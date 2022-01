Patricia Bullrich: “No creo que ningún miembro de JxC esté actuando bajo apriete”

La presidenta de Pro, Patricia Bullrich, se refirió esta mañana a las tensiones que se reportaron en las últimas semanas dentro del bloque de Juntos por el Cambio respecto de la reunión convocada por el Gobierno para analizar el pago a la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, ante las miradas disimiles de sus integrantes, remarcó: “No creo que ningún miembro de JxC esté actuando bajo apriete”.

Luego de que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se mostrara contrario a la posición reportada por varios de los líderes del bloque, entre ellos el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien rechazó la invitación y no envió representantes al encuentro con el ministro de Economía, Martín Guzmán, Bullrich dijo que de todos modos Juntos mantiene una mirada unificada y le restó importancia a la disidencia.

“Yo creo que lo que hay es un debate respecto de cómo posicionarnos frente a determinados temas que el Gobierno plantea; hoy en día todo es público, nada es algo que puede decirse primero lo discutimos al interior y después salimos con un mensaje unificado a la población. Pero las posiciones que finalmente se logran son unificadas, hemos logrado que en cada circunstancia esas posiciones se logren en unidad”, declaró en diálogo con Radio Mitre.

Tras ello, si bien remarcó que son prácticas usuales en el kirchenismo, insistió: “No creo que ningún miembro de JxC esté actuando bajo apriete”; y agregó que al hablar de aprietes hace referencia al manejo de la caja del Gobierno, a la distribución del presupuesto, que puede tanto beneficiar como perjudicar a las provincias destinatarias.

“La posición era respecto a cómo plantear la relación con el Gobierno, si se iba a una reunión o no, son de forma y no de fondo. De fondo será cuando venga el acuerdo, por ahora no hay nada serio, no está el acuerdo, todavía está vacío”, aseveró.

Al hablar sobre la falta de fecha para la próxima reunión entre el Gobierno y los referentes de la oposición, Bullrich indicó: “Al Gobierno cuando le decís que las condiciones para el encuentro son estas, no nos traigan un Power Point vacío de contenido [en alusión a lo que pasó esta semana con Guzmán], ahí no hay un plan. No se sabe cómo la Argentina va a terminar con su déficit, hay solo un paisaje nublado, en esta lógica es que el Gobierno dice ‘Bueno, saco la fecha de la reunión’”.

“Lo que presentaron fue un verdadero papelón, nada serio”, agregó y dijo: “La pregunta es qué va a pasar en marzo, ¿nos vamos al default?”.

En su análisis coyuntural, Bullrich consideró que en la negociación con la entidad de crédito “el Gobierno amaga con querer hacer algo que no quiere hacer”. “Está en un amague, ¿y nosotros vamos a ir detrás? No, tenemos que decirle que venga a decir qué hacer”, planteó junto con un pedido de responsabilidad y siguió: “Ellos quieren llevarnos a su lugar, de crítica vacía, de falta de profesionalidad. Nosotros evaluaremos si lo que van a hacer es serio o si llevan a la Argentina al default nuevamente”.

Ante la consulta puntual sobre la postura disidente de Morales esta semana, recalcó: “No creo que actué porque esté extorsionado, sino por su convicción de la responsabilidad que tenemos que tener. Se dio cuenta de que lo que había presentado el Gobierno era algo inconsistente”. Luego, agregó: “Si Alberto Fernández tuviera un avanza en serio con el FMI, eso se sabría”. De esta forma consideró que mientras que “Cristina [Kirchner] no quiere por cuestiones ideológicas vacías firmar con el Fondo, Alberto no sabe a dónde ir”. Frente a este escenario planteó: “Nosotros tenemos que ser la solución a ese problema, no tenemos que estar en ese barco sin rumbo”.