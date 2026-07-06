El gobernador de Tucumán decretó asueto administrativo para este martes por el partido de Argentina ante Egipto

El gobierno de la provincia de Tucumán decretará asueto administrativo y escolar para este martes a partir del mediodía por el partido de octavos de final de la Argentina ante Egipto. Lo anunció el gobernador Osvaldo Jaldo.

La medida alcanzará a todas las áreas del ejecutivo provincial, incluidas las escuelas públicas, y será oficializada mediante una resolución del Poder Ejecutivo, según informó La Gazeta.

El mandatario tucumano admitió que es una decisión “polémica” pero necesaria para acompañar a la Scaloneta en una instancia clave del Mundial de 2026.

Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán, durante la conferencia de prensa

“Es un tema discutible y una decisión, podríamos decir, polémica, donde muchos van a estar de acuerdo y otros en desacuerdo. Pero Argentina es la que le está regalando ese poco de alegría que le está haciendo falta al pueblo. Es la que le sacó una sonrisa, un festejo, a muchas familias que vienen sufriendo”, justificó.

Y continuó: “Los argentinos tenemos que acompañar el 100% a nuestra Selección, porque estamos en los tramos finales, donde se define el campeonato del mundo. Por eso, como Gobierno, vamos a instrumentar una resolución para que a partir de las 12 vamos a dar asueto administrativo”.

El gobernador aclaró, además, que la disposición corresponde exclusivamente al ámbito del Poder Ejecutivo provincial y señaló que los demás sectores definirán de manera independiente cómo desarrollarán sus actividades durante la jornada: “Los otros poderes (Legislativo y Judicial) deberán ver qué hacen, al igual que los comercios, para que puedan tomar la decisión que consideren”, afirmó.

La selección argentina entrena en Kannesaw Estate University de Atlanta Lautaro Martínez Aníbal Greco - La Nación

La decisión cuenta con antecedentes directos en otras jurisdicciones del país. Las autoridades provinciales consideran que estos acontecimientos deportivos funcionan como un factor de cohesión social y de felicidad colectiva. Recientemente el gobierno de La Rioja decretó asueto administrativo tras el victorioso debut de la Selección Argentina en el Mundial de Fútbol 2026 por 3-a o ante Argelia.

La última vez que ocurrió algo similar fue en diciembre de 2022, cuando la administración del entonces presidente Alberto Fernández estableció un feriado nacional luego de que la selección argentina se consagrara campeona del mundo en Qatar.

En esa oportunidad, el primer mandatario decretó día libre en todo el país a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para que los argentinos pudieran salir a festejar el título.

Argentina-Egipto

El encuentro, que comenzará a las 13 (hora argentina), se disputará en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, y se podrá ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y la TV Pública, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+.

Lionel Messi es uno de los máximos goleadores de lo que va del Mundial 2026, con siete tantos en cuatro partidos CHANDAN KHANNA - AFP

El campeón del mundo avanzó de ronda pero sufrió mucho más de lo pensado para derrotar a Cabo Verde por 3 a 2 en el tiempo suplementario. Los goles de la albiceleste los convirtieron Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian ‘Cuti’ Romero, mientras que Deroy Duarte y Sidny Lopes Cabral anotaron los tantos africanos. El gran objetivo de la Argentina es defender el título obtenido en Qatar 2022, aunque para eso deberá mejorar algunos aspectos que lo dejaron expuesto frente a los caboverdianos.

Los Faraones, por su parte, pasaron por penales luego de empatar 1 a 1 con Australia por los tantos de Emam Ashour y Mohamed Hany en contra. En la tanda de penales, los egipcios festejaron por 4 a 2 gracias a las anotaciones de Mahmoud Saber, Ramy Rabia, Mohamed Salah y Hossam Abdelmaguid. Por el lado de los australianos convirtieron Jackson Irvine y Awer Mabil, pero malograron sus remates Harry Souttar y Lucas Herrington.