Renunció Paul Starc a la Unidad de Información Financiera

Un año después de su designación, el exfiscal Paulo “Paul” Starc dejó su puesto al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF), al que había llegado tras la salida del primer titular del organismo de la era libertaria, Ignacio Yacobucci. En el mapa libertario, Starc era un hombre cercano al asesor presidencial, Santiago Caputo.

Su desvinculación se oficializó con un comunicado del Gobierno, y previamente había sido confirmada a LA NACION por fuentes confiables.

Starc había sido elegido en enero de 2025, tras la salida de Yacobucci, pero el Poder Ejecutivo efectivizó su nombramiento en abril pasado, tras la audiencia pública para que arribe al cargo, realizada el 17 de marzo de ese mismo año.

Tras conocerse la salida de Starc desde el Ministerio de Justicia anunciaron que su reemplazante será Ernesto Gaspari. Y sostuvieron que Starc se fue “por razones personales”.

La salida de Starc era mencionada desde hace tiempo en la cartera de Justicia, de la que depende la UIF, pero recién se concretó este jueves.

La semana pasada, Starc viajó a Washington, Estados Unidos, para reunirse con autoridades de ese país, como parte de la investigación sobre presunto lavado de dinero en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El objetivo del viaje fue intercambiar información relevante respecto de sociedades y operaciones financieras que permanecen bajo análisis judicial en ambos países.

Su encuentro fue con funcionarios del organismo equivalente de ese país, la Red de Control de Delitos Financieros, conocida como la FinCEN (Financial Crime Enforcement Network).

Según explicaron entonces fuentes oficiales a LA NACION, la intención del titular del organismo encargado de prevenir el lavado de activos fue interiorizarse sobre el caso AFA y entrecruzar datos con la FinCEN, para así estar al tanto de qué información sobre operaciones sospechosas recolectaron en el exterior en esta causa en particular.

Además, a comienzos de este mes, la UIF también dispuso el primer congelamiento administrativo de activos por Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva en América Latina.

Con su llegada a la UIF, el Gobierno dispuso por decreto [274/2025] que el organismo antilavado dejara de estar autorizado para ser querellante en causas de corrupción y lavado de activos. La medida modificó no solo la reglamentación de la ley que creó la UIF, sino también la Ley de Inteligencia respecto de las competencias de la Agencia Federal de Ciberseguridad.

Desde la cartera de Justicia sostuvieron que durante su gestión, Starc “desempeñó sus funciones con profesionalismo y compromiso”, y contribuyó a que el sistema de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo “se adecue a los estándares nacionales e internacionales vigentes”.

Y aseguraron que Starc “continuará colaborando con el Gobierno Nacional en nuevas responsabilidades vinculadas a tareas de gestión, desarrollo financiero y consolidación institucional”.

De 61 años y larga carrera judicial, el fiscal Starc tuvo su paso por los tribunales de Comodoro Py y también por el gobierno bonaerense, cuando Daniel Scioli fue gobernador y el fiscal Carlos Stornelli ministro de Seguridad. Estuvo a cargo de la subsecretaría de Inteligencia Criminal, donde lo salpicó el escándalo del caso Pomar. Fue en 2009, cuando una familia desapareció mientras viajaba rumbo a Pergamino y, recién tras 20 días de investigación, se detectó que los cuatro integrantes estaban muertos al costado de la ruta, por lo que se cuestionó a los investigadores. Más recientemente, investigó la causa por la que procesaron a Martín Poderti, integrante del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, por robar monedas de oro.

Paul Starc, extitular de la UIF, en un acto con Patricia Bullrich

Starc, además, fue esposo de María Eugenia Talerico, exvicetitular de la UIF en tiempos macristas, que fiscalizó para La Libertad Avanza (LLA) en el balotaje de 2023 y estuvo a punto de asumir como titular de Migraciones libertaria, pero terminó enfrentada con ese sector.

En una entrevista con LA NACION pocos días después del nombramiento de Starc en la UIF, en enero de 2026, Talerico consideró que se trató de una jugada diseñada por Caputo para doblegarla. “Starc no tiene los conocimientos suficientes para ese rol”, aseguró en esa entrevista.

Por entonces, Talerico consideró: “Paul Starc puede tener experiencia como fiscal federal en algunas investigaciones complejas de lavado de activos, pero la UIF tiene como prioridades facultades preventivas de regulación y de sumarios que le hace al sector de sujetos obligados. O sea, la parte preventiva de la UIF es regulación, prevención y sanción. Que yo sepa, él no tiene los conocimientos suficientes para ese rol. Tampoco los tiene el vicepresidente [Santiago González Rodríguez], a quien pusieron para intervenir la UIF a través de Santiago Caputo”, dijo.

La sucesión de Starc

En relación con la nueva etapa del organismo, desde la cartera liderada por Mariano Cúneo Libarona informaron que Gaspari, que sucederá a Starc es “un profesional con una sólida trayectoria en gestión pública y privada, finanzas y administración”, y destacaron que “cuenta con experiencia en áreas estratégicas del Estado”.

En ese sentido, recordaron que “se desempeñó, entre otras funciones, como Secretario de Coordinación y Planificación Exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto”, de esta administración, en tanto que cumplió funciones en otros gobiernos.