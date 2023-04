James Corden, el rey del ‘Carpool Karaoke’, se despidió de su show con un especial cargado de estrellas; “ha sido un privilegio”

escuchar

Fueron ocho años. El ciclo del conductor británico James Corden en The Late Late Show llegó a su fin este viernes, en un emotivo programa especial en el que desfilaron varias de las celebridades que supo tener en las 1200 noches al frente del clásico talk-show estadounidense. Luego de su último Carpool Karaoke, un segmento popular en el que tanto el presentador como diferentes artistas cantaban al volante, Corden hizo su despedida: “Me costó trabajo encontrar las palabras para resumir lo que estos últimos años significan para mí. No he dado nada de esto por sentado”, afirmó, visiblemente emocionado.

El programa fue un éxito en audiencias para CBS durante muchos años y también arrasó con múltiples premios Emmy. No obstante, el también actor inglés había anunciado el fin de esta etapa y su deseo de pasar más tiempo con su familia.

Mientras se preparaba para decir adiós, el especial, emitido en el horario de máxima audiencia, tuvo varias sorpresas, incluido un mensaje del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

El final estuvo precedido por un Carpool Karaoke, en el que el presentador y Tom Cruise interpretaron canciones de El Rey León. Tras hacer actividades de paracaidismo y pilotaje, Corden invitó al actor a “entrar a su mundo”, donde cantaron “Hakuna Matata”, vestidos como Timón y Pumba.

El especial también tuvo el cierre de Adele en el Carpool Karaoke. Mientras hacían el viaje final al estudio de Televisión City, ambos recordaron el éxito del show. “Lo que más me preocupaba era cómo conseguir invitados”, se sinceró Corden al revelar que la primera en aceptar fue Mariah Carey, quien había accedido a participar pero no a cantar, aunque después no pudo evitarlo.

El último show tuvo algunos de los invitados favoritos de todas las emisiones, como Harry Styles y Will Ferrell. Uno de los instantes más destacados fue cuando otros presentadores, como Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Seth Meyers y Stephen Colbert intentaron impedir que Corden se fuera.

Un mensaje para Estados Unidos

En una parte más emotiva, el presentador afirmó: “Nunca he dado por sentado el privilegio absoluto que ha sido esto”. También recordó sus inicios. “Comenzamos con Obama, luego Trump y luego una pandemia global. He visto a Estados Unidos cambiar mucho en los últimos años, vi crecer las divisiones, percibí una sensación de negatividad”.

Corden resaltó lo más valioso de su viaje al frente del talk-show: “Lo que quiero decir es que les imploro que recuerden lo que Estados Unidos significa para el resto del mundo. Toda mi vida, siempre ha sido un lugar de optimismo y alegría. Claro, tiene fallas. Díganme qué país no las tiene… Cada uno de nosotros es una obra en progreso”. Luego, añadió: “Tenemos que intentar lo mejor que podamos para buscar la luz y la alegría. De eso se trata este programa. Gracias por haberme dejado hacer esto, por dejarnos entrar a su casa todas las noches (...)”.

Si bien su decisión de decirle adiós al show sorprendió a muchos, Corden destacó que lo positivo era que “por fin podría dormir bien”. Describió su llegada al país norteamericano como un gran salto y le dio las gracias a la cadena CBS por confiar en él. En el piano, culminó su última aparición mientras se reproducían sus mejores momentos en video.

“Una parte de mí piensa por qué no quedarme aquí para siempre, pero en el fondo de mi corazón, lo sé”, cantó. “No hay más espectáculos que mostrar, es hora de que me vaya. Ya es hora. Gracias por mirar, ese fue nuestro show”.

Los mejores ‘Carpool Karaoke’

Si bien James Corden se despidió de su programa, en Youtube hay una colección de momentos icónicos de su popular segmento Carpool Karaoke que no pierden vigencia. Algunos de los mejores incluyeron a celebridades de alto nivel, que se entregaron al humor e interpretaron sus mejores éxitos.

Adele

La cantante británica fue quien cerró el ciclo de participaciones en este popular segmento. Su primera participación es el video con más reproducciones en el canal de Youtube, cuando ambos se unieron para cantar diferentes temas, como “Hello”. La sorpresa fue grande cuando Adele interpretó una parte de “Monster”, de Nicki Minaj.

Paul McCartney

Para Corden, este viaje fue uno de sus favoritos, según reconoció él mismo. El conductor llevó al beatle a lugares de su infancia en Liverpool, incluida la casa en la que creció. McCartney le mostró incluso el sitio en el que solía sentarse a escribir canciones con John Lennon.

Madonna

La Reina del Pop se unió a Corden en un día por Nueva York, mientras ella cantaba “Vogue” y lucía sus mejores movimientos.

Elton John

En un recorrido bajo la lluvia, Corden y el gran cantautor interpretaron “Don’t Let the Sun Go Down On Me”, mientras se hacían confidencias.

¿Por qué James Corden se despidió de su programa?

El año pasado, Corden anunció sus razones luego de haber sido invitado al programa de The Drew Barrymore Show, de la actriz Drew Barrymore. Según dijo, amaba divertir a la audiencia estadounidense, pero ya no compartía tiempo con sus hijos. “Nada de dejar el programa tenía que ver con no disfrutarlo. Me encanta. La verdad se convirtió en una decisión muy difícil, porque siempre supe que era una aventura y jamás lo consideré el destino final”.

Corden contó que, un día, su hijo pequeño le reclamó por trabajar los domingos, algo que lo hizo reflexionar. “Me di cuenta de que, en el mejor de los casos, tenemos seis veranos más de Max con nosotros, y no puedo perder ni uno más”, recordó sobre la llamada que le hizo a su esposa al darle la noticia.

Sobre su futuro, en una entrevista con Entertainment Tonight afirmó que planeaba mudarse con su familia a Londres, Inglaterra. Corden está casado hace once años con Julia Carey. Como fruto de su relación tuvieron tres hijos: Carey, Max y Charlotte.

