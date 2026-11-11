Patricia Bullrich le respondió a Irán, que declaró a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas como organizaciones terroristas

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, respondió a la medida del régimen de Irán, que declaró en las últimas horas a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas como organizaciones terroristas. Meses antes, el gobierno de Javier Milei designó a la Guardia Revolucionaria iraní en la misma categoría.

La exministra de Seguridad publicó un mensaje en su cuenta de X y apuntó: “Que un Estado terrorista nos declare terroristas a nosotros marca de qué lado estamos”.

“Un país que le niega la libertad y los derechos humanos a su propio pueblo, que cometió dos atentados en nuestro país, asesinó a más de 35.000 personas por manifestarse a principios de este año y ejecutó en la horca a 1700 mujeres por ‘exceder sus derechos’, además de homosexuales, manifestantes y otros ciudadanos”, agregó.

El mensaje de Bullrich tras la medida de Irán

El mensaje de la senadora llega luego de que el régimen del ayatollah Mojtaba Khamenei designara este miércoles a la Armada y la Fuerza Aérea de Argentina como “organizaciones terroristas” en virtud del “principio de reciprocidad”, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní.

En marzo, en plena guerra en Medio Oriente iniciada el 28 de febrero, el gobierno del presidente Javier Milei declaró a los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica, como “organización terrorista”, lo que permite aplicar “sanciones financieras y restricciones operativas” a Irán.

Miembros de la Guardia Revolucionaria en Teherán en 2018 the-new-york-times-12354

La Argentina acusa a los Guardianes de la Revolución de apoyar al grupo terrorista chiita libanés Hezbollah, al que atribuye dos atentados cometidos en Buenos Aires: uno en 1992 contra la embajada de Israel, con un saldo de 29 muertos, y otro dos años más tarde contra el centro comunitario judío AMIA, en el que murieron 85 personas y cientos más resultaron heridas.

En 2019, Irán aprobó una ley que permite al país tomar represalias contra cualquier Estado que designe a sus fuerzas militares como organizaciones terroristas. La cancillería iraní califica la decisión del gobierno argentino de “medida hostil”.

“De acuerdo con el principio de reciprocidad y en virtud de la ley de 2019”, Irán declara que “la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina están sujetas a las disposiciones de la citada ley y las designa como organizaciones terroristas”, escribió el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado. “El gobierno argentino asumirá la responsabilidad de todas las consecuencias derivadas de esta acción”, se añadió sin especificar cómo.

Incluso antes de la guerra en Medio Oriente, Buenos Aires designó en enero como “organización terrorista” a la Fuerza Quds, un brazo de los Guardianes de la Revolución. Irán aplicó el principio de reciprocidad a otros países. A principios de noviembre, Teherán designó al MI6, el servicio de inteligencia exterior del Reino Unido, como grupo hostil, y a la Armada Real y la Fuerza Aérea Real del país como organizaciones terroristas.