Discurso de Milei en el Congreso: repercusiones en vivo tras la apertura de sesiones y las últimas noticias
El Presidente habló ante la Asamblea Legislativa y brindó detalles sobre los ejes para su gestión política y económica
Javier Milei celebró el regreso de Nahuel Gallo y evitó mencionar a Claudio “Chiqui” Tapia
Tras finalizar el discurso de apertura de sesiones en el Congreso, el presidente Javier Milei habló en LN+ y se refirió a la liberación del gendarme Nahuel Gallo, que estuvo más de 400 días preso en Venezuela y que habría quedado libre gracias a una gestión de la AFA. “Lo importante es que vuelva a estar con nosotros”, consideró el mandatario.
Entrevistado por los periodistas José Del Rio, Luis Majul y Cristina Pérez, el jefe de Estado explicó: “Era una tragedia que nuestro gendarme estuviera secuestrado. Si vuelve por el motivo que fuera, por la gestión de Estados Unidos o Italia, o el vehículo que puso otra persona, bienvenido. Acá lo importante es que Nahuel Gallo vuelva a estar con nosotros”.
Apertura caliente: el kirchnerismo y la izquierda replicaron los cuestionamientos de Milei en plena Asamblea Legislativa
Las casi dos horas de discurso de Javier Milei en la Asamblea Legislativa dejaron este domingo un Congreso agitado. Mientras repasaba los logros de sus primeros dos años de gestión, el Presidente respondió una por una las provocaciones de la oposición dura y reforzó el tono combativo que marcó toda la apertura de sesiones, decidido a exhibir su fortaleza parlamentaria.
Las críticas al clima de la sesión llegaron primero desde espacios dialoguistas. “La lógica de tribuna no puede reemplazar al debate parlamentario”, escribió Gisela Scaglia, jefa del bloque Provincias Unidas en Diputados. “Los gritos y la descalificación, de ambos lados de la grieta, debilitan nuestras instituciones”.
Milei inauguró las sesiones ordinarias con ataques al kirchnerismo, críticas a los empresarios y pocos anuncios
Tras coronar de victorias legislativas las sesiones extraordinarias del Congreso, el presidente Javier Milei se presentó ante la Asamblea Legislativa con aire triunfal y con una actitud deliberadamente enardecida y combativa hacia el kirchnerismo y un empresariado “amigo del poder” kirchnerista. En este marco, focalizó su discurso en los logros de su administración frente a la herencia recibida y evitó hacer anuncios concretos para el corto plazo.
El jefe de Estado inauguró esta noche el 144° período de sesiones ordinarias en una Asamblea Legislativa que más parecía un acto proselitista autocelebratorio que un evento institucional. Su tono, agresivo y cargado de chicanas hacia el kirchnerismo –que apenas estuvo representado por un tercio de sus legisladores– marcó buena parte de las casi dos horas de su discurso. Parecía premeditado. Desde sus bancas, los opositores replicaban con gritos y gestos. Ninguno se retiró: la estrategia les era funcional a ambos.
- 1
El discurso de Milei despierta expectativas en la Justicia, pero en el Gobierno dicen que no habrá anuncios
- 2
La Rosadita de la AFA: videos y fotos revelan cómo se movía el dinero en cajas, bolsas y mochilas
- 3
En qué canal pasan el discurso de Javier Milei en el Congreso hoy, 1° de marzo
- 4
Javier Milei, en frases: “chilindrina troska”, “kukas”, Cristina “chorra” y críticas a empresarios