Paula Oliveto, sobre el regreso del IFE: “¡Qué cinismo! ¿Por qué no lo hicieron antes?”

La diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto criticó la posibilidad de que el Gobierno vuelva a implementar el IFE para ganar la elección en noviembre. “ Si lo podían arreglar, si el IFE responde a una necesidad de la gente que no está bien, por qué no lo hicieron antes , por qué la especulación electoral con la plata de todos los argentinos, qué les pasa, si vos ves que el pueblo tiene una necesidad, la tenía antes de haber ganado las elecciones y la va a tener después”; dijo.

Oliveto participó del programa Mesa Chica, por LN+, junto a su par del Pro Cristian Ritondo, que también fue muy crítico con el Gobierno. “Eso de usar los recursos del Estado para ganar las elecciones, dándoles una dádiva al que necesita, no generando trabajo, no saliendo hacia un futuro, es angustiante”, agregó la legisladora de la Coalición Cívica.

Oliveto, que compitió en la ciudad junto a María Eugenia Vidal, sostuvo que nunca había pensado que la coalición opositora podía llegar a ganar por esa diferencia. “Nos da una responsabilidad muy grande”, sostuvo y agregó: “ Nos interpela a la oposición, quieren que nosotros le pongamos un límite al Gobierno”.

No obstante, manifestó varias críticas a la campaña del Frente de Todos, pero en especial a la reacción, tras la derrota. “Me parece que lo que no se pudo ver desde la política es como estaba la gente, el dolor a flor de piel”, analizó. La diputada sostuvo que “esa distancia” del Gobierno para con la sociedad se vio “en cómo se ganó en los barrios más humildes”.

Si a la paliza que se le dio, porque se metieron en nuestras casas, porque se metieron en nuestra vida, en los más íntimo que tenemos como acompañar a nuestros enfermos o acompañarlos en su final, lo hicieron, y ahora creen que lo alegran dándoles un subsidio a los más humildes, o subiéndoles 2 mil pesos a los jubilados, que ganan 23 mil pesos por mes, es no entender el dolor del pueblo”, añadió.

Por su parte, Cristian Ritondo consideró que los funcionarios del Gobierno “pueden ser capaces de cualquier cosa”. Dijo esto ante la consulta sobre la posibilidad de que la Casa Rosada estudie avanzar con la reforma judicial y, en especial, en las modificaciones en el Ministerio Público Fiscal. No obstante, planteó reparos a esa medida.

“Creo que plantearlo dentro de la sociedad haría que se profundice todavía lo que la sociedad votaría en noviembre”, manifestó, y agregó: “Creo que está claro que estos son los avances que quieren hacer contra la república”.

Ritondo, titular del bloque de diputados del PRO, señaló que la victoria opositora el domingo mandó un mensaje claro a la coalición. “Hay una parte del voto que recibimos el domingo que tiene que ver con terminar un populismo autoritario y volver a valores republicanos”, razonó.

En esa línea, el legislador se preguntó qué harán los legisladores de Córdoba, Misiones, y el progresismo de Santa Fe ante la chance de que el Gobierno pretenda acelerar el tratamiento de esta iniciativa. “Hay 115 diputados que estamos juntos y que no le vamos a dejar pasar este tipo de leyes”, expresó.

A su vez, Ritondo insistió en pedir la renuncia de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic. “En cualquier país normal del mundo, tendría que haber renunciado”. El también exministro de Seguridad bonaerense criticó la falta de diálogo de la funcionaria de Alberto Fernández con su par de Santa Fe, y con el responsable de la Seguridad en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Para Ritondo, la respuesta de Frederic ante la situación en Rosario “es increíble”, al tener en cuenta que se trata de “delitos federales”. A su vez, lanzó cuestionamientos a la situación en el territorio bonaerense: “El narcotráfico se está haciendo un festín en la provincia de Buenos Aires, el narcomenudeo volvió”, describió.