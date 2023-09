escuchar

El expresidente de Chile Sebastián Piñera se refirió hoy a su amistad con el exmandatario Mauricio Macri y señaló el error en el que cayó durante su gestión. Presente en la Argentina ante un segundo encuentro del Grupo Libertad y Democracia, conformado por líderes del mundo, también expresó su opinión sobre el libertario Javier Milei y dijo que con él solo tiene un punto en común: “la libertad”.

“Macri es una gran persona. Yo le tengo mucho aprecio, mucha estima. Le tocó un momento muy difícil en la Argentina. Y espero que este país se reencuentre con su maravilloso potencial y oportunidades”, afirmó Piñera en declaraciones a Radio Mitre sobre la gestión presidencial del referente de Juntos por el Cambio (JxC).

No obstante, señaló el error que cometió por entonces su par argentino: “Yo me acuerdo muy bien cuando ganó Macri. Que se hizo una discusión antes que asumiera sobre si la política debía ser de shock o gradual. Y fue gradual, y yo creo que fue un error. Lo hablamos. Lo hablamos varias veces”.

Luego, señaló que debido a que la Argentina sufría “inflación, déficit fiscal, sin reserva, un gobierno nuevo como el que asumió en 2015 necesitaba hacer un ajuste inmediato. Porque al poco tiempo toda la culpa es del gobierno”.

Al respecto, explicó: “Me acuerdo haberle dicho, ´mire Mauricio, en un mes más todo lo que pasa en la Argentina va a ser culpa tuya. Así que tienes que actuar ahora´. Pero, en fin, por muchas razones se siguió el gradualismo que nunca logró equilibrar el déficit fiscal. Y ahí hay una contradicción entre, me acuerdo, el primer ministro de Hacienda o de Economía, Alfonso Prat Gay, y el presidente del Banco Central, [Federico] Sturzenegger. Uno era muy ortodoxo y el otro era muy... muy relajado”.

En cuanto a su visión de la Argentina actual, dijo: “Uno la ve como dos películas totalmente distintas según la forma en que uno lo enfrenta. Si uno ve la realidad actual, es cierto que el país está estancado, que hace ya mucho tiempo que no crece, que tiene más del 40% de su población viviendo en la pobreza, que tiene una inflación que ya este año va a llegar a 150%, anual”.

Tras ello advirtió: “No está bien. Está mal. Pero cuando uno ve el potencial de la Argentina, uno se da cuenta de lo que tiene en materia de energías, no solamente Vaca Muerta, tiene todo tipo de energía. Lo que tiene en materia de minería, por ejemplo, Chile exporta 60 mil millones de dólares en minerales, y la Argentina 5 mil, y tenemos la misma cordillera”.

Segundo encuentro del grupo Libertad y Democracia Ricardo Pristupluk

Las elecciones de octubre

Otro de los temas sobre los que charló Piñera fue el universo de candidatos presidenciales en la Argentina. Al respectó, opinó sobre Javier Milei, líder de La Libertad Avanza (LLA). “Mire, Milei se autodenomina como libertario. Y yo creo mucho en la libertad, las fuerzas de la libertad que están tan asfixiadas, amarradas, contenidas en nuestro continente. Hay que desatar las fuerzas de la libertad, que es la imaginación, la creatividad, que permite la innovación, el emprendimiento”, dijo.

Pero luego, tomó distancia: “Yo tengo muchas discrepancias con Milei. Sí tiene algunas ideas que yo creo que a la luz de la historia de la Argentina hay que considerar seriamente, como hacerla una sociedad más libre, que el Estado esté al servicio de las personas y no las personas al servicio del Estado, que haya más equilibrio y prudencia y responsabilidad en el manejo de las cuentas públicas, que ha sido un mal crónico esto es de vivir permanentemente más allá de sus medios. De hecho, el único lugar en donde la palabra éxito está antes que la palabra trabajo es en el diccionario, pero no en la vida real”.

Así, advirtió: “Yo sí creo que hay que hacer una combinación entre libertad y responsabilidad, y eso requiere equipos, experiencia, compromiso, dedicación. Por eso no quiero yo hacer recomendaciones en política, pero sí en octubre la Argentina se juega algo muy importante”.

