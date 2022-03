“Pintado al óleo”: Diego Santilli se metió en la pelea entre Sergio Berni y el intendente de San Nicolás y le pegó a Axel Kicillof

El diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, criticó hoy la “lucha contra la inseguridad” que lleva adelante en el territorio bonaerense el gobernador Axel Kicillof. En las redes sociales, se valió del tenso cruce que ayer protagonizaron frente al mandatario su ministro de Seguridad, Sergio Berni, y el intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, para acusarlo de desconocer las problemáticas y la geografía local.

“Este video resume el rol de Axel Kicillof en la lucha contra la inseguridad: no conoce, no recorre, no sabe, le pasan letra y tira chistes”, expresó Santilli en Twitter y agregó: “Pintado al óleo mientras el intendente Manuel Passaglia le explica cómo funciona la Policía local”.

La discusión entre funcionarios que el exvicejefe de Gobierno porteño uso como disparador de su crítica ocurrió ayer en San Nicolás, luego de que Passaglia afirmara que la localidad “tiene aproximadamente 50 patrulleros” y agregase: “Esperemos que nos sigan acompañando para poder renovar toda la flota que se necesita”. Entonces, fue interrumpido por Berni, que acotó: “43 patrulleros están fuera de servicio y uno es chatarra. San Nicolás tiene en funcionamiento apenas 12 vehículos”.

A continuación, el ministro fue desmentido por el intendente, quien aseguró que “hay más de 12 vehículos” si se tiene en cuenta a la Policía local. Entonces, Kicillof sonrió y aseguró: “No te vamos a renovar los (patrulleros) de la Policía local”.

Este video resume el rol de @Kicillofok en la lucha contra la inseguridad: no conoce, no recorre, no sabe, le pasan letra y tira chistes. Pintado al óleo mientras el Intendente @manupassaglia le explica cómo funciona la Policía Local. pic.twitter.com/3eErGVrNQ5 — Diego Santilli (@diegosantilli) March 9, 2022

“La Policía local depende de la Provincia de Buenos Aires, del ministro y del gobernador”, replicó Passaglia y agregó: “Hay más de 50 vehículos, que los pueden ver los 160 mil nicoleños. No es una discusión ideológica, acá tenemos que hablar con responsabilidad”.

“La culminación de un desencuentro”

Este miércoles, en declaraciones a La Red, Berni dijo que el cruce con el intendente no fue un hecho aislado, sino consecuencia de una discusión previa por la expropiación de un lote que quiere comprar una siderúrgica de la ciudad.

“Lo que pasó ayer fue la culminación de un desencuentro que tuvimos”, sostuvo y luego volvió sobre el tema de los patrulleros: “Si uno es intendente, no puede permitir que los móviles estén en ese estado, más allá de quien sea la responsabilidad de mantenerlos”.

El ministro de Seguridad de la Provincia, @SergioBerniArg desconoce cuántos patrulleros hay en San Nicolás recorriendo las calles, que son 44: 14 de la policía bonaerense y 30 de la policía local, ambas fuerzas que dependen de su ministerio. — Manuel Passaglia (@manupassaglia) March 9, 2022

En tanto, Passaglia se volcó a las redes sociales para hacer su descargo sobre lo ocurrido. “Me preocupa tal desconocimiento y la prepotencia del ministro de Seguridad y del gobernador, que en vez de trabajar en conjunto en esta problemática atacan a un intendente por contarles lo que está pasando y ellos no ven”, sentenció.