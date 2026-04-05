Piden citar a Javier Milei y a su hermana Karina a declaración indagatoria en la causa $LIBRA

En un escrito presentado ante la Justicia federal, el abogado Martín Romeo, en su rol de querellante, solicitó formalmente que se cite a prestar declaración indagatoria al presidente Javier Milei, y a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei en la causa por la que se investiga una supuesta estafa con la criptomoneda $LIBRA.

El pedido incluye al total de los 15 acusados en el expediente, entre los que también se destacan el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el “referenciador” Mauricio Novelli, que ofició de intermediario entre Milei y Hayden Davis, cuya comparecencia es también reclamada, el principal responsable de la operación antes y durante del lanzamiento del activo de la polémica.

Romeo acusa a los 15 imputados por los cargos de cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública y estafa masiva en un escrito de más de 200 páginas en las que hace un pormenorizado detalle de la operatoria que terminó en escándalo.

Así, asegura que hubo una coordinación en el “gatillo” presidencial para que se pudiera perpetrar el fraude, al sostener que el 14 de febrero de 2025 el jefe del Estado acordó telefónicamente con Novelli el momento exacto para publicar un tuit dando a publicidad el contrato del token $LIBRA.

Mauricio Vovelli y el presidente Javier Milei instagram

Para Romeo, el mensaje funcionó como un “gatillo” emocional para atraer a miles de ahorristas bajo el efecto FOMO (miedo a quedarse afuera), mientras los “insiders” de la banda compraban segundos antes para luego vender y dejar al activo sin liquidez, lo que se conoce como maniobra de Rug Pull, y sustraer, así, 44,5 millones de dólares.

La querella sostiene que se firmó un contrato por US$ 1.550.000 mediante el cual la organización local vendía a capitales extranjeros acceso exclusivo al Presidente y la potestad de redactar marcos regulatorios para Argentina. Segú el escrito, este pacto se materializó en una anotación digital de Novelli que rezaba “Pago Javier kari” y en reuniones clandestinas en la Casa Rosada.

También se denuncia la captura regulatoria e infiltración de la Comisión Nacional de Valores (CNV), señalando a la persona de Sergio Morales, quien fue nombrado asesor del directorio del organismo mientras era socio administrador de la empresa “Tech Forum S.R.L.”

Hayden Davis Captura de pantalla

En la presentación se sostiene que Morales habría redactado las normativas que debían regular a las mismas plataformas que el grupo de acusados utilizaba para triangular y lavar los fondos del público.

También denuncia los delitos de lavado de activos y vaciamiento de cajas de seguridad, al detallar que, mientras estallaba el escándalo, familiares de los organizadores (la madre y la hermana de Novelli) vaciaron cajas de seguridad en el Banco Galicia para retirar el dinero físico del sistema formal.

Además, destaca que, de manera simultánea, se detectaron transferencias masivas de dólares digitales hacia “cuevas” cripto para licuar el botín y distribuirlo entre los miembros de la organización.