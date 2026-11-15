El Gobierno busca reactivar su agenda, pero afronta el fin de año más complicado para Javier Milei

Tras la partida del papa León XIV de la Argentina, el Gobierno se topó de frente con todo lo que le falta hacer a menos de 50 días para llegar a un fin de año que emerge como el más complicado para la gestión de Javier Milei desde que asumió. El delicado cuadro político-económico ocurre justo en el arranque de la carrera por la reelección presidencial.

Cuando los locales de la Ciudad ya ofrecen borlas y guirnaldas navideñas, y las calles vuelven a su circulación habitual, la Casa Rosada acelera para intentar destrabar la agenda. Tras meses de delay, el oficialismo mueve fichas para eliminar las PASO, mientras lamenta en voz baja el último número de inflación.

El Gobierno fijó tres iniciativas que quiere tener aprobadas al término de 2026: el presupuesto, la denominada “ley Malvinas” y el proyecto de adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). El martes que viene habrá mesa política, instancia que no se reúne desde el 20 de octubre. Pero todavía no fue convocado el Gabinete.

Si 2023 fue la euforia por ganar la elección presidencial, 2024 ensalzó el ajuste, el superávit de las cuentas públicas y la imagen positiva del Presidente. En tanto que 2025 tuvo el descalabro que llevó al auxilio financiero del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, pero culminó con una victoria legislativa para el oficialismo. El 2026 suma otras trabas.

Patricia Bullrich y los dirigentes de su mesa chica, una señal de diferenciación del Gobierno

Hay una batería de proyectos en el Congreso que todavía no se aprobaron, cruzados por los vaivenes en la relación con los gobernadores aliados. Está el problema interno cada vez más grande con la senadora Patricia Bullrich, que se diferencia y amaga con una candidatura. Y emergen ruidos en lo económico que afectan la performance de Milei en las encuestas: el crecimiento sigue en rojo para los sectores que más mano de obra demandan, como la industria y el comercio, y la inflación no toma el ritmo hasta el cero prometido, sino que sigue en torno a los 2 puntos.

Para reactivar el crecimiento de la economía argentina, Milei prometió estos días más apertura, hasta “90%”, dijo. Su Gabinete desde hace meses apela a la creatividad y piensa cómo incentivar el crédito y las inversiones sin tocar el plan. Todavía nada concreto. Ahí manda el ministro de Economía, Luis Caputo, siempre con el filtro final del Presidente, poco ávido a acciones que muevan el consumo o que toquen la política cambiaria.

En el Ministerio de Desregulación trabajan sobre algunas cuestiones pero no se avecina un megaproyeco de ley para fin de año. Milei por ahora vende esperanza para épocas que implicarían su reelección.

El último traspié fue que el indicador estrella del Presidente marcó 2,2% en octubre, según el Indec. Más alto de lo que esperaba el mercado y el propio Gobierno. Ante este panorama en que los números no se condicen con los deseos del oficialismo, los planteos discursivos se tornan más importantes.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, la división con mayor alza Indec

“La [inflación] core dio 1,5%. Fue un mes con una volatilidad alta del petróleo, que tiró la inflación un poco para arriba. Sacando los estacionales, debiéramos estar en un número parecido al del mes anterior [1,9% en septiembre]. En los primeros diez días de noviembre cedió bastante, viene mejor”, buscaron explicar en la Casa Rosada. Pero, en el mismo alegato, asumieron: “Esperábamos un dato menor”.

La incomodidad quedó expuesta también cuando el vocero Adrián Ravier se esforzó por postular que, pese a que Milei aborrece la justicia social, los preceptos libertarios no distan tanto de la doctrina social de la Iglesia que el papa León XIV expuso durante su visita, movilizando a millones de argentinos.

El operativo de seguridad sí fue un éxito y un motivo para celebrar ahora que llega el calor. “El Presidente y Karina están muy contentos. Trabajamos muy bien con todas las jurisdicciones e intercambiamos mensajes con la Iglesia muy afectuosos”, aseguraron a LA NACION fuentes del Gobierno. Punto a favor en una relación fría. Alejandra Monteoliva −que tendrá unos días sin tareas por una operación de rutina− es una de las que cuenta con el visto bueno de Karina Milei y la política de mano dura será una bandera libertaria de cara al año electoral.

“Todo lo que ha hecho el Gobierno es poner la economía al servicio de las personas”, afirmó Ravier con el Papa ya en Perú, como un mantra de autoconvencimiento del Gobierno respecto a que los dichos de León XIV no fueron para nada dirigidos a ellos, ni siquiera sus gestos reiterados en favor de las políticas de discapacidad, universidades y ciencia.

Pese a estas respuestas, con las que la Rosada evita admitir sus falencias, la reelección no está asegurada y eso apura la necesidad de acomodar el calendario electoral. Eliminar las PASO, entienden voces del oficialismo, no solo hará más difícil el ordenamiento al peronismo, sino que le quitará margen de maniobra a Bullrich, quien ensaya un mileísmo republicano.

El vocero presidencial, Adrián Ravier Presidencia

l jueves, de un momento a otro y luego de meses sin avances, se activó el llamado a la estratégica Comisión de Acuerdos del Senado. No fueron pocos los funcionarios sorprendidos, incluso dentro del karinismo. “Estamos confiados de que los votos están y de que la próxima semana vamos a lograr el dictamen”, dijo una voz importante de ese espacio. Otra, no obstante, se mostró escéptica. Le achacó esta avanzada a un intento de hacer presión hacia el frente interno y apurar a Bullrich, a la que sus compañeros le desconfían si efectivamente trabaja para que no haya primarias. El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, uno de los díscolos de la senadora, ya machacó en radio que la reforma electoral tiene que avanzar en el Senado porque esa es “la dirección” que quiere el Gobierno.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, hace rato dice tener los números para eliminar las PASO; no todos lo creen. En dupla con Caputo, fue uno de los principales promotores de un acuerdo con los gobernadores. Hay funcionarios que entienden que Santilli quiere cerrar las primarias lo antes posible para salir a caminar la Provincia. “Él también negocia la suya”, se escuchó.

A nivel legislativo, además de las PASO, lo primordial para la Casa Rosada es aprobar el proyecto de presupuesto 2027. Además, anotan la ley de Malvinas y el PCT, que volvió para revisión al Senado.

Si el Presupuesto y la ley Malvinas no son aprobados por la Cámara alta antes del 30 de noviembre, que terminan las sesiones ordinarias, habrá extraordinarias. “Seguramente tendremos”, anticipó Menem.

El Senado siempre fue la cámara más difícil para Milei. Otro pendiente ahí es completar la Corte Suprema de Justicia, que tiene dos de sus cinco sillas vacantes. Todavía en la Casa Rosada no lo dan de baja por completo, pero fuentes oficiales coinciden en que los tiempos son cortos para semejante discusión. “Si no es en los próximos diez días, este año ya está”, resumió una voz al tanto.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques Santiago Filipuzzi

Pero en la Justicia hay otro puesto más vacante: el de procurador general de la Nación, un anhelo del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que logró todo lo que se propuso y cumplió con lo que le pidieron los hermanos Milei.

¿Y si su pliego para procurador es enviado solo, sin el de los cortesanos, al Senado, en una especie de trámite exprés antes de fin de año? Las especulaciones son múltiples en Balcarce 50. En el Senado, hoy está todo supeditado a la reforma política; si camina hay una chance; si se traba, complica aún más el cierre de año oficialista.