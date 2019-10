El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio dijo que "la Argentina no logró desarrollar un modelo generador de empleo" Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

1 de octubre de 2019 • 12:27

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, se refirió esta mañana al nivel de pobreza del país difundido por el Indec, y que alcanza el 35,4%, y lo vinculó con "problemas estructurales" y llamó a "reflexionar" sobre el empleo de los venezolanos que inmigraron a la Argentina.

"Hoy la demanda es incontenible por un conjunto de problemas estructurales. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que 400.000 venezolanos estén todos trabajando? Si cuando llegaron no conocían las calles de Buenos Aires. Es un ejemplo de la realidad que nos tiene que permitir reflexionar", dijo.

"La pobreza es una de la falencias del sistema que tiene que ver con que Argentina es un país en vías de desarrollo, pero no se logró desarrollar un modelo industrial generador de empleo", amplió el senador en una entrevista con radio Continental.

"Si uno analiza el presupuesto presentado por Hernán Lacunza para el 2019, el 75% es para gastos de seguridad social. Yo creo que el plan de ayuda a los sectores más carenciados no puede ser para toda la vida", sostuvo.

Por otra parte, reconoció: "El Gobierno debió haber afrontado en el primer día el panorama que teníamos. Después de las PASO el mundo y los inversores tienen cierta preocupación. El dólar se fue a 60 pesos. El 2018 fue muy complejo con dos devaluaciones que impactaron en el salario. Tal vez se debieron tomar medidas antes de las PASO".

Pichetto consideró que "todavía hay una esperanza" de llegar al ballottage, pero aclaró que si el presidente Mauricio Macri no consigue la reelección, no mantendrá ningún cargo político. "Mi mandato termina el 10 de diciembre, en caso de no ganar, no mantendré un cargo político. Lo haré desde otro lugar", dijo.

Por último, sobre los candidatos del Frente de Todos, señaló que " Cristina Kirchner es la dueña del poder político en la oposición. Hay temas que asustan. No es bueno el conflicto. El poder no estará en el candidato a presidente [Alberto Fernández]. Si llegan al Gobierno, auguro un escenario de disputa y conflicto entre Fernández y Cristina".