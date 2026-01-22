El director de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, renunció este jueves a su cargo en el organismo encargado de la prevención del lavado de activos. La administración nacional comunicó el relevo del funcionario a través de una gacetilla del Ministerio de Justicia. El Poder Ejecutivo nombró a Ernesto Gaspari como su reemplazante inmediato en la entidad.

Por qué renunció Paul Starc a la UIF

La desvinculación de Paulo Starc obedece a “razones personales” según el informe oficial difundido por el Gobierno nacional. En Casa Rosada, dos fuentes importantes coincidieron en desmentir trascendidos en los que se daba cuenta de posibles diferencias de Starc con la implementación de la ley de Inocencia Fiscal, que se aprobó a fines del año pasado.

El anuncio oficial del Ministerio de Justicia

El entorno del asesor presidencial Santiago Caputo confirmó que el exfiscal mantiene su voluntad de colaborar con el oficialismo en tareas de gestión y consolidación institucional. Su alejamiento ocurrió de manera coordinada con la cúpula de la cartera judicial.

La misión oficial en Estados Unidos por el caso AFA

El funcionario saliente cumplió su última actividad internacional durante la semana anterior en la ciudad de Washington. Allí mantuvo reuniones con integrantes de la FinCEN, la oficina equivalente estadounidense en materia de delitos financieros.

El objetivo del viaje consistió en un intercambio de datos sobre presuntas maniobras irregulares en la Asociación del Fútbol Argentino. La justicia de ambos países analiza sociedades y operaciones bajo sospecha de irregularidades.

Las modificaciones en el rol querellante del organismo

Bajo la dirección del exfiscal, el Poder Ejecutivo limitó las facultades de la entidad antilavado mediante el decreto 274/2025. Esta normativa eliminó la capacidad del organismo para actuar como parte querellante en juicios por corrupción y blanqueo de capitales.

La reforma modificó la reglamentación original de la ley y las competencias de la Agencia Federal de Ciberseguridad. Desde la cartera de Justicia destacaron que el funcionario adecuó el sistema a los estándares internacionales vigentes y dispuso el bloqueo inicial de capitales destinados a la expansión de armamento de daño masivo a principios de este mes.

Paul Starc lideró el organismo antilavado durante un año de gestión

El historial del funcionario en el ámbito judicial

El abogado de 61 años posee un extenso recorrido en los tribunales de Comodoro Py. El letrado cumplió funciones en la subsecretaría de Inteligencia Criminal de la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Daniel Scioli.

En ese período, la investigación del caso Pomar recibió cuestionamientos por la ineficacia en la búsqueda de la familia desaparecida en 2009. Las autoridades detectaron los cuerpos tras 20 días de rastrillajes fallidos al costado de una ruta.

En su historial reciente figura la instrucción de la causa contra Martín Poderti por la sustracción de piezas numismáticas de oro. Su vínculo personal con María Eugenia Talerico marcó su ingreso a la escena política actual. En una entrevista con LA NACION, la exfuncionaria cuestionó su capacidad técnica: “él no tiene los conocimientos suficientes para ese rol”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Cecilia Devanna.