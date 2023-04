Nepotismo en Tucumán: 15 de los 19 intendentes apuestan a un familiar como su sucesor

escuchar

El 14 de mayo próximo habrá elecciones en Tucumán. En 15 de los 19 municipios, el intendente actual apuesta a dejar a un familiar como su sucesor. Son todos casos de vínculo directo: hijos, esposa, hermanos y hasta padres. Un festival de nepotismo en la provincia que gobierna el exjefe de Gabinete Juan Manzur, que se postulará como candidato a vicegobernador en un enroque de roles con Osvaldo Jaldo a pesar de los cuestionamientos de la oposición.

Tal vez el caso más conocido de Tucumán es de la diputada nacional Beatriz Ávila, que se postulará a intendenta de San Miguel, la capital, para reemplazar a su esposo, Germán Alfaro (Partido por la Justicia Social), que secundará al radical Roberto Sánchez en el binomio de Juntos por el Cambio que buscará quedarse con el mando de la provincia. Ambos ya habían tenido un intercambio de cargos en 2021, cuando Alfaro fue elegido en las urnas senador nacional, pero renunció en tiempo récord para cederle el lugar a su esposa y continuar con su mandato como intendente.

En Famaillá la historia se repite: José Orellana, actual jefe comunal, impulsa a su hermano Enrique. Son gemelos, y alternan el poder en el municipio desde 1991. En la provincia se conoce al municipio como “la tierra de los mellizos”. Son peronistas. Jugaron con Julio Miranda, después con José Alperovich y fueron de los que presionaron para Manzur y Jaldo sellen una alianza que no divida al PJ local. José Orellana tenía chances de reelegir, pero hizo el enroque porque su hermano no podía reelegir como legislador. Pasó algo similar en Alderetes: Aldo Salomón (PJ) también podría buscar un mandato más, pero su esposa, Graciela Gutiérrez, no podía hacerlo en la Legislatura. Gutiérrez es ahora la candidata oficialista para el municipio.

En Burruyacú y La Cocha sucederá algo pocas veces: los hijos podrían traspasarle el mando a su padre. En el primer distrito se trata del peronistas Jorge Leal (h), que lleva como candidato a la intendencia a su padre, que se llama de la misma manera y que también es legislador provincial. En La Cocha, Leo Rodríguez podría cederle el poder a su padre Leopoldo, apodado el “Puma”.

En otros cuatro distritos se dará la lógica y los hijos son los aspirantes a reemplazar a sus padres en el cargo ejecutivo. Es lo que sucede en Aguilares (Elia Fernández-Gimena Mansilla), Banda del Río Salí (Darío Monteros-Gonzalo Monteros), Graneros (Alejandra Cejas-Raquel Graneros) y Monteros (Pancho Serra-Panchito Serra).

Manzur, con Serra padre e hijo, el 6 de marzo, en Monteros, durante la presentación de la lista oficialista para legisladores por el Oeste Facebook

En los otros distritos en los que habría un enroque de cargo con un familiar son los siguientes: Trancas (Roberto Moreno impulsa a su hermano Antonio); Tafí Viejo (Javier Noguera lleva a su esposa Alejandra Ruiz como candidata); Lules (Carlos Gallia impulsa a su esposa Martha Albarracín); Las Talitas (Carlos Najar lleva a su hermana Marta); Alberdi (Sandra Figueroa impulsa a su esposo, Patricio Campos), y en Bella Vista (Sebastián Salazar apoya a su esposa Ana Paula Quiles). Todos estos casos son del peronismo, salvo Salazar que es de la UCR.

LA NACION