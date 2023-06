Patricia Bullrich recreó en TikTok un clásico segmento de la TV estadounidense: sus gustos musicales y el guiño a Juez

escuchar

En modo campaña y en un tono “divertido”, Patricia Bullrich, recurrió a TikTok en medio del cierre de listas, hizo una dramatización de un programa de televisión norteamericano, y en forma distendida habló de sus preferencias musicales, y de sus canciones favoritas. No se olvidó de la política y le hizo un guiño a Luis Juez de cara a las elecciones del próximo domingo en Córdoba.

La dirigente de Juntos por el Cambio (JxC) recurrió a una de las redes sociales más utilizadas por el electorado joven en momentos de definiciones hacia las PASO. En TikTok hizo una suerte de dramatización del segmento “Carpool Karaoke” del programa “The Late Late Show” de la televisión estadounidense

“¿Vos sos James Corden?”, preguntó Bullrich. Así inicia el breve video que la exministra subió a sus redes. La extitular de Pro aludió así al famoso conductor de The Late Late Show. La grabación la muestra cuando se sube al auto que, en este caso, conducía su jefe de campaña, Juan Pablo Arenaza, el destinatario de su pregunta.

“No, Patricia, no soy. Pero vos no sos Fabiana Cantillo tampoco”, dijo él y ella enseguida recordó que es prima de la cantante. Acto seguido, respondió cuál es la canción que más le gustaba de la cantaste. “Para mí, la enfermedad”, dijo, aunque Digo esa y me mata”, agregó.

No obstante, profundizó sobre sus gustos musicales. Aseguró que “Julio Iglesias (es) para enamorarse y Serrat para luchar, para la nostalgia, para la tierra”. Después, definió a Cher y Madonna como “dos diosas” y dijo que que “por supuesto” quisiera ser como ellas.

Patricia Bullrich y Juan Pablo Arenaza.

Sobre el final de la grabación, se escuchan las melodías de otro clásico argentino, aunque esta vez de cuarteto. “ Si te digo “¿quién se ha tomado todo el vino’? ”, le preguntan con el sonido de fondo.

“La Mona Jiménez. Y ahora que me decís eso, el domingo todos a votar con la Mona Jiménez por Luis Juez en Córdoba”, contestó Bullrich. “¿Ves? Hice política al final”, le dijo a su acompañante.

La publicación salió a la luz horas después de otro video en el que dirigentes de JxC manifestaron su respaldo a la candidatura de Juez. El senador, que busca alcanzar la gobernación, enfrentará al candidato impulsado por el gobernador Juan Schiaretti, el intendente de Córdoba capital Martín Llaryora.

En esa grabación, que inicia con el saludo de Patricia Bullrich, aparecen el expresidente Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y también Elisa Carrió, una de las primeras en compartir las imágenes en sus redes sociales con la consigna “es hora de Juez”.

LA NACION

Temas Patricia Bullrich