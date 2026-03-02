Discurso de Milei en el Congreso: repercusiones en vivo tras la apertura de sesiones y las últimas noticias

Tras finalizar el discurso de apertura de sesiones en el Congreso, el presidente Javier Milei habló en LN+ y se refirió a la liberación del gendarme Nahuel Gallo, que estuvo más de 400 días preso en Venezuela y que habría quedado libre gracias a una gestión de la AFA. “Lo importante es que vuelva a estar con nosotros”, consideró el mandatario.

Entrevistado por los periodistas José Del Rio, Luis Majul y Cristina Pérez, el jefe de Estado explicó: “Era una tragedia que nuestro gendarme estuviera secuestrado. Si vuelve por el motivo que fuera, por la gestión de Estados Unidos o Italia, o el vehículo que puso otra persona, bienvenido. Acá lo importante es que Nahuel Gallo vuelva a estar con nosotros”.