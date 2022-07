Pese a la crisis, habrá sesión en Diputados y los ojos estarán puestos en Massa

Tras su frustrado desembarco como “superministro” en el gabinete de Alberto Fernández, Sergio Massa ocupará nuevamente el principal sitial de la Cámara de Diputados este mediodía, en una sesión sin temas conflictivos pero que seguramente será caja de resonancia de la crisis que desató la inesperada salida del exministro de Economía Martín Guzmán.

Massa le confirmó a sus interlocutores de la oposición que el oficialismo mantiene en pie la sesión pese al vendaval que afecta a la cúpula del Frente de Todos y a la fragilidad a la que quedó expuesta la economía. La intención es exhibir cierta normalidad institucional en medio de la crisis y, en lo posible, dar vuelta la página tras el vértigo vivido el fin de semana pasado.

“Si el Congreso entra en parálisis la señal sería pésima”, admiten en el Frente de Todos.

La oposición dará el debate pero ayer no podía garantizar que los referentes más duros no intenten hacer leña del árbol caído. “Es muy probable que la crisis se cuele en la sesión; no podemos mirar al costado y hacer como que nada ha pasado” , afirmó un conspicuo miembro de Juntos por el Cambio.

El oficialismo corre con una ventaja: el temario que llevará al recinto contempla iniciativas no conflictivas. El tema más relevante a debatir es el proyecto de ley de promoción de la industria automotriz, una iniciativa que fue impulsada por el exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien también fue eyectado del gabinete por las críticas de la vicepresidenta.

Conferencia de la ministra de Economía, Silvina Batakis Rodrigo Néspolo - LA NACIÓN

Todos los ojos estarán puestos en Massa, quien no disimula su desencanto por la decisión de Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Kirchner de vetar su ingreso al gobierno nacional y, con él, el esquema de relanzar la gestión de gobierno con una reestructuración integral del gabinete. Según fuentes cercanas al presidente Fernández, por ahora el recambio se limitará a la cartera económica.

“La propuesta de designar a Silvina Batakis como ministra de Economía fue de Alberto, no de Cristina. Ella la avaló, es cierto, pero no fue una imposición de la vicepresidenta. Ellos dos decidieron que por ahora no haya más modificaciones en el gabinete. Tal vez en otra etapa”, confió un legislador muy allegado al jefe de Estado.

Por de pronto, la crisis en la cúspide del Frente de Todos no astilló la unidad del bloque del Frente de Todos que, pese a sus matices, hoy buscará dará muestras de cohesión. El temario incluye, además del proyecto automotriz, otra decena de iniciativas: la prórroga del régimen de promoción de “Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna” hasta el 31 de diciembre de 2034; la ratificación del “Acuerdo para la Promoción de la Inversión y el Desarrollo de Tierra del Fuego-Fideicomiso para el Desarrollo Austral”; la creación del área marina protegida bentónica “Agujero Azul”, en la plataforma continental argentina; el acceso de los pacientes a las prestaciones sobre cuidados paliativos en sus distintas modalidades en el ámbito público, privado y de la seguridad social y, por último, el proyecto sobre la prevención y el control de la resistencia a los antimicrobianos.