Plan Potenciar Trabajo: el fiscal Marijuan no descartó investigar a funcionarios

El fiscal federal Guillermo Marijuan habló este martes en torno a la denuncia que él mismo presentó por irregularidades en la entrega de planes sociales pertenecientes al programa Potenciar Trabajo . En diálogo con Todo Noticias, anticipó que no solo investigaran a las 260 mil personas que “sabían que se encontraban en una situación que no era compatible o que no contaban con los requisitos para acceder al plan”. También avanzaran sobre “responsables o funcionarios que no habrían hecho correctamente su trabajo al momento de llevar un control sobre las inscripciones”.

“Sospechamos de ambas partes. Tienen la misma responsabilidad y contamos con elementos para avanzar. Creo que hay personas que hicieron lo posible para llegar a ese listado. Y después tenemos la falta de control”, detalló. Y citó un antecedente similar: “En el año 2001, con el plan Jefes y Jefas de Hogar, hemos tenido innumerables cantidades de denuncias que pudimos verificar a través del entrecruzamiento de datos”.

Respecto de la investigación en curso, que cayó en manos del juez Daniel Rafecas, insistió una vez más en que se tendrá en cuenta tanto “la inscripción como el prejuicio posterior”. Habló luego sobre un aspecto “sumamente trascendente” que se cumplirá en los próximos días y que motivó que acusación contengan un pedido de suspensión y reempadronamiento: “Cuando llegue fin de mes, el Estado nacional pagará estos 260 mil planes, que ya saben que son irregulares. Tendrían que desembolsar 7400 millones de pesos”.

Para Marijuan, el inconveniente con los planes sociales inició al momento de ser transferidos del ámbito de la administración de la ANSES al ministerio de Desarrollo social, Asimismo, sostuvo que tampoco fue de ayuda su remoción de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social -a pedido de la exprocuradora general de la naciónAlejandra Gils Carbó- que investigaba delitos de seguridad social.

