Pichetto convocó a construir un “frente nacional” contra el Gobierno que incluya al PJ, a radicales y a Pro

El diputado nacional Miguel Pichetto abogó por la conformación de un frente opositor al Gobierno que nuclee al peronismo, al radicalismo y a sectores de Pro que no se aliaron con la administración del presidente Javier Milei. Y vaticinó un escenario catastrófico en caso de que el jefe del Estado logre la reelección,

Al participar de un encuentro en la sede sindical de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), Pichetto lanzó un mensaje de unidad que exceda al peronismo, al que regresó en los últimos meses, en un movimiento que incluyó un encuentro con la expresidenta Cristina Kirchner.

“Hagamos un esfuerzo para unir al peronismo. Hay que hacer un frente nacional. Hay que convocar a otros sectores, también. A radicales que no comparten para nada este modelo autoritario de agresión permanente, a sectores de Pro que no comparten la incorporación al Gobierno. A un montón de sectores que están afuera y, fundamentalmente, al peronismo”, subrayó Pichetto, en un encuentro titulado “Inteligencia artificial aplicada a la reforma laboral y control externo de la explotación minera y petrolera”.

El diputado Pichetto, sonriente en APOC Prensa APOC

“Hay que superar las diferencias personales para que haya un proyecto de unidad nacional y para que podamos terminar con esto que está ocurriendo en la Argentina, porque un período más de Milei, nos deja sin país”, advirtió el legislador, exsenador y excandidato a vicepresidente en 2019, en fórmula con Mauricio Macri.

Pichetto consideró que la administración Milei es “un gobierno que tiene un componente altamente autoritario y que toma decisiones sobre las que, en algún momento, va a tener que responder ante la Justicia”.

El diputado nacional compartió la jornada sindical con Hugo Quintana, secretario general de APOC, y la especialista en derecho ambiental Marisol Díaz.

Pichetto retornó en los últimos meses al peronismo, luego de años de una lejanía política que llegó a su punto máximo cuando aceptó la candidatura a vicepresidente de Macri, en la elección que ganó la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner. Además de reunirse con la expresidenta en el departamento de la calle San José 1111, donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria, anudó encuentros con dirigentes como Guillermo Moreno. También, se mostró cercano al espacio del “peronismo federal” que articulan el auditor general de la Nación Juan Manuel Olmos y el diputado nacional Guillermo Michel, entre otros dirigentes del justicialismo que intentan saltar la grieta entre el cristinismo y el sector del gobernador bonaerense, Axel Kicillof.