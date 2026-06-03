Pedro Cahn negó ante la Justicia haber intervenido en la compra de vacunas para el Covid

El infectólogo y director de la Fundación Huésped, Pedro Cahn, negó ante la Justicia haber intervenido en la compra de vacunas contra el Covid, al ser indagado este miércoles por el juez federal Ariel Lijo.

El magistrado, tras una investigación preliminar del fiscal Carlos Stornelli, averigua si el gobierno de Alberto Fernández demoró la llegada de las vacunas de Pfizer para favorecer otros negocios empresarios.

Cahn se presentó hoy ante los tribunales federales porteños, en el barrio porteño de Retiro, para prestar declaración indagatoria, defendido por el abogado Ricardo Gil Lavedra.

El juez Ariel Lijo en el Senado, cuando quería ser juez de la Corte Marcos Brindicci

Cahn, quien presentó un escrito y aceptó contestar preguntas, rechazó haber tenido participación en los procesos de compra del Estado y justificó los pasos que dio su fundación en ensayos clínicos.

A Cahn se le imputa haber formado parte de un entramado, junto a exfuncionarios del Ministerio de Salud, como Carla Vizzotti, Mauricio Monsalvo, Juan Manuel Castelli, Sonia Tarragona, el exministro fallecido Ginés González García y la asesora presidencial Cecilia Nicolini, que retrasó de manera deliberada las negociaciones y la contratación de vacunas contra el Covid con el laboratorio Pfizer Inc. entre julio de 2020 y septiembre de 2021.

Los supuestos beneficiados

Según la imputación leída en el juzgado, este bloqueo tuvo como objetivo principal beneficiar en función de intereses particulares a los laboratorios AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik V.

Estas firmas requerían la prestación de servicios locales en la Argentina para tramos de fabricación o suministro, lo que favorecía a empresarios y entidades supuestamente vinculadas a los funcionarios intervinientes.

El fiscal Carlos Stornelli Captura LN+

En la causa están acusados Hugo Sigman (Mabxience y Elea Phoenix), Juan Manuel Artola (Laboratorios Richmond) y el propio Pedro Cahn a través de la Fundación Huésped. Los investigadores piensan que la demora habría traído aparejada una grave afectación a la salud pública de la población.

En el caso de Cahn se busca averiguar sobre los ensayos clínicos de fase 3 de la vacuna china Sinopharm. El expediente señala que el laboratorio Elea Phoenix, de Sigman, subcontrató a la Fundación Huésped, presidida por Cahn, quien a su vez era asesor del Poder Ejecutivo.

La Fundación Huésped subcontrató para la parte práctica de esos ensayos a Vacunar S.A., una empresa donde la entonces ministra Vizzotti se había desempeñado laboralmente hasta abril de 2020. Pero Cahn afirmó que integró ad honorem el grupo de infectólogos expertos que asesoró al Gobierno. “En ninguna reunión se habló de vacunas ni intervine en compras”, dijo.

La exministra de Salud Carla Vizzotti Captura de video

Ante las preguntas de la fiscalía, Cahn dijo -según la indagatoria a la que accedió LA NACION- que el comité de expertos cercano a Alberto Fernández “nunca tuvo designación formal” y “en ninguna de sus reuniones se habló de vacunas ni de su calidad y tampoco intervino en el proceso de compra” de las vacunas.

Aseguró que jamás solicitó reuniones con funcionarios, sino que siempre fue invitado por las autoridades del Ministerio. Al ser consultado sobre si obtuvo beneficios económicos por la investigación de Sinopharm, el infectólogo confirmó el cobro de fondos, pero buscó alejar las sospechas de un interés comercial.

“La Fundación Huésped por supuesto recibió un pago por la realización de los estudios (...) Todos los estudios tienen gastos y honorarios que se establecen de común acuerdo”, reconoció.

Respecto a cómo la Fundación Huésped terminó participando del ensayo de la vacuna china, Cahn explicó que fueron contactados por el director médico del laboratorio Elea, Eduardo Spitzer, quien les preguntó si estaban en condiciones de realizar un estudio con 3.000 voluntarios.

El doctor Cahn en una cena de la Fundación Huésped Fabián Malavolta - LA NACIÓN

Cahn aclaró que su fundación tiene prestigio internacional y que hicieron exactamente lo mismo con ensayos de otras vacunas como Janssen, Cansino y la argentina ArVac. Cuando el fiscal le preguntó si Pfizer los había convocado para sus propios ensayos, respondió: “No, Pfizer desarrolló su actividad de investigación con el Dr. [Fernando] Polack (...) Nos hubiese encantado pero no nos llamaron”.

Además, se lo interrogó sobre la contratación de Vacunar SA, dada su conexión laboral previa con Vizzotti. Cahn afirmó que la decisión fue “absolutamente nuestra, de la Fundación Huésped”, y desvinculó al laboratorio Elea, al tiempo que negó haber tenido conversaciones previas con funcionarios del gobierno sobre ese contrato.

El médico justificó la elección de Vacunar por cuestiones estrictamente operativas debido a las restricciones de la pandemia. “Vacunar es una red de centros de vacunación; recordemos que estábamos en época de aislamiento social, por eso se tomaron varias sedes de Vacunar, la subcontratamos para hacer la parte práctica de los estudios”, sostuvo.

Además, precisó que los eligieron porque “ya tenían expertise en aplicar vacunas” y sus centros no recibían otro tipo de pacientes enfermos. Cahn confirmó que Vizzotti lo convocó al comité de expertos, pero aclaró que solo los une un “vínculo profesional” propio de la infectología, al tiempo que negó tener una “amistad personal” con la exfuncionaria, que será indagada el 16 de junio.

Alberto Fernández, Pedro Cahn y Axel Kicillof

Con respecto a González García, dijo conocerlo desde 1988 por integrar un comité de expertos sobre VIH, pero aclaró que lo conoció como a otros ministros. Cuando le consultaron sobre el empresario Sigman, dijo que no tiene relación personal y contó que participaba aportando fondos en cenas a beneficio de la Fundación Huésped por “responsabilidad social empresaria”, pero aclaró que “lo hicieron otros laboratorios, inclusive Pfizer”.

Cahn declaró no conocer al exfuncionario Mauricio Monsalvo, a la asesora Nicolini ni al empresario farmacéutico Juan Manuel Artola. Sí admitió conocer a Sonia Tarragona y Juan Manuel Castelli, pero aclaró que el trato se limitaba a cruzarlos en las reuniones del comité gubernamental.