bullrich señaló la importancia de “no perder tu gobierno” en pos de la gobernabilidad y aseguró que, en su caso, no va “a negociar el cambio”. “No podes negociar la gobernabilidad a cambio de que te destruyan tu gobierno”, insistió.

En la recta final de la campaña, la exfuncionaria se mostró con buenas expectativas en cuanto a los resultados de las elecciones del próximo domingo y, pese a los variables datos de las encuestas, auguró que JxC “va a levantar”. “Fuimos los únicos que tuvimos internas, me acompañaron todos los gobernadores, ganamos en las provincias difíciles como Chaco y San Luis”, ejemplificó.

Con ese impulso, dedicó unos minutos a hablar de los ejes sobre los cuales se levantará su administración en caso de ser elegida presidenta y puso el foco en las problemáticas de la economía, la inseguridad y la educación.

“Me saca el sueño la inflación, no tenés precios, no tenés insumos, el que vende no puede comprar, el salario se destruye. La inflación es lo primero que tenemos que sacar del mapa. Tenemos que pegarle muy fuerte, bajar la fiebre así los argentinos empezamos a respirar”, expresó y mencionó que para lograr ese objetivo “hay que dejar de emitir, hay que tener un presupuesto con equilibrio y con eso poder empezar a bajar esa fiebre brutal que es la inflación”.

LA NACION