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Piden detener e indagar a Tapia y a Toviggino por presunto lavado de dinero

Lo solicitó un fiscal federal de Santiago del Estero; la causa nació en diciembre y alcanza a la empresa TourProdEnter y a los dueños de la quinta en Pilar

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Pablo Toviggino y Claudio "Chiqui" Tapia
Pablo Toviggino y Claudio "Chiqui" Tapia@natyponcefotos

Un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó la detención e indagatoria de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en un expediente por presunto lavado de dinero que se inició en la provincia en diciembre pasado, informaron fuentes vinculadas al caso.

El fiscal que pidió estas detenciones, Pedro Simón, solicitó además las indagatorias de más de dos docenas de personas del entorno de ambos dirigentes del fútbol, entre quienes figuran los dueños formales de la fastuosa quinta de Pilar que está bajo investigación judicial, el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte.

Como parte de la investigación, también fue alcanzada TourProdEnter, la empresa contratada por la AFA para que recaude su dinero en el exterior, que de acuerdo a la investigación de LA NACION desvío al menos US$42 millones a cuatro sociedades constituidas en Estados Unidos que no tienen empleados, ni registra actividad comercial.

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