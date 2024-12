Polémica en Córdoba por la designación que impulsa el gobernador para el Tribunal Superior de Justicia

CÓRDOBA.- El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, generó polémica al impulsar como integrante del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba a Jessica Valentini, quien fue funcionaria de las administraciones de José Manuel de la Sota, Juan Schiaretti y de él mismo cuando fue intendente de la ciudad. Valentini es impulsada por el mandatario para cubrir la vacante que dejó Mercedes Blanc de Arabel.

Si bien Valentini era militante de la UCR de la mano de Mario Negri y fue funcionaria de los gobernadores Eduardo Angeloz y Ramón Mestre, conservó el cargo con las gestiones del “peronismo cordobés” como defensora adjunta del Pueblo, como titular, como coordinador del Observatorio de Violencia, Defensoría de los Derechos de Niños y como Oficial Mayor de la Municipalidad en la administración de Llaryora.

En el envío de los pliegos de la abogada oriunda de San Francisco -igual que el gobernador-, se destacan sus antecedentes académicos. La intención es que la Unicameral apruebe su designación antes del 27 de este mes, cuando termina el año legislativo. En el mismo envío están los nombres de Pablo Bustos Fierro para ocupar el cargo de Defensor General del Ministerio Público de la Defensa, y el de Pablo Pupich para Defensor Adjunto.

Los legisladores que responden a Luis Juez no votarán a Valentini. El senador nacional de Pro dijo que no tiene “nada personal” con la postulada. “Trabaja para el poder. No creo en la Justicia de los familiares, de los parientes, de los amigos”, afirmó Juez a Radio Nacional.

Jessica Valentini, la candidata de Llaryora para el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba

Con la construcción cada vez más “transversal” que hace Llaryora, el denominado “cordobesismo”, es difícil distinguir entre lo que para algunos es “pluralismo” y para otros es un reparto de cargos. Ya en el armado de listas de 2023, hubo crisis en el Pro y en la UCR por los que decidieron sumarse al armado del gobernador.

Como la ficha de afiliación de Valentini a la UCR está vigente, ahí sí hay un impedimento real para designarla en el tribunal supremo cordobés. La legisladora provincial oficialista Nadia Fernández posteó un argumento curioso: “No pongo en duda la capacidad profesional de la Dra. Valentini, pero no estoy de acuerdo con que una militante radical sea propuesta al TSJ. En el justicialismo hay mujeres con una gran trayectoria judicial que también podrían ocupar ese lugar”. Militante de un partido no, pero de otro sí.

Por su lado, la senadora nacional Alejandra Vigo -esposa de Schiaretti- apoyó la propuesta por sostener la paridad de género, que es el argumento que plantea cuando le piden definiciones sobre su posición de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mantilla: “Destaco la equidad de género en la propuesta del Gobernador al impulsar el nombramiento de una mujer que, además de contar con trayectoria, pertenece a un espacio político distinto al del gobierno provincial. Eso es beneficioso para la salud institucional de Córdoba”.

Gabriela Origlia Por