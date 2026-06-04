Bullrich se abstuvo de votar en contra del pliego de Michelli, la jueza resistida por Milei

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, se abstuvo este jueves de votar en contra del pliego de la jueza María Verónica Michelli, cuya postulación era rechazada por el presidente Javier Milei por ser familiar del periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon.

“Me voy a abstener de votar en contra de la jueza Michelli. Esa es mi posición y no comprometo a mi bloque. La objeción de conciencia es una decisión individual y eso es lo que quería dejar claro en este momento”, expresó Bullrich durante la sesión, en la que la oposición aprobó, sobre tablas y por amplia mayoría, la designación de Michelli como jueza del Tribunal Oral Federal Nº 3 de La Plata junto a otros 73 pliegos judiciales.

El pliego de Michelli fue aprobado por 44 votos a favor, 18 en contra, todos aportados por el oficialismo, y dos abstenciones (una de ellas la de Bullrich).

El trámite legislativo

El dictamen de Michelli había sido oficializado este miércoles, luego de que el presidente de la Comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto −alineado con Karina Milei−, lo mantuviera pisado por pedido del Poder Ejecutivo. Por esa razón debió habilitarse su tratamiento sobre tablas, que se alcanzó casi por unanimidad.

Patricia Bullrich, Vischi y Villarruel debaten en el recinto por la polémica que se desató por la intención oficialista de incorporar más pliegos judiciales Fabian Marelli

Tras el resultado adverso para el oficialismo, la responsabilidad queda en manos del Presidente, quien deberá resolver si firma el decreto de designación de Michelli como jueza, último paso del proceso establecido por la Constitución Nacional para ocupar vacantes en el Poder Judicial.

La interna

Bullrich ya había anticipado el lunes pasado que no votaría en contra del pliego de Michelli, resistida por Milei y la cúpula libertaria por ser la cuñada del periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon, que investiga el caso Libra.

“Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de Michelli a jueza federal”, dijo Bullrich en aquella oportunidad.

Esa decisión de la legisladora generó una nueva interna en el seno libertario y la exministra de Seguridad llegó incluso a ofrecer su renuncia a la conducción de la bancada de La Libertad Avanza (LLA), lo que fue desestimado por Milei.

Bullrich junto con Karina Milei

Para despejar los fantasmas de la interna, Bullrich y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se mostraron juntas el miércoles en la Casa Rosada.

“Trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente Javier Milei”, posteó la exministra de Seguridad en su cuenta de X.