Milei se sumó al Consejo para la Paz que lanzó Trump y fue eximido de pagar la membresía de US$1000 millones

DAVOS, Suiza.– Seis monarcas, tres exaparatchiks soviéticos y un líder buscado por la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de guerra. Esos son algunos de los miembros que integraron a partir de hoy con Javier Milei el Consejo para la Paz, la organización que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inventó para rivalizar con Naciones Unidas, cuya ceremonia inaugural se realizó este jueves en Davos.

“Felicitaciones, presidente Trump, la carta está ahora en vigor y el Consejo para la Paz es ahora una organización internacional oficial”, declaró Karoline Leavitt, la portavoz de la Casa Blanca, durante la ceremonia, realizada a puertas cerradas en el centro de conferencias del Foro Económico Mundial (WEF), en presencia de un grupo de dirigentes que aceptaron la invitación de Washington para incorporarse. Entre ellos se encontraba el presidente argentino, uno de los únicos representantes occidentales, ya que muchos de los principales aliados de Estados Unidos, en particular los europeos, decidieron declinar la invitación.

Lo que Trump calificó el miércoles en Davos como “la mejor junta jamás reunida” pretendía, originalmente, liderar los esfuerzos para mantener un alto el fuego en la guerra de Israel con Hamas, aunque después se transformó en un organismo que eventualmente podría rivalizar con las Naciones Unidas.

“Podría ser”, reconoció Trump esta semana. “Esto no es para Estados Unidos. Es para el mundo”, dijo. Y agregó: “Creo que podemos extenderlo a otras cosas a medida que tengamos éxito en Gaza.”

Entusiasmado, el jefe de la Casa Blanca no cesa de repetir que “todos quieren ser parte” de ese organismo que lo tendrá como presidente vitalicio, con poderes absolutos sobre los nombramientos, las decisiones y el campo de acción. Eso sí, cada membresía costará a su titular 1000 millones de dólares, fondos que también serán administrados por Donald Trump y su equipo de colaboradores que incluye, naturalmente, a su yerno Jared Kushner, responsable de hacer los grandes negocios familiares.

Javier Milei aceptó con entusiasmo la invitación de Trump y, en un comunicado oficial, se declaró honrado con la misma. Pero a la emoción inicial siguió el estupor, cuando se conoció la necesidad de desembolsar los 1000 millones de dólares. Se produjo entonces un periodo de titubeos a nivel oficial, que fue superado el martes, cuando se supo que —buen amigo y aliado de la actual Argentina— Trump había decidido liberar a Milei del temido desembolso, según fuentes oficiales de la comitiva.

Milei y su comitiva dijeron presentes en los salones del Foro donde se llevó a cabo la ceremonia, compartiendo a su término una foto de familia con algunos de los personajes más dudosos de la geopolítica mundial.

Fascinado con su nuevo juguete, al cual, —debido a la ausencia de personalidades de primer orden mundial— los especialistas acuerdan una efímera existencia, Trump trató de no dejar que aquellos que no participaban arruinaran su fiesta, diciendo que 59 países ya se han unido al Consejo. La verdad es que solo jefes de Estado, diplomáticos y otros funcionarios de 19 países más Estados Unidos asistieron al acta de nacimiento. Al grupo presente, que iba desde Azerbaiyán hasta la Argentina, pasando por Paraguay y Hungría le dijo: “Ustedes son las personas más poderosas del mundo.”

Milei y Trump, en Davos FABRICE COFFRINI� - AFP�

Siempre dispuesto a enmendar en lo posible las exageraciones de su jefe, el Secretario de Estado Marco Rubio (con quien Milei tuvo un breve encuentro) afirmó que algunos líderes de países han indicado que planean unirse, pero aún requieren la aprobación de sus parlamentos. La administración Trump dice que también ha recibido consultas sobre la membresía de países que aún no habían sido invitados a participar.

En todo caso, el presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó que su país está consultando con los “socios estratégicos” de Moscú antes de decidir. Otros preguntan por qué Putin y otros líderes autoritarios fueron invitados, como es el caso del dictador bielorruso Alexander Lukashenko.

La secretaria de Relaciones Exteriores británica, Yvette Cooper, declaró que su país no formaría parte de la nueva Junta “porque se trata de un tratado legal que plantea cuestiones mucho más amplias.”

“También nos preocupa que el presidente Putin forme parte de algo que hablará de paz, cuando aún no hemos visto señales de su parte de que habrá un compromiso con la paz en Ucrania”, dijo a la BBC.

Noruega y Suecia indicaron que no participarán, después de que Francia también dijera que no, siendo amenazada por Trump de verse imponer aranceles de 200% sobre los vinos y los champagnes franceses. Funcionarios franceses enfatizaron que, aunque apoyan el plan de paz para Gaza, les preocupa que la junta pueda intentar reemplazar a la ONU como el principal foro para resolver conflictos. Mismo rechazo de parte de Canadá, Ucrania, China y el brazo ejecutivo de la Unión Europea (UE).

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aceptó la invitación, pero no pudo hacer el viaje, ya que la Confederación Suiza advirtió que ejecutaría la orden de captura emitida por el TPI en su contra.

Para los argentinos, la pregunta es: “¿Para qué le servirá al país y a su presidente formar parte de la nueva organización? Javier Milei no ha dado aún la respuesta. Tal vez