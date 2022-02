Pese al aval presidencial, la embestida contra la Corte volverá a exponer las diferencias en el Frente de Todos

El presidente Alberto Fernández apoyó la movilización de hoy convocada por el kirchnerismo para exigir la renuncia de los miembros de la Corte Suprema. Y argumentó que “nadie debería molestarse” por una “expresión ciudadana”, pese a los numerosos rechazos que generó la protesta desde diferentes agrupaciones y la oposición.

“En un Estado de Derecho cada poder se expresa por un instrumento, el Poder Judicial se expresa en sentencias, todos son actos de gobierno, públicos y susceptibles de ser cuestionados”, esgrimió Fernández, sin convocar a la marcha y pasando por alto que la protesta tiene entre sus ejes el pedido de renuncia de la cúpula de otro poder del Estado.

Aunque maquillado por el aval presidencial, la embestida contra la Corte Suprema expondrá, una vez más, las divisiones internas en el Frente de Todos. El kirchnerismo duro –con sus satélites más radicalizados como Luis D’Elía, Hebe de Bonafini y Alicia Castro– será el gran protagonista con el respaldo de la CGT y parte de los movimientos sociales, mientras que el albertismo y el massismo mantendrán una prudente distancia. La movilización comenzará pocas horas antes de que el jefe del Estado emprenda su gira por Rusia y China.

Fernández mantuvo las críticas que lanzó contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Luis Lorenzetti a mediados de diciembre, cuando anunció que impulsaría el debate público para lograr “el mejor diseño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Más allá de los cuestionamientos públicos, lo cierto es que tras la derrota electoral el oficialismo quedó sin poder de fuego en el Congreso para avanzar con alguna modificación sin el aval de la oposición, algo a priori imposible.

Juan Ramos Padilla junto a Luis D´Elía Santiago Hafford

Solo un jugador se saldrá del andarivel preestablecido: Eduardo “Wado” de Pedro. El ministro del Interior decidió mantenerse prescindente sobre el asunto por su relación con la Justicia, vínculo en el que está incluido Gerónimo Ustarroz, el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, hermano de crianza del ministro.

La movilización frente al Palacio de Tribunales dejará a la vista los intereses de cada una de las terminales de poder que componen al oficialismo. Es que la Corte tiene para resolver algunas causas que tienen como protagonista a la vicepresidenta Cristina Kirchner, entre ellas las causas por el Dólar Futuro, el Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces (en las últimas dos fue sobreseída sin juicio oral y están para su revisión en la Cámara de Casación).

En el mismo estado se encuentran otros exfuncionarios como Julio De Vido, Roberto Baratta y el empresario kirchnerista Lázaro Báez. Como publicó LA NACION, en la Corte evalúan que esta marcha impulsada por el juez Juan María Ramos Padilla, el dirigente piquetero D’Elía y el sindicalista Pablo Moyano bajo la consigna “Basta de injusticia y lawfare”, es solo el comienzo de una embestida que los tendrá como blanco en 2022 y que tendrá uno de sus picos en el discurso presidencial del 1° de marzo, ante la Asamblea Legislativa.

La manifestación es apoyada por los ministros de Justicia, Martín Soria; de Seguridad, Aníbal Fernández, y de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi. Además, marcharán a Plaza Lavalle el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, y la jefa de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, entre otros funcionarios.

El ministro Jorge Ferraresi

“Voy a estar, me parece que es importante y genera un proceso de democratización de la Justicia. Lo que se viene viendo da pavura. Lo de las mesas judiciales que se sabía... A mí me tocó ser parte de la persecución de los últimos años, he visto desde adentro el tema de la causa”, dijo Ferraresi.

Y agregó: “Una Corte Suprema hoy funciona con tres miembros y con uno desde su casa. Eso no pone un valor democrático a la Argentina, por eso me parece que hay que acompañar la gran movilización porque muchos fuimos perjudicados por esas mesas judiciales. Lo decía ayer Cristina: antes buscaban militares y hoy buscan jueces para sacarte del gobierno”.

La interventora de la exSIDE también expresó su apoyó a la marcha contra la Corte Suprema. “Estoy de acuerdo con la movilización del 1F porque la va a hacer el pueblo, la gente a la cual la Justicia siempre la da la espalda”, consideró durante una entrevista con El Destape Radio.

En la misma línea habló Aníbal Fernández. “Adhiero a que hay que encontrarle una alternativa... La Corte sin prestigio no es una Corte. Un viejo constitucionalista rosarino no peronista Néstor Sagüés solía sostener que ese poder de la República tiene poder político cuando tiene respeto por parte de los otros poderes. Y en definitiva eso hoy no lo está teniendo como uno quisiera. Hay que encontrarle la salida a ese tema y cualquiera que se pueda utilizar para resolverlo, lo mejor será”, dijo hace unos días el funcionario.

En el ámbito gremial también confirmaron su presencia en la marcha del martes los integrantes de la Corriente Federal que lidera el bancario y diputado oficialista, Sergio Palazzo, así como también el legislador y líder de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky.