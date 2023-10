escuchar

MAR DEL PLATA.- Juan Pablo De Jesús fue intendente del Partido de la Costa durante doce años, entre 2007 y 2019, cuando asumió como diputado provincial. Este domingo se presenta como candidato para renovar esa banca, mientras es vicejefe de Gabinete del gobierno bonaerense, lugar al que llegó elegido por Martín Insaurralde, quien debió renunciar al cargo luego del escándalo que siguió a sus fotografías con una modelo a bordo de un yate en Marbella.

Una concejal de ese distrito marítimo bonaerense acaba de denunciar a De Jesús por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, para pedir que se investigue si es titular de más 60 propiedades y, en el caso que así sea, se avance en la pesquisa para determinar si esas operaciones tienen conexión con delitos similares que se le imputan al actual jefe comunal –en uso de licencia– de Lomas de Zamora.

La causa la presentó Evangelina Milagros Cordone, que ocupa una banca en el Concejo Deliberante del Partido de la Costa en representación de Juntos por el Cambio y recayó en la Secretaría N°11 del Juzgado Federal del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, de turno este fin de semana último, cuando presentaron el escrito sus abogados, Rodrigo y Sergio Bonzo. Por estas horas se daría el traslado al Ministerio Público Fiscal para que resuelva si se abre un nuevo expediente o se incorpora esta acusación y material probatorio al que ya está en trámite contra Insaurralde, también por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°1 de Lomas de Zamora, a cargo de Ernesto Kreplak.

“Si se abre esta caja de Pandora van a tener para hacer dulce porque Juan Pablo no es un pichi, no es cualquier persona”, dijo Cordone a LA NACION y no dudó en definirlo como “un grosso” en la política. “Es un Insaurralde dos y no sé si por perfil no está mucho más arriba”, arriesgó, al advertirlo con una capacidad de poder desde la gestión y el manejo de recursos que le habría permitido generar “muchísimos favores y a todos los partidos políticos”.

En 2007, Juan Pablo de Jesús reemplazó en el Partido de la Costa a su padre, Juan de Jesús, que fue intendente en cuatro mandatos (1983-1995 y 2003-2007). Este domingo, su padre competirá para volver a la intendencia.

Su hijo, el actual diputado y vicejefe de Gabinete tiene ascendencia dentro del grupo de intendentes que lidera Insaurralde, donde era señalado cariñosamente como el “contador”, ya que en las negociaciones presupuestarias que solía liderar Insaurralde con los gobiernos de turno -antes María Eugenia Vidal, luego Axel Kicillof-, De Jesús se encargaba de pulir las planillas de obras y fondos para los municipios.

También es señalado como el jefe político de Miguel de Lisi, actual secretario administrativo de la Cámara de Diputados bonaerense, que preside Federico Otermín, delfín de Insaurralde y candidato a intendente de Lomas de Zamora. En los hechos, De Lisi es el responsable por el manejo de recursos de la Cámara baja , envuelta en otro escándalo: el de Julio “Chocolate” Rigau, el puntero del PJ que cobraba sueldos con 49 tarjetas de empleados de la Legislatura.

Martín Insaurralde reunió a los intendentes del PJ bonaerense con Claudio "Chiqui" Tapia en Lomas; De Jesús, detrás de Insaurralde en la foto

La denuncia de Cordone tomó estado público en el programa Odisea Argentina, que conduce Carlos Pagni en LN+. Allí anticipó esta nueva situación que más allá de tener como foco al actual funcionario bonaerense y exmandatario del Partido de la Costa envuelve en más sospechas a Insaurralde, que sigue sin hacer declaraciones públicas sobre el episodio que lo tuvo como protagonista y su posterior decisión de abandonar la gestión que desde hace casi dos años desarrollaba en un puesto estratégico de la gobernación a cargo de Axel Kicillof.

Cordone ata fuertes los cabos que vinculan a Juan Pablo de Jesús con el Insaurralde. En el escrito presentado ante la justicia y al que accedió LA NACION, señala que es el padrino de la boda que unió al mandatario de Lomas de Zamora con la modelo y conductora de televisión Jésica Cirio, matrimonio que derivó en un reciente divorcio que también tuvo sus ribetes judiciales.

Insaurralde y Cirio, en la boda de Juan Pablo de Jesús con Alexia Toumikian

Entiende que la investigación reclamada ahora debería llegar a determinar si Juan Pablo De Jesús es “vehículo del lavado de dinero público en su rol de posible testaferro y partícipe necesario del enriquecimiento del Sr. Martín Insaurralde”.

Afirma que Juan Pablo de Jesús “siempre fue empleado público, dependiente del estado nacional, del provincial o del municipal, no conociéndose actividad profesional personal fuera de la política, es decir que siempre se ha desempeñado en el ámbito en la administración pública, no pudiendo mostrar una actividad anterior ni posterior en lo privado que justifique su caudal económico y el de su familia”, plantean ante los investigadores judiciales”.

Además de dejar en tribunales un amplio listado de 61 inmuebles que considera son propiedad de quien pide ser investigado, la edil advierte que desde la función pública que le toca ejercer no solo ha podido “recabar información de las propiedades que poseen”, sino también advertir “la ostentosidad que pregonan en su vida cotidiana: viajes, propiedades y excentricidades dentro de los barrios privados a lo largo del Partido de La Costa, como ser eventos privados y fastuosos desfiles de moda sin participación comunal en los mismos, solo para el entorno mediático y sus familiares y funcionarios, donde su amigo Martín Insaurralde se mostraba a menudo con el matrimonio De Jesús-Toumikian (Alexia)”.

La mayoría de esas propiedades están dentro de la jurisdicción del Partido de la Costa con algunas de ellas destacadas por su ubicación y valuación de mercado.

Puntualiza en dos en lotes linderos en el Barrio Marítimo IV de Costa Esmeralda, en el límite con Pinamar, quizás el destino de mayor valor inmobiliario por metro cuadrado en el frente de playas bonaerense. A cada unidad le asigna una cotización que ronda los 670.000 dólares. Y suma, en este caso en el Barrio Comercial, otras dos que son locales, estimadas cada uno en 468.000 dólares.

Aporta datos también de dos sociedades anónimas con el apellido De Jesús de por medio y la esposa de Juan Pablo como común denominador. En una, llamada Areknaz SRL, señala que es propiedad el matrimonio y la concejal asegura que desde esa firma serían titulares de los dos inmuebles más caros que se les atribuyen en Costa Esmeralda. Otra, Varoujan SRL, la componen la esposa del intendente y el hijo de este, Juan Aramis.

Le aporta a la justicia otros datos precisos sobre asociaciones civiles que tendrían vinculación con el actual vicejefe de Gabinete bonaerense y que, según sospecha Cordone, podrían ser un canal de lavado de activos. Y reclama por la presentación de declaración jurada patrimonial de De Jesús, ya que entiende que la omitió “maliciosamente”.