“Que se opte por el efecto Papa León, no por el efecto Chiqui Tapia, defensor acérrimo de las apuestas y del juego”. Contundente, el arzobispo de Córdoba y vicepresidente primero del Episcopado, el cardenal Ángel Rossi, intentó sensibilizar hace unos días a la opinión pública y a los referentes políticos sobre el costo que implicaría la pérdida del estado parlamentario de la ley que la Iglesia impulsa desde hace dos años.

La presión de la Iglesia para poner un freno al avance del juego y las apuestas online se potenció con la presencia de representantes de la Comisión de Pastoral Social, que preside el obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida, y del secretario general de la Conferencia Episcopal, el obispo auxiliar de San Isidro, monseñor Raúl Pizarro, quien en su visita al plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales del Senado advirtió sobre las consecuencias de las apuestas digitales en los jóvenes y sus familias. Los tres obispos tuvieron una presencia activa durante la reciente visita de León XIV a la Argentina y concentraron sus reclamos en la principal preocupación que hoy tiene la Iglesia, luego de los consensos alcanzados para mejorar la atención integral de las personas con discapacidad.

Plenario de comisiones en el Senado para tratar el proyecto de ley sobre ludopatía Fabián Marelli

“Es un tema transversal, muy urticante. La preocupación no es nueva, pero el flagelo viene en aumento y está provocando estragos y destrozos en todos lados”, definió un vocero de la Iglesia, al justificar la movilización de los obispos en favor de una regulación más estricta del juego. Entre las consecuencias que más impactan por el auge de la ludopatía se encuentran los casos de suicidios juveniles y el creciente endeudamiento de las familias.

Según el informe Kids Online Argentina, difundido en 2025 por Unicef, uno de cada cuatro adolescentes apostó alguna vez. La puerta de entrada ocurre alrededor de los 13 años, sobre todo en varones, a partir del acceso a las billeteras virtuales, y en la mayor parte de los casos, las apuestas se dan en el mundo deportivo, especialmente en el fútbol

Además, un relevamiento del Observatorio Humanitario de la Cruz Roja Argentina revela que seis de cada diez adolescentes están expuestos al juego online, según el resultado de encuestas realizadas a 11.421 adolescentes de 13 a 18 años en todo el país.

Este informe señala que la “alta exposición” refleja una participación directa de los menores, en un 16% de los encuestados y que el 45% admite tener “vínculos cercanos que apuestan”. Además, el 57% de los que participan en el juego online ingresó al sistema por recomendación de sus pares, muchos de ellos animados en las redes sociales.

Los estudios coinciden en que el uso de billeteras digitales y la publicidad permanente son las principales puertas de ingreso a las apuestas online, sin distinción de plataformas legales o ilegales, señala el informe, que recomienda “controles más estrictos sobre las plataformas”.

El mensaje del papa León XIV en el Palacio Libertad Andrew Medichini - AP

El mensaje del Papa

“El acuerdo en el plenario de comisiones es auspicioso. Pero sabemos que hay presiones para que el proyecto vuelva a la Cámara de Diputados y la ley se dilate”, estimaron fuentes eclesiásticas a LA NACION.

En una carta a los senadores firmada por el presidente del Episcopado, monseñor Marcelo Colombo, la Iglesia recordó que “la reciente visita del papa León XIV a nuestra patria nos dejó palabras que siguen resonando con fuerza”. Citó el mensaje pronunciado en el Palacio Libertad, ante el presidente Javier Milei y la dirigencia política del país, a quienes invitó a “reconocer la fragilidad de la vida y nuestra responsabilidad de cuidarla y defender su dignidad, especialmente cuando se encuentra amenazada”.

“El presente y el futuro de nuestros jóvenes nos reclaman hoy una responsabilidad”, transmitió el Episcopado a los senadores, al pedir expresamente que “no dejen morir este proyecto de ley”.

“Dejarlo morir es también ser parte de esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes. Cuando está en juego la vida, la indiferencia y las postergaciones también tienen consecuencias”, señalaron los obispos.

El obispo de La Rioja y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Dante Braida, saluda al papa León XIV en el encuentro mantenido con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA) Vatican Media

El proyecto que respalda la Iglesia prohíbe la publicidad de los juegos de azar y apuestas en TV, radio, redes sociales, cartelería, podcasts y eventos culturales, así como la promoción indirecta mediante influencers y figuras públicas. La prohibición alcanza a la indumentaria deportiva y elimina los bonos de bienvenida.

También impide que las empresas de apuestas patrocinen equipos, deportistas, estadios y eventos. Tampoco permite integrar listas electorales de asociaciones civiles deportivas a quienes tengan vínculos directos o indirectos con compañías de apuestas online.

En cuanto al acceso de menores, obliga a las plataformas a verificar la identidad y la edad de los usuarios mediante sistemas biométricos conectados con el Registro Nacional de las Personas, tanto al registrarse como al iniciar sesión. La exigencia alcanza también a las billeteras virtuales.

En defensa de su posición, la Iglesia viene advirtiendo que “cada celular es un casino”. El cardenal Rossi, en sus últimas apariciones, describió el paisaje que muestra el juego y mencionó el fuerte endeudamiento que genera en las familias, así como los daños en la salud y en la unidad de las familias como una de las principales preocupaciones, además de los casos extremos que terminan en tragedias. “Muchos jóvenes se ven forzados a mentir a sus padres y después se desesperan”, lamentan en el Episcopado.