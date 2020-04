Coronavirus: cacerolazos y polémica en la Justicia por las excarcelaciones

El fiscal Donoso Castex llamó a un cacerolazo contra las excarcelaciones

Una polémica de magnitud se desató en la Justicia en torno a las excarcelaciones dispuestas por el coronavirus que generaron motines carcelarios con muertos y heridos. El fiscal Carlos Donoso Castex llamó a un cacerolazo para rechazar esas liberaciones, pero el presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal, Daniel Morini , le pidió a la Procuración General de la Nación que le inicie un sumario administrativo por "ignorante".

En medio de semejante enfrentamiento, la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, Liliana Catucci , dijo que los únicos beneficiados por esta pandemia son los criminales "lo que genera alarma en la sociedad por la liberación constante de delincuentes", pero además socava la Justicia.

En medio la controversia, Catucci firmó un fallo en el que le negó la excarcelación a un preso que integraba una banda de narcos de la Villa 21/24 de Barracas y allí dijo que si hace lugar a los argumentos de la defensa que "otros defienden haciendo gala de un humanismo además de dudoso, oportunista, llevaría a la situación paradójica de que mientras los ciudadanos libres del mundo se ven limitados y afectados en casi todos los aspectos de su vida, incluso en el de transitar libremente y de lograr el propio sustento, los criminales (...) serían los únicos beneficiados de esta difícil situación".

Dijo que "esta circunstancia de generar alarma en la sociedad por la liberación continua de los delincuentes, socava uno de los pilares en que se apoya cualquier República sana: la Justicia, valor innegociable"

La controversia se inició luego de que la Cámara Federal de Casación Penal (con jurisdicción sobre jueces y tribunales orales federales) y la Cámara Nacional de Casación penal (con jurisdicción sobre los jueces y tribunales orales de la Capital de la justicia ordinaria) recomendara otorgar arrestos domiciliarios a delincuentes en grupos de riesgo, condenados por delitos leves, a punto de cumplir la pena o de entrar en un régimen de libertad. Al mismo tiempo varios tribunales excarcelaron a exfuncionarios kirchneristas condenados por corrupción o en prisión preventiva como Amado Boudou o Luis D'Elía . Lo intentó sin éxito Ricardo Jaime .

Estas políticas, sumadas al temor a la expansión del coronavirus, desataron motines de presos comunes en penales porteños como el de Villa Devoto, que reclaman la libertad por los riesgos de contagio y las recomendaciones de la Casación. También hubo revueltas en penales bonaerenses y en Santa Fe con 7 muertos, desde que comenzó la cuarentena.

Ahora el fiscal Donoso Castex publicó en su cuenta de Facebook una convocatoria para cacerolear contra las excarcelaciones hoy a las 17.

"Como Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional me corresponde defender los intereses de la sociedad y si bien lo hago a diario en mi actuación profesional, invito a la ciudadanía a que el día de mañana sábado 25 de abril a las 17 horas hagamos un cacerolazo desde nuestras casas y balcones para que los jueces sepan que la sociedad quiere que piensen en los ciudadanos honestos y los protejan, y no solo se preocupen en liberar a los delincuentes presos", escribió.

Donoso Castex recordó que por la cuarentena la gente no puede salir a la calle pero sí manifestarse desde su casa. El fiscal que se presentó además como exvicepresidente de la Asociación Internacional de Fiscales dijo que ve con indignación cómo "un grupo de jueces de la Cámara Nacional de Casación Penal recomienda a través de la Acordada 5/2020 que se extremen los recaudos para liberar a los delincuentes que se encuentran presos por decisiones judiciales, y a su vez estos realizan motines pidiendo salir en libertad aprovechando la actual situación de la pandemia. Me preocupan los jueces que solo piensan en los delincuentes y no en las víctimas de esos delitos ni en la sociedad en general".

Donoso Castex dijo que los presos y personas libres todas están en la misma situación de riesgo."Estas circunstancias deben tomarse con mucho cuidado. Las prisiones domiciliarias no pueden ser otorgadas a cualquiera y la pulsera electrónica no garantiza la integridad de la víctima. No hay pulseras, no existen. Tampoco podemos afectar a policías a controlar a los presos cuando tienen que estar abocados a la pandemia", enfatizó.

Y se preguntó: "¿Cuál es la idea? ¿Liberamos delincuentes peligrosos sin pulsera para que circulen por las calles poniendo en riesgo a las víctimas? No es algo hipotético, ya lo vimos con las amenazas que ocurrieron". Donoso Castex se quejó por Radio Mitre ante los cuestionamientos y señaló que no pueden privarlo de expresarse.

Pero el juez Morín le salió al cruce en una comunicación enviada a Juan Manuel Casanovas , secretario de Discplina y Técnica de la Procuración, en la que le pide que se inicien actuaciones administrativas contra Donoso Castex. "Su ignorancia, si fuera a título personal no afecta ni preocupa a los miembros de la Cámara que presido, pero en términos institucionales, la controversia resulta inadmisible", le contestó.

Escribió en su mail a Casanovas que Donoso Castex puede opinar como cualquier ciudadano, pero que como fiscal su convocatoria "es un ataque frontal a los jueces de la Nación que actúan en el ámbito de su competencia". Y no sin ironía le dijo que "tal vez desconozca la emergencia" y que las cárceles son lugares donde se complica cumplir con las normas de higiene necesarias y que la Comisión Internacional contra Tortura, entre otras, recomendó estas medidas.