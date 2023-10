escuchar

En el segundo programa de La noche de Mirtha, en canal Trece, estuvieron como invitados Patricia Bullrich, candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, y Carlos Melconian, su eventual ministro de Economía en caso de ganar las elecciones. Junto a ellos, se sentaron los periodistas Jony Viale (de LN+) y Diego Sehinkman (de TN). La conductora Mirtha Legrand le preguntó a Melconian por las grabaciones clandestinas de conversaciones privadas difundidas por el periodista Tomás Méndez: “Están circulando unos audios tuyos, ¿eso es verdadero o falso? ¿Vos hablaste así con alguien?”.

Ante la primera reacción de Melconian de decir que no tenía un abogado de cabecera, la conductora insistió: “¡Pero defendete, Carlos!”.

“No tengo abogado de cabecera. Vamos de a poco, ¿cómo me entero de que se gesta esto? Un amigo me llama a la mañana y me dice: ‘Te van a operar esta noche, acabo de ver un tuit’”, introdujo Melconian.

Luego explicó: “Entonces enseguida asocié… las dos veces que me tocó participar en política vino el sacudón. Nunca me había pasado en el último tiempo nada hasta que la señora (Patricia Bullrich) dice: ‘Va a ser mi ministro de Economía’. Por supuesto, todo esto existe en la política, en el mundo y en la Argentina en particular. Lo voy a decir sin violar ninguna regla de las encuestas, dado que esto viene para arriba, entonces, ahí es ‘donde hay que operar’”.

Los invitados de Mirtha Legrand a “La Noche de Mirtha” el 14-10-23: la candidata a presidenta Patricia Bullrich, al ex presidente del Banco de la Nación Argentina Carlos Melconian, al periodista Jonatan Viale y al psicólogo y periodista argentino Diego Sehinkman. Prensa El Trece

“La siguiente pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hacen esto?”, continuó Melconian y aclaró: “Han tenido siete años, diez años, hasta la segunda semana de las PASO. Yo no estaba ni siquiera designado. Mirá qué curiosidad que nadie dice nada de mí hasta ahí”.

Y añadió: “Tercer punto, la fuente. Cuando me dicen esto me pongo a pensar la fuente. Me dan la fuente, un señor, que ni siquiera es de un canal abierto. Empiezo a mirar, pregunto como caído del catre (quién es). Es un tránsfuga de primer nivel, le podés preguntar acá a los periodistas. Un delincuente de primer nivel. Un hombre extorsionador. Una persona dedicada absolutamente a esta tarea, él y la persona que lo patrocina. Aparentemente, de los servicios. Quiero decir, no es Santiago Kovadloff, (Graciela) Fernández Meijide y las madres de Plaza de Mayo... Ni siquiera una denuncia. Esta cosa trucha, de este aparato. Nada más”.

Ante la pregunta de la conductora, Melconian señaló que escuchó “algo” del audio publicado y ante la pregunta de si era su voz, agregó: “Lo poco que escuché, parece que soy yo, pero hoy escuché a un señor que se llama Julio López ayer con (Jorge) Lanata y hoy con (Eduardo) Feinmann, donde el tipo imita a Lanata hablando con Margarita”.

Sin embargo, el economista dio su argumento. “Pero no importa, quiero ir al contenido. No importa si es mi voz o no es mi voz. Ponele que sí. Que es mi audio. Pero es una mentira total. No el contenido, sino la fábula, porque te tengo que explicar algo que lo tenés que entender. Esto que escuchás de acá, de una llamada, con esto que escuchás de acá, de otra llamada; ponele que sea mío porque es una pegatina, un moco, una edición tremenda. Viene la fábula donde habla el señor (en referencia a quien lo publicó), no yo. Entre esta llamada y esta llamada, empieza a darse manija si tiene que ver con tráfico de no sé qué, con acoso de no sé qué. Y no hay nada ahí. Aunque fuese yo, que el día que lo revisen y lo chequeen, yo te voy a hablar con contundencia. Yo no tengo pelos en la lengua. Aunque fuese así, ¿qué dice esto? ¿Y cómo se asocia que uno está en el tráfico de no sé qué?”.

Asimismo, Melconian aseguró: “Después viene este instrumento (el celular) que empieza ta-ta-ta a reproducir. Todo el tema se concentra en, ¿por qué no lo levantan? Si yo tuviera amistad, relación o algo con alguien. O sea, el conflicto ya dejé de ser yo, el conflicto deja de interesar si corresponde o no. El conflicto es ‘quiero que lo levanten porque quiero que afecte la candidatura de Bullrich’”.

Luego Patricia Bullrich aprovechó para tomar la palabra y dar por cerrado el tema: “Las campañas sucias hoy en la Argentina han tomado un nivel de dimensión terrible. Yo escuché el audio varias veces y es un audio absolutamente incoherente, que no tiene ningún delito, ni tráfico de influencias, ni nada. Lo escuché en varias oportunidades porque va en mi prestigio también y el de Carlos y el de nuestro gobierno. Para mí esto está hecho con el objeto de que estemos hoy acá discutiendo esto y nada más”.

Antecedentes del autor

Tomás Méndez, protagonista de la difusión de los audios ilegales, fue desvinculado en 2021 del canal C5N y de Radio 10 luego de que, con la producción de su programa ADN, emitido por la señal de noticias, organizara una protesta en la casa de la presidenta de Pro, Patricia Bullrich, que involucró a taxistas.

En abril de 2020, un mes después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declare la pandemia del coronavirus, el conductor realizó un informe sobre el origen del Covid-19 donde ofendió a la comunidad judía.

En aquel momento, Méndez asoció el origen de la enfermedad con “los ricos del mundo” que nacieron en Estados Unidos y en Israel, entre otros lugares. “Son los dueños de tu vida, han generado este virus”, dijo.

Inmediatamente, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) cuestionó fuertemente el mensaje. “La de Tomas Méndez de C5N es una afirmación imbécil que solo puede formular un antisemita”, escribió la entidad en sus redes sociales.

Días después, tras la enorme repercusión de sus dichos, el periodista se refirió a la polémica en su programa y pidió disculpas si fue “mal interpretado”. Expresó: “Quiero darles la verdad y pedir disculpas al pueblo judío que se sintió ofendido, porque así lo hicieron saber”.

Por otra parte, manipuló viejos informes de la RAI y presentó el simulacro de una pandemia por parte de un organismo internacional. Ante esto, el sitio Chequeado desmintió todo al analizar -uno por uno- el origen de cada uno de los materiales presentados.