¿Podrá Milei ganar en primera vuelta?

El Mundial ya quedó atrás. Los ecos de la “campaña anti argentina” y la supuesta conspiración contra la selección se están apagando. Falta más de un año para las presidenciales de 2027. Sin embargo, la pregunta del millón ya se repite, en el círculo rojo, como un mantra.

“¿Le alcanzarán los votos a Javier Milei para ganar en primera vuelta?”

Por lo pronto, lo que Milei está haciendo es “fidelizar el voto antiperonista”. Eso resultó evidente cuando, hace pocas horas, el presidente, en medio de una entrevista con Radio Mitre, en La Rural, vio pasar, a través de la ventana del móvil, a Ignacio de Mendiguren, exministro de la Producción de Eduardo Duhalde, y le gritó, sin repetir y sin soplar, “ladrón” y “cagador”. Y lo acusó de ser uno de los responsables de haber endeudado al país en 30 mil millones de dólares.

Entre los encuestadores que menos fallan no hay consenso. Tres con los que hablé consideran que Milei podría ganar en primera vuelta. Se basan en “la foto de hoy”. Una imagen en la que estaría superando los 40 puntos, y con una diferencia sobre el segundo, de más de 10 puntos.

Otro grupo de tres consultores vaticina, en cambio, que Milei podría ganar, pero recién en segunda vuelta. Y muy apretado.

En cambio, un tercer grupo, de dos encuestadores, estima que Milei podría perder, en segunda vuelta, por pocos votos. El argumento es que su alto nivel de rechazo, de cerca de 60 puntos. Es demasiado pronto aventurar un resultado exacto.

Lo que sí se nota, más allá de cualquier especulación, es la desesperación de los K para volver al poder. De hecho, ya comenzó la campaña para que a Cristina Kirchner le devuelvan su derecho a ser votada. Para eso, acaba de contratar a dos abogados brasileños, del equipo de Lula.

Uno se llama Rafael Valim (foto). Es especialista en litigios internacionales y uno de los máximos teóricos del “lawfare”. El otro es Cristiano Zanín (foto). Integra el tribunal supremo federal. Defendió a Lula en demandas vinculadas a la operación Lava Jato.

El puntapié inicial de la campaña lo dio su hijo, Máximo Kirchner. Fue hace diez algunos días. Y pocos le prestaron atención. Se entiende. Estábamos atentos al arranque de la fase de grupos del Mundial de fútbol.

Pero tan o más desesperado que Cristina parece Axel Kicillof. Es que el gobernador, con la intención de congraciarse con “los barones” del conurbano, acaba de apoyar públicamente el proyecto para que puedan ser reelegidos una y otra vez.

Más casta no se consigue ¿No? Y como si esto fuera poco, en simultáneo, irrumpen en escena otros “actores de reparto”. Una suerte de segundas marcas. Son los nuevos “Manaos del kirchnerismo”. Individuos como el periodista mercenario Roberto Navarro. O la eterna mantenida por el Estado, la diputada nacional Myriam Bregman.

A Navarro no le gustó que criticara a Bregman, desde mi programa de radio. Pero solo la descalifiqué debido al abuso que ella hace de consignas vacías. Por la falta de “una idea”.

Entonces Navarro, excristina y actual kicillofista, después de poner el grito en el cielo, subió un recorte mal hecho. Y de ese recorte sesgado se colgó Bregman, para atacarnos personalmente. No con argumentos serios, o de sentido común.

Sabía que Majul era limitado en sus conceptos pero además veo que es un grosero bastante barreta. Qué feo ser Luis Majul. https://t.co/MUG6fhKR8P — Myriam Bregman (@myriambregman) July 24, 2026

De qué vive Navarro, ya lo sabe todo el mundo. Pero sobre Bregman, o Nicolás del Caño, nos seguimos preguntando. ¿De qué podrían laburar si no fuera de candidatos eternos? Porque sus auto-biografías están llenas de humo. Pero no contiene ni un solo “trabajo honesto”.

Cuando más analizo a este tipo de personas, más me convenzo que el ejemplo y la inspiración hay que ir a buscarlas en las antípodas. Es decir: en gente como Messi. O como Scaloni.

Hace casi una semana que Scaloni tiene una cola interminable de fans, en la puerta de su casa, esperando para sacarse una foto, besarlo y abrazarlo. Pero él, en vez de mandarlos al diablo, les pide que lo aguanten. Que ya vuelve. Les explica que tiene turno con el dentista.

Hay que ir a buscar ejemplos inspiradores en gente como Nico Otamendi, a quien los “termo de Palermo pseudo progre” lo meten en la bolsa de los millonarios desclasados. Sin imaginar, si quiera, el esfuerzo de sus padres para que lleguen donde hoy están.

Pero más allá de las encuestas, Milei podría transformarse en el único presidente no peronista en lograr su reelección evitando “tiros y los pies”. Errores como el de Adrián Ravier y su fallido cálculo de un dólar a 1.800 pesos.

O el del propio Milei, quien para apoyar a Flávio Bolsonaro calificó a Lula de “basura y ladrón”, cuando pudo ser más educado, diciendo lo que piensa, pero con menos agresividad.

Habrá que repetirlo hasta el cansancio: para ganar en primera vuelta, será más efectivo el Milei que sigue defendiendo sus ideas a rajatabla, sin necesidad de putear. O escribiendo, como lo hizo este domingo en una columna en el diario Clarín, sobre el audaz proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

O insistiendo con la agenda legislativa que incluye la aprobación de leyes como:

Inviolabilidad de la propiedad privada.

Salud mental.

Super RIGI.

Proyecto “Hojarasca”.

Reforma electoral.

Precisamente en eso, la reforma electoral, trabaja la mesa política, con escenarios de máxima y de mínima, que incluyen:

Un acuerdo político amplio, a nivel nacional, de La Libertad Avanza con el PRO, la Unión Cívica Radical y algunos partidos provinciales.

Un acuerdo con una decena de gobernadores, para lograr, por un lado, la suspensión de las PASO y, por el otro, la conformación de colectoras para que los mandatarios provinciales más competitivos puedan reelegir y, al mismo tiempo, apoyar una lista encabezada por Milei.

La buena noticia es que, esta vez, Karina Milei apoya lo que venían planteando Santiago Caputo, Diego Santilli y hasta el mismo ministro Luis Caputo, hace tiempo ya.

Es decir, un acuerdo generoso, en base a la construcción de confianza, que no se rompa de la noche a la mañana.

Es que tanto Jorge Macri, en la Ciudad, como Cristian Ritondo, presidente de PRO en la provincia, apuestan a un acuerdo con Milei, más allá de las amenazas de Mauricio Macri de poner un candidato a presidente distinto.

Si el trabajo de orfebre de la mesa política se traduce en hechos, los únicos obstáculos que separarían a Milei de un triunfo en primera vuelta serían:

Un cisne negro que rompiera el orden macro económico y la estabilidad cambiaria.

Una baja pronunciada en la actividad, acompañada por el mal humor de sectores que se sienten postergados.

Un milagro político en la oposición. Uno que contemplara el acuerdo entre Cristina, Kicillof, Sergio Massa, la angosta avenida del medio y otros sectores del PJ que hoy quedaron fuera de la foto.

Pero esto, por suerte para el gobierno, no estaría cerca de suceder. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la feroz interna que atraviesa el PJ se volvió demasiado berreta. Y con eco en personajes considerados muy “fondo de olla”. Demasiado marginales.

Y si no, escuchen al señor Andrés Ducatenzeiler, tirando factos contra el señor Alejandro Rebord. Hasta a Cristina, que es bastante proclive a los papelones, le debería estar dando vergüenza ajena.