Consultado sobre si cree que habrá cambios en los próximos 20 años, Piñera dijo: “La Argentina hizo un intento, varias veces ha hecho intentos de corregir el rumbo, y desgraciadamente a mitad de camino ha retrocedido. Yo siempre les digo a los montañistas que la segunda parte, cuando uno escala una montaña, la segunda parte es la más difícil, pero la más hermosa. Y que si uno no sigue escalando y se queda a mitad de camino, el carro se viene cerro abajo. La Argentina ha hecho el intento, pero nunca con la suficiente fuerza, por eso a mí me gusta eso de ahora y para siempre”.

Otra de las preguntas fue cómo cree que se puede continuar con una seguidilla de gobiernos no populistas cuando suelen tomar medidas antipáticas y luego los ciudadanos votan a líderes no conservadores.

“Lo primero que hay que hacer es tomar conciencia de que vamos por mal camino. Antes se tenía paciencia entre gobierno y gobierno. Ahora, esa paciencia se acabó porque Argentina no tiene crédito. Y en consecuencia los cambios tienen que venir. Ahora, yo creo que en esta oportunidad, después de toda la historia y las enseñanzas que han aprendido los argentinos, el cambio tiene que ser muy fuerte, con mucha convicción. Y por eso va a requerir un gran apoyo popular. Y eso no es fácil porque efectivamente el comienzo del cambio es doloroso. Después el cambio genera su defecto”.

Luego, aclaró que son todos “problemas de la democracia” y advirtió: “La verdad es que la democracia tiene un millón de problemas. Es como el matrimonio. Pero nadie ha inventado nada mejor. Y lo digo yo que llevo 50 años casado”.

Javier Milei, Patricia Bullrich, Sergio Massa, Juan Schiaretti y Myriam Bregman Archivo

Cambio climático y crítica a EE.UU.

En otro tramo de la entrevista Piñera habló de uno de los temas que le preocupan como exmandatario y parte del Grupo Democracia y Libertad: la importancia de abordar de manera seria cómo mitigar los efectos de la contaminación del hombre sobre la naturaleza, ya que está confirmado científicamente que el cambio climático es una amenaza para la humanidad.

“Los acuerdos de París, la COP del año 2015, no eran suficientes y no se están cumpliendo. La meta de que la temperatura no suba más de 1,5 o 2 grados está lejos de poder cumplirse. Ya estamos casi en ese nivel y esa era una meta para fines de siglo. Y ahí están los efectos. El derretimiento de los hielos en el Ártico, en la Antártica, los glaciares, la sequía, las inundaciones, las olas de calor, en fin, estamos destruyendo nuestro planeta”, detalló.

“Recuerdo que muchas revistas publicaron una foto del planeta Tierra y decían, ´Salvemos el planeta Tierra´. A mí me pareció que era soberbio y además no era la acción correcta porque el planeta Tierra lleva 4600 millones de años y ya ha resistido todo, diluvios, inundaciones, aerolitos, terremotos, en fin. Era el hielo, calentamiento, todo. Lo que está en peligro no es el planeta Tierra, lo que está en peligro es la sobrevivencia de la raza humana en el planeta. La humanidad, claro. 99 de cada 100 especies que alguna vez existieron ya no existen y no queremos que el ser humano se sume a esa triste lista y vamos por muy mal camino”, señaló.

Luego, apuntó contra Estados Unidos y China como los países que más contaminan y no accionan para contrarrestar los efectos de sus producciones en el clima.

“Fíjese usted que recién hubo una cumbre climática en Naciones Unidas a propósito de la Asamblea General y los dos países que más emiten gases de efecto invernadero, que son los que están provocando el cambio climático, no asistieron, como fue el caso de Estados Unidos y China. Entonces es una humanidad que va rumbo al precipicio y no toma conciencia. El ser humano es la criatura más inteligente, más ingeniosa de la creación, pero es el único que es capaz de suicidarse y autodestruirse. En ese camino vamos. La evidencia científica es absolutamente irrebatible y sin embargo no estamos tomando las medidas que se requieren para evitar un colapso”, lamentó.

Fuertes lluvias en Viña Del Mar causaron un deslizamiento de tierras FRANCESCO DEGASPERI - AFP

La economía

Otro de los temas en los que incursionó fue la gran cantidad de turistas chilenos en el país. Dijo que si en algún momento fue al revés, en tiempos de la “plata dulce” en la Argentina, ahora el tipo de cambio favorece a Chile.

“De verdad que hay mucha atracción por venir a la Argentina siempre, pero ahora efectivamente que el tipo de cambio favorece. La Argentina está más barato que Chile. Y por eso la gente viene a disfrutar del tango, de la comida, de los argentinos que son muy simpáticos y cariñosos. Y ayer en el estadio de River Plate veía 90 mil personas que no dejaron de cantar y de gritar un solo instante. Mañana vamos a ver a Boca Juniors para que no se nos queme a mí como a Mauricio Macri”, dijo.

Sobre la necesidad de “reforzar la democracia”

En marzo pasado un grupo de 22 presidentes y expresidentes y líderes conservadores de América Latina y España, encabezado por Piñera, lanzaron el Grupo Libertad y Democracia, un foro de discusión y coordinación de acciones frente al avance de los gobiernos de izquierda en la región.

“El grupo nace para defender la libertad y la democracia que está bajo seria amenaza en el mundo entero, pero especialmente en América Latina. La democracia ha ido retrocediendo en el mundo. Es para pasar de la reflexión y la queja a la voluntad y a la acción”, dijo al respecto el exmandatario. “Los cánceres en América latina, la democracia el comunismo, la violencia y la corrupción y son males que tenemos que enfrentar con toda la fuerza del mundo”, explicó.

Después detalló: “Solamente 8% de las personas en el mundo viven en democracias plenas y en América Latina no es solamente Nicaragua, Cuba o Venezuela, que son dictaduras, sino que es un deterioro generalizado. Perú, Bolivia, Colombia. Chile también. Y la razón detrás de todo esto no es tanto que los enemigos de la democracia avancen y tengan mucho talento, sino que los defensores de la democracia hemos estado poco activos”.

Es por eso que aseguró: “Si los que creemos y amamos la libertad y la democracia no nos organizamos, entonces no nos quejemos”.

Consultado sobre si el populismo o el socialismo del siglo XXI fueron los que hicieron daño a la región, respondió: “Mucho daño, porque ¿qué es lo que es el populismo? La demagogia, la irresponsabilidad. Es prometer cosas que se sabe no se pueden cumplir. Y genera un doble efecto. Por una parte, crea un mal hábito en las personas de creer que todo tiene que ser resuelto por el Estado y no por su propio esfuerzo. Pero además genera crisis económicas, políticas y sociales. Los populistas utilizan esto. Debilitan a las fuerzas de orden y seguridad, desprestigian a todos los poderes del Estado, hacen promesas demagógicas para llegar al poder”.

Piñera, argumentó: “Y cuando llegan al poder, lejos de mantener la democracia, utilizan la democracia para autodestruirla”.

Ante la pregunta de si eso es lo que él mismo sufrió en Chile en la crisis social de 2019, dijo: “Es verdad, pasó no solamente en Chile, pasó en Perú, pasó en Colombia, pasó en muchos países. Que es usar la violencia, que es otro cáncer que tenemos. Yo creo que los cánceres que tenemos en América Latina son la demagogia, el populismo, la violencia, estoy hablando del narcotráfico, el crimen organizado, y por supuesto la corrupción”.

Carabinero durante las protestas sociales en Chile

A continuación, al ser consultado por si en el última tramo de su gobierno sufrió el avance cubano-venezolano en su país, Piñera advirtió: “Efectivamente, fue un golpe de Estado no tradicional. Estaban dispuestos a destruirlo o a quemarlo todo. Iglesias, colegios, hospitales, monumentos, plantas de energía. Lo que se cruzara en su camino, y el fuego fue un gran aliado de estos terroristas anarquistas que quisieron destruir nuestro país. Afortunadamente, Chile resistió”.

El aumento del pasaje del metro de Santiago había sido el detonante de las primeras manifestaciones estudiantiles el 18 de octubre de 2019. El reclamo se amplió rápidamente contra todo el modelo económico chileno: se lo señalaba por favorecer a una élite y se criticaba a un Estado ausente en temas sociales como educación, salud y pensiones. Cerca de 30 personas murieron en las manifestaciones que se extendieron unos tres meses y Human Rights Watch (HRW) en su momento denunció “graves” violaciones a los derechos humanos por parte de la Policía y recomendó una reforma de la institución.

Piñera explicó que tras los desmanes hubo un plebiscito para modificar la constitución y opinó: “Volvimos a poner las cosas en su lugar y a comprender que los países avanzan cuando hay estabilidad política, que permite dar proyección, estabilidad hacia el futuro. Cuando nos preocupamos de que las políticas macroeconómicas sean serias y no demagógicas. Cuando nos preocupamos también de satisfacer las necesidades básicas de todos, una sociedad inclusiva”.

LA NACION