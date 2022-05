Por orden del Presidente, Martín Guzmán y Matías Kulfas salieron a responderle a Cristina Kirchner

Aguantar sí, contestar también. La consigna, repetida por el presidente Alberto Fernández por teléfono y durante la tarde de ayer en Olivos, fue escuchada por varios ministros, entre ellos Martín Guzmán (Economía) y Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), blancos de los dardos de la vicepresidenta Cristina Kirchner el viernes, en Chaco, y quienes hoy salieron a responderle.

“Cristina dijo barbaridades en materia económica. Hay que decirle a la gente la verdad”, comentaron desde un despacho con conocimiento de las recientes charlas del Presidente con sus ministros y funcionarios de confianza. La decisión de responder “desde lo técnico” quedó clara en la previa del viaje del Presidente a Europa, que comenzará esta tarde y se extenderá, según lo previsto, hasta la mañana del viernes.

El primer mandatario estará hoy en el congreso ordinario de los trabajadores de la Sanidad (Fatsa), el gremio que conduce Héctor Daer, uno de los tres jefes que tiene la CGT. El Presidente podría allí volver a defender el rumbo económico, tal como lo hizo ayer en una sorpresiva aparición en la reunión de la Mesa Nacional del Movimiento Evita, del cual pidió no hubiera registros audiovisuales, pero que se filtró a través de militantes en las redes sociales.

Apuntados por la vicepresidenta, y con la decisión de no viajar a Europa, Guzmán (“tiene mucho que hacer acá”, deslizaron a LA NACION cerca del ministro) y Kulfas desgranaron respuestas concretas a críticas de la vicepresidenta. “El no acuerdo con el FMI era ajuste. Lo que había que lograr era un acuerdo de no ajuste, y eso fue lo que logramos”, dijo Guzmán en una entrevista con Urbana Play, grabada anoche y emitida hoy. Además de defender el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), base de las críticas del kirchnerismo duro, Guzmán marcó falencias de las dos gestiones de la hoy vicepresidenta.

“Hubo una protección social muy activa: la AUH fue un gran logro. Una fuerte recuperación de los ingresos de las jubiladas y los jubilados. Hubo logros importantes, pero también hubo problemas de consistencia macroeconómica”, agregó Guzmán, en sutil devolución de gentilezas hacia la vicepresidenta, que desde hace tiempo pide su cabeza, al igual que la de Kulfas.

“No digo que no sea importante trabajar el tema de los monopolios, lo que digo es que la inflación no es eso específicamente; es algo mucho más amplio y tiene que ver con lo macro, con la política monetaria, fiscal y cambiaria”, dijo el ministro de Producción, que además reiteró que su libro los tres kirchnerismos, en el que critica las políticas económicas de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, “marca dos o tres cosas a revisar porque son talones de Aquiles: la energía y la política productiva. Son dos temas a los cuales me aboqué muchísimo, pero no para criticar a nadie”, sostuvo el ministro, quien a pesar de los embates del kirchnerismo duro continúa-al igual que Guzmán y su par de Trabajo, Claudio Moroni-confirmado en su cargo.

“Son los tres mejores ministros que tenemos, ¿Cómo los vamos a echar?”, se sinceraron muy cerca del Presidente a fines de la semana pasada, antes de la exposición de la vicepresidenta que volvió a cargar contra el trío alguna vez incluido entre “los funcionarios que no funcionan” por la vicepresidenta.

La consigna de responder en defensa de la gestión y no hacer cambios de nombres en medio de los tironeos con el cristinismo se mantendrá hasta nuevo aviso, confirman fuentes cercanas al Presidente.