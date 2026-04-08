PJ bonaerense: Larroque propuso al intendente Jorge Ferraresi como candidato a gobernador de la provincia

El peronismo sumó este miércoles un nuevo candidato a la sucesión de Axel Kicillof. En un acto en Avellaneda, el intendente local, Jorge Ferraresi, fue propuesto como postulante a la gobernación bonaerense por el ministro Andrés Larroque, uno de los principales lugartenientes del actual mandatario provincial.

“Tenemos que poner en la Rosada a un hombre que tenga la sensibilidad necesaria para devolverle la alegría al pueblo. Para nosotros ese hombre es Axel. Y para continuar esta enorme gestión en la provincia de Buenos Aires seguro hay muchos compañeros y compañeras, pero si hay uno que lo merece, es Jorge Ferraresi”, dijo Larroque.

El ministro bonaerense habló en estos términos tras inaugurar dos sedes del Programa Envión y de la flamante Liga Deportiva Municipal. Ferraresi es uno de los intendentes que integran la mesa chica del axelismo, pero hasta el momento no había blanqueado su intención de candidatearse a la gobernación en 2027.

El acto que compartieron Larroque y Ferraresi en Avellaneda

Ferraresi pasó a integrar tras los dichos de “Cuervo” Larroque el lote de dirigentes que buscan posicionarse para suceder a Kicillof el año próximo en la Gobernación. También están allí la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, el diputado nacional massista Sebastián Galmarini y posiblemente la legisladora quilmeña Mayra Mendoza.

Además, entre los aspirantes del peronismo bonaerense se cuenta al intendente de La Plata, Julio Alak, quien viene manteniendo reuniones con dirigentes de distintos sectores con la intención de ser ungido como candidato. Pese al pronunciamiento de Larroque, todavía Kicillof no manifestó sus preferencias de cara a 2027.

Ferraresi fue elegido cuatro veces como intendente de Avellaneda (2011, 2015, 2019 y 2023). Antes había completado los dos últimos años del mandato de Baldomero “Chacho” Álvarez (2009-11) y en medio de estas gestiones, fue ministro de Hábitat durante el mandato presidencial de Alberto Fernández.