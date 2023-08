escuchar

Patricia Bullrich confía en sus chances, pese a que ya no parte como la favorita por el vuelco que dio el tablero político por el sorpresivo triunfo de Javier Milei en las PASO del domingo pasado. Considera que haber doblegado a Horacio Rodríguez Larreta le permitió afianzar su liderazgo en Juntos por el Cambio. Y, superada la instancia de la interna, la candidata a presidenta está convencida de que comienza una nueva carrera. Por eso, evita dramatizar sobre la pérdida de votos que sufrió el frente opositor: cree que logrará retomar el pulso de la campaña y captar adhesiones que le permitan dar vuelta el resultado de las primarias. Mauricio Macri y todos sus socios en JxC, subraya Bullrich, deberán alinearse a su nueva estrategia.

Durante una entrevista con LA NACION, que se realizó antes de que Milei revelara que piensa ofrecerle un cargo a Macri en su gobierno, Bullrich resalta sus diferencias con las propuestas ultraliberales del economista, como privatizar la educación pública, pero evita ir al choque. Eso sí: remarca que ella tiene la “espalda” y cuenta con credenciales para gobernar un país resquebrajado como la Argentina y que JxC es la única fuerza capaz de “desarmar” al kirchnerismo. “No es mi función catalogar a Milei, sino convencer a los argentinos sobre quién es el verdadero piloto de tormentas ”, asegura.

-Usted ganó la interna, pero JxC perdió votos y fue desplazado por Milei como el espacio opositor con mayor respaldo. ¿Cuál es su autocrítica por el resultado del domingo?

-Primero, ganar la interna es muy importante porque implica que una propuesta se legitima. El cambio profundo se legitimó entre los votantes de JxC y el liderazgo se afianzó. Eso nos permite hoy encarar una campaña con una fuerza ordenada, una legitimación popular del rumbo y un liderazgo definido. En segundo lugar, las internas generaron mucho miedo en votantes de JxC respecto de la capacidad que podíamos tener de unir fuerzas y esos nos hizo perder volumen. Pero lo vamos a recuperar, y más rápido de que lo se puede imaginar.

Patricia Bullrich, en sus oficinas, durante la entrevista con LA NACION

-¿La sociedad castigó al Gobierno por la economía y a JxC, por las internas?

-Quizás porque las PASO nunca tuvieron relevancia y no ha habido elecciones competitivas en fuerzas políticas, se vio que era una pelea y no un debate por el liderazgo y cuál era el posicionamiento. Eso, tal vez, pudo haber sido castigado.

-Para aunar fuerzas, ¿Larreta podría ser su jefe de gabinete? ¿Le ofreció un rol concreto para la campaña?

-Creemos que sería un error estratégico que JxC discuta cargos en este momento. Ahora tenemos que enfilar todas las fuerzas en cada pueblo, ciudad y provincia para ganar las elecciones. Entonces, nos parece que la discusión de políticos sobre políticos y qué cargo va a tener cada uno no es el debate actual. No lo vamos a dar ahora. Eso ya lo hablamos el otro día [con Larreta y Gerardo Morales]. Será una discusión para más adelante.

-¿Ya resolvió si Carlos Melconian va a ser su ministro de Economía?

-No. Lo que he resuelto es que voy a buscar que Melconian y [Luciano] Laspina no sean más dos equipos, sino uno solo.

-¿Quiere que se integren desde ahora?

-Sí. Porque son dos equipos muy fuertes. Voy a buscar la integración de Melconian, con el respaldo enorme de la Fundación Mediterránea, y Laspina, con todo lo que ha reunido.

-¿La idea es que Melconian y Laspina sean sus referentes económicos para debatir con Milei?

-Pero quiero que haya un solo equipo. Ese es el objetivo que me voy a plantear esta semana.

-¿Y eso implica que van a fusionar el plan de la Mediterránea con el de Laspina y las fundaciones de JxC?

-Sí. Igualmente, yo he estudiado a fondo los planes y hay coincidencias muy importantes respecto de la solidez fiscal, de la necesidad de hacer un shock de confianza, con una reforma importante del Estado, y de tener un presupuesto para que no tenga déficit para bajar la inflación, o de sacar el cepo. He tenido largas jornadas con Laspina y Melconian. Por eso, me planteo esta idea de que haya una verdadera integración.

-¿A Hernán Lacunza, que fue asesor de Larreta, también lo piensa convocar?

-A partir de esto, habrá un llamado a todos los economistas que han estado trabajando en Pensar y en las distintas fundaciones de JxC. Ya tomamos contacto con Eduardo Levy Yeyati y el resto de los equipos. Pensamos que algunos tienen los perfiles adecuados y otros, no. Eso también se va a discutir. No todo el que trabajó puede ser el perfil que estamos buscando. ¿No? Los responsables de nuestro equipo van a trabajar eso. por supuesto, con apertura.

Patricia Bullrich, candidata a presidenta de Juntos por el Cambio

-¿Qué le cuestiona a Milei? ¿Por qué cree que el votante opositor o aquellos ciudadanos que no participaron en las PASO deberían acompañar a JxC y no a él en las elecciones generales?

-Porque nosotros representamos el cambio profundo que la Argentina necesita. Es un cambio que se va a basar en un liderazgo que ya ha demostrado que es capaz de dar las batallas más difíciles. Yo he luchado contra el narcotráfico, los burócratas sindicales cuando intentaron mantener privilegios, o para defender al campo en la 125. He tenido una vida de lucha y he demostrado que tengo la espalda para desarmar el poder que viene generando en la Argentina una esclavización de la sociedad.

Acá no solo hay que gobernar, sino desarmar de una vez por todas al kirchnerismo como ideología. Por eso, somos los que tenemos la capacidad de ganar dos distritos claves. Uno es Santa Fe, para volver a encapsular al narcotráfico y sacarlo de Rosario para que no se expanda por todo el país. Y, además, somos los que estamos en condiciones de ganar la provincia de Buenos Aires para que no sea el lugar donde el kirchnerismo se vuelva a refugiar.

-¿Y qué le cuestiona a Milei? ¿Representa un cambio caótico y “desequilibrado”, como dijo Federico Pinedo?

-No, no lo voy a cuestionar. La gente va a decidir. Y la gente sabe que las batallas que tenemos que dar hay que tener mucha espalda, animarse y tener apoyo legislativo. Hay que saber contra quién uno se enfrenta. Ahí hay un liderazgo claro en mí. Y siempre lo he tenido claro, no he tenido confusiones.

-¿Cómo va a recuperar votos si no confronta con Milei?

-No digo que no vaya a confrontar ideas que él pueda plantear. En la medida que vayan surgiendo los temas de la agenda, vamos a discutir. Ellos plantearon esta semana: “Bájense [JxC] que nosotros ganamos la provincia”. No, señores, los que tenemos en condiciones de ganarle al kirchnerismo en Buenos Aires somos nosotros, porque tenemos la fuerza en cada lugar, el candidato y todos los postulantes. Nosotros somos los que podemos no dejarle un lugar al kirchnerismo para que siga germinando. Entonces, hemos discutido cosas, pero nosotros tenemos un objetivo: que el kirchnerismo, que ha intentado modelar a la sociedad argentina en los últimos veinte años, desarme todo lo que tiene. Queremos que se desarme la ideologización de la educación, las fuerzas de choque, los piquetes eternos…Tenemos un objetivo más importante que pelear contra Milei: desarmar lo que ha empobrecido a la Argentina.

-¿Hay más coincidencias que diferencias con Milei en el plano de las ideas? ¿Concuerda con Macri que dijo que el libertario “va a ser parte del cambio”?

-Siempre hemos dicho que [Milei] hizo un aporte con algunas ideas interesantes. Y hay otras que no compartimos. Pero, a ver, estamos compitiendo. Y estamos convencidos de que podemos gobernar con firmeza, con un liderazgo de convicción. Y esta es la fuerza que lo puede hacer. La Argentina no es un país fácil de gobernar, no se puede hacer con un pequeño grupo, sino con algo mucho más potente. Y, además, con un liderazgo que tenga mucha convicción sobre el carácter de los adversarios.

-¿La propuesta de Milei representa a una opción de populismo de derecha? ¿Hay riesgo de una deriva autoritaria en la Argentina?

-No la quiero catalogar… No es mi función catalogar a Milei, sino convencer a millones de argentinos dónde está el cambio y quién es el verdadero piloto de tormentas para el país.

-JxC perdió muchos votos en Córdoba, histórico bastión de Macri en las elecciones nacionales. ¿Es clave para usted llegar a un acuerdo con Schiaretti para que se baje o irá a buscar los votos con este mensaje?

-Nunca le diría a un candidato que tiene voluntad de presentarse que se baje. No soy quién para decirle eso. Está claro que la discusión entre políticos nos hizo perder votos. Y la discusión de si Schiaretti sí o no, en la que él también fue parte, nos hizo perder votos. Y vamos a ir a recuperar los votos desde el cambio que nosotros planteamos. Pero ese debate nos hizo perder la provincia y la capital de Córdoba. Esa no era la discusión que querían los cordobeses. Y ahí Schiaretti también tuvo responsabilidad, porque lo planteó hasta último momento. Lo volvió a plantear antes de la elección en la capital.

-¿Le incomoda que Macri tenga un doble juego o le haga guiños a Milei?

-No, me parece que la campaña de JxC…Estamos trabajando en un nuevo análisis de dónde vamos a poner el mayor esfuerzo y todos tenemos que estar atrás de eso.

-¿Lo ve a Macri alineado detrás de eso?

-Creo que todos se tienen que alinear. Sí, sí…Y ya lo hemos hablado. Todos nos vamos a alinear a esta nueva campaña. Es una nueva campaña.

-Usted dice que va a liderar este proceso porque fue electa como candidata a presidenta.

-Totalmente. Absolutamente.

-¿Y Macri va a tener un papel importante en la campaña?

-Lo vamos a decidir…Estamos trabajando un documento de cuáles serán los lineamientos estratégicos de la campaña. Por supuesto, vamos a seguir con nuestro cambio de shock y ahí veremos qué lugar tiene cada uno.

-Si la Libertad Avanza gana la elección y usted pierde la elección, ¿JxC debería acompañar a Milei y hacer un acuerdo de gobernabilidad?

-Vamos paso a paso. No quiero adelantar…La Argentina siempre necesita colaboración parlamentaria. Nosotros muchas veces hemos sufrido la falta de colaboración parlamentaria. Es bueno para la Argentina que la haya, sea de quién sea [el gobierno electo]. Ojalá lo logremos. Siempre vamos a intentar colaborar en el lugar dónde estemos.

Bullrich confía en que JxC recuperará votos en octubre y dará vuelta la elección

-¿No descarta eventualmente colaborar con Milei en el Congreso?

-Para un lado o para el otro. No quiero decir: ‘nosotros vamos a apoyar parlamentariamente a Milei’. Digo que la colaboración en el Parlamento, donde vamos a tener un bloque importante, es una tarea relevante en la medida que las cosas que se discutan sean razonables. Si son cosas razonables, se acompañan. Si no lo son, no. Eso depende. A ver, no vamos a acompañar la privatización de la escuela pública. No estamos de acuerdo con eso. Creemos que la Constitución e identidad como país nació con la escuela pública y eso lo vamos a defender con fuerza.

-¿La dolarización que plantea Milei es inviable?

-Los países que han dolarizado han sufrido mucho. Nosotros siempre hemos hablado del bimonetarismo, porque creemos que es una medida mucho más inteligente. Y, por supuesto, la carta orgánica del Banco Central tiene que ser inflexible para eso. No más cepos, establecer una prohibición de emisión y de prestarle dinero al Tesoro. Eso es fundamental. Y cuando podamos, un sueño de largo plazo, se llevará a la Constitución. Eso para que nunca nadie más pueda utilizar el dinero de las reservas argentinas para dilapidarlas, como pasó este año, que se dilapidaron 18 mil millones de dólares.

-¿Cómo planea bajar el gasto público rápidamente para levantar el cepo? ¿Está dispuesta a privatizar Aerolíneas Argentina e YPF, como dice Milei?

- Estuve mirando los gastos ocultos. Estamos haciendo un estudio del Presupuesto. Y encontramos partidas y estructuras inservibles que son las que van a llevarnos a poder lograr un primer presupuesto sin déficit. Las empresas van a tener un tiempo para ordenarse, presentar su plan de negocios y van a tener un “día D” donde no se les pasa más plata. Es decir, tendrán que ordenar su plan de negocios.

-Milei dice que sus reformas, como la dolarización, van a ser graduales. ¿Cuál es la diferencia con JxC?

-La confianza en la Argentina no puede ser gradual. El cambio de sistema tiene que hacerse muy rápido porque si no, la gente no va a confiar. Eso es fundamental. Milei dijo voy a dolarizar, pero ahora dice “no, cuando tenga una determinada cantidad de plata”. Entonces, no va a dolarizar ahora y no se sabe cuándo va a tener esa plata. Lo importante es que nosotros vamos a llegar con todas las leyes que necesitamos votar y derogar. Y vamos a llegar con mucha decisión sobre leyes económicas, penales; y un acuerdo educativo para que la Argentina salga de la crisis en la que está. También vamos a tener listos un pacto fiscal y federal con las provincias; una ley de protección de inversiones; leyes para sacarles peso a las pymes; cambios en los modelos perversos de la indemnización y de los juicios laborales. Tenemos muchas cosas que se van a presentar desde un primer momento.

Patricia Bullrich, candidata a presidenta de Juntos por el Cambio

-¿Privilegiaría el vínculo con Estados Unidos o China en materia de política exterior? Milei anticipó que no va a comerciar con comunistas o que va a romper el Mercosur.

-Si no comerciamos con China, el campo argentino se funde, porque es nuestro principal comprador de carne y granos. Entonces, es fundamental comerciar, porque es la base de nuestra política agroexportadora. Nosotros vamos a comerciar con China, con una apertura de mercado muy importante. Esto es como decir que no vas a comerciar con Brasil: se fundiría toda la industria. Entonces, nosotros no vamos a fundir ni a la industria ni al campo.

-¿Llevará a cero las retenciones o deberá hacerlo de manera gradual hasta bajar el déficit?

-Lo más rápido posible [reducirlas]. Por supuesto, uno tiene que ir bajando el gasto y las retenciones e ingresos brutos. Y la tasa de sustitución, lo más rápido posible. No vamos a poner fechas, porque ya sabemos lo que pasa cuando uno pone fechas.

-Usted plantea un cambio de régimen económico. ¿Le preocupa esa transición?

-A ver, [Sergio] Massa no está pudiendo domar potro. Y no puede decir que como presidente va a hacer algo distinto de lo que está haciendo como ministro. Vamos a plantear algo muy sólido desde el principio para generar mucha confianza. Y una vez que uno plantea esa solidez y estabiliza el país, va a arrancar el campo, el litio, el cobre, Vaca Muerta, la industria…Una vez que saque los cepos, destrabe el país, no haya veinte tipos de cambio, el país va a tener un crecimiento muy importante. Tenemos una gran expectativa, por eso, les queremos sacar pesos de retenciones, a las pymes de impuestos, para que el país realmente puedan arrancar. Estamos convencidos de que estabilizando y solidez, con un liderazgo muy fuerte, la Argentina va a salir adelante.

-¿El kirchnerismo está terminado y “no existe más”, como cantaban sus militantes en el búnker, o Massa puede remontar y entrar al ballottage?

-Siempre hay que mirarlo con mucho cuidado. Por eso, quiero ganarles en la provincia de Buenos Aires, porque no quiero dejarle ningún lugar donde pueda reconstruirse. Ya ganamos Santa Cruz y ahora vamos por la provincia.

-¿Va a sumar a la campaña a Diego Santilli, rival de Néstor Grindetti? En el sector de JxC aún esperan el escrutino definitivo en Buenos Aires.

-Por supuesto, con Santilli y con todos.

"No es mi función catalogar a Milei, sino convencer a los argentinos sobre quién es el verdadero piloto de tormentas", dice Bullrich