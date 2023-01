Patricia Bullrich: “Lo único que quiere el Gobierno es estirar la mecha y que nos explote el 10 de diciembre”

escuchar

La presidenta de Pro, Patricia Bullrich, dio este martes una entrevista radial con el foco puesto en la coyuntura en materia de seguridad y económica, y dijo respecto de esta última: “Lo único que quiere el Gobierno es estirar la mecha y que nos explote el 10 de diciembre”. Además, reflexionó sobre cómo debería actuar Juntos por el Cambio (JxC) ante una eventual victoria en las elecciones presidenciales de este año y subrayó el rol clave que jugará la comunicación en ese sentido.

En declaraciones a Radio Continental, Bullrich planteó que hoy el país “mantiene un nivel alto de corrupción” y cuestionó la “discrecionalidad de la economía argentina”. “Esto implica que cada uno pueda arreglar las cosas a su manera y de esa manera se cuela la corrupción”, sostuvo y agregó: “Hemos retrocedido y esto es terrible, porque siempre estamos partiendo del peor lugar como para poder cambiar las cosas en la Argentina”.

En ese contexto, indicó que la oposición tiene puesta la mira en diversos problemas, como la inseguridad y el narcotráfico. “El descuido que ha habido... El hecho de que Rosario se haya convertido de nuevo en la capital del narcotráfico, con la cifra más importante de asesinatos, cuando nosotros habíamos dejado la más baja. Se revirtió todo lo que nosotros hicimos (...) Ahora va a haber que retomar esto desde mucho más abajo”, remarcó y aclaró que esta problemática no se circunscribe a la ciudad santafesina, ya que “en el Gran Buenos Aires hay zonas en las que se está empezando a replicar el modelo”. “Esto hay que cortarlo de cuajo y es lo que haré si me toca gobernar el país”, prometió.

Al contrario de su postura, la exministra de Seguridad de Mauricio Macri dijo que el Gobierno “en vez de pensar en estas cosas está peleándose con los que tienen que darles las herramientas a los fiscales federales para que actúen y estén investigando”. “Tenemos toda la política oficialista desviada al juicio político que les conviene a ellos y a nadie más que a ellos. Además, está totalmente fuera de lugar que un presidente pida el juicio político de la Corte porque no le gustan sus fallos, es totalmente antiinstitucional y siguen como si nada. Están además en un nivel de crisis política... No entiendo cómo el Presidente tiene un ministro que todos los días lo insulta y le dice cualquier cosa, y él no hace nada y lo mantiene, como si el ministro del Interior no fuese una pieza clave en el diálogo que tiene que tener con todos los sectores”, analizó.

Más tarde, evaluó la situación de la Argentina en términos económicos y cruzó duramente al ministro Sergio Massa. ”Massa, que venía a cambiar todo, está absolutamente achicado. Entró en el lavarropas y se encogió”, disparó y luego señaló: “Una de las cosas por las que más fuimos criticados es por haber comenzado el gobierno alegremente sin decirle a la gente lo que había pasado y lo que estaba pasando. Entonces, para mí es muy importante explicar ahora qué pasa con la deuda, cómo siguen imprimiendo, qué pasa con el empleo público, por qué sigue la inflación y las maniobras que hizo Massa con el dólar, con las que le terminó saliendo el tiro por la culata”.

Antes, Bullrich ya se había despachado contra las políticas económicas actuales al hacer mención en Twitter a los controles de precios en supermercados liderados por agrupaciones que responden al piquetero Juan Grabois y escribió: “Vivimos en el mundo del revés: los que no trabajan controlan a los que trabajan. ESTO CON NOSOTROS SE TERMINA”.

Tras ello, enfatizó: “Estamos frente a un gobierno que lo único que quiere es estirar la mecha para que nos explote el 10 de diciembre si, por supuesto, la gente nos acompaña en las elecciones”.

En esa línea, en la entrevista Bullrich habló sobre el accionar que debería tener JxC de volver a ser gobierno e insistió sobre la importancia que tendrá una correcta comunicación del estado de situación. “Si vos desde el principio mostrás el camino y lo mostrás claro, directo, y le decís a la gente la verdad, qué vas a hacer y cuánto tiempo va a durar, la gente va a acompañar. Estoy convencida de que va a ser difícil y de que va a haber cosas estructurales que van a tomar mucho tiempo [modificarse], pero la posibilidad de montar el cambio rápidamente y de que la gente lo vea es una decisión política y yo la voy a tener”.

Consultada sobre el rol de Macri dentro de la oposición, comentó: “Es una persona de consulta, que ha gobernado y entonces uno puede hablar con él sobre el pasado, el presente y el futuro. Es alguien con quien vos podés reflexionar sobre las cosas y siempre tiene un punto muy a favor que es la experiencia que tuvo”. Y respecto de su posible candidatura a presidente, afirmó: “No le pregunté si se va a presentar, porque él te dice que nunca se anotó. Entonces, con esa frase ahí se queda. Yo no avanzo más. Ese es el lugar en el que está”.

Por último, aclaró respecto de una posible alianza con el libertario Javier Milei: “Hace un tiempo que no lo veo y creo que es un tema terminado, porque nosotros en JxC tenemos nuestra estrategia y él tiene la suya. Hay que respetar que él quiera ir por su lugar y yo creo que nos vamos a encontrar en la segunda vuelta y también en el gobierno. Él podrá tener diputados que si realmente quieren la libertad y una economía sana, van a apoyar las medidas que vamos a impulsar”.

LA NACION

Temas Patricia Bullrich