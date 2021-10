Patricia Bullrich habló sobre el avance de la denuncia que le hizo Alberto Fernández

La titular del partido PRO, Patricia Bullrich, se refirió a la demanda que le realizó el presidente Alberto Fernández, luego de haber sugerido que el Gobierno le había pedido “retornos” a la empresa Pfizer para llegar a un acuerdo en la compra de vacunas contra el Covid-19. La exministra ratificó que no se retractará ante la demanda del jefe de Estado y expresó que hubo irregularidades en el plan de vacunación.

En declaraciones a LN+, Bullrich rechazó el reclamo de Fernández. “Los argentinos sufrimos mucho por no haber tenido a tiempo la vacuna. Hay argentinos y chicos que todavía no aprendieron a leer porque las escuelas estaban cerradas. Porque no tuvimos esas 13 millones de vacunas”, sostuvo y agregó: “Hay argentinos que se quedaron sin trabajo y están en la miseria. Hay argentinos que tuvieron que cerrar sus negocios”.

Así, Bullrich amplió: Entonces, ¿de qué me voy a retractar? de proteger a la sociedad, que debería haber tenido esto. D e un Máximo Kirchner que dijo ‘nosotros no queremos una vacuna norteamericana’ Y que al final la tuvieron que terminar comprando.”, lanzó.

En ese sentido, apuntó contra el esquema de vacunas que siguió el Gobierno para la compra de fármacos contra el Covid-19. “ En mayo se dijo la verdad, se logró destrabar algo que para la sociedad argentina fue muy importante, que es poder tener muchas más vacunas de las que había. Se aceptó la vacuna Moderna, que hasta ese momento no se había aceptado y se compró Pfizer”, remarcó.

Alberto Fernández demandó a Bullrich tras haber sugerido un supuesto retorno en las negociaciones con la farmaceútica estadounidense. A fines de julio, fijó el monto de la demanda en 100 millones de pesos. Así estimó un perjuicio equivalente a 32 años y 3 meses de un ingreso como presidente.

Por otro lado, aseguró que el Gobierno está tratando de “asustar” a la oposición de cara a las elecciones generales del 14 de noviembre y acusó a los dirigentes oficialistas de instalar la idea de que pueden “ganar como sea” a partir de las medidas lanzadas para intentar revertir la derrota en las PASO.

“Ellos vuelven al mito del peronismo de que si no puede gobernar, te traba la gobernabilidad. Y si no puede ganar las elecciones con los votos de la gente, gana con las dádivas, con el fraude, o como sea”, afirmó la exministra de Seguridad.

En ese sentido, la dirigente defendió la creación de un Comité Jurídico Electoral en Juntos por el Cambio para investigar supuestos delitos electorales. En ese sentido, dijo que ya se realizó la denuncia sobre la entrega de heladeras en General Rodríguez, que quedó bajo polémica, mencionó un caso en Santa Cruz, y sostuvo que se prepara una presentación en San Luis también.

Además, consignó que, desde que se anunció la creación del espacio de control electoral, Juntos por el Cambios recibió notificaciones de irregularidades en Jachal, Catamarca, y en San Vicente, además de múltiples comentarios que están bajo investigaciones. “Tuvimos diez denuncias, que ya las está trabajando el equipo”, señaló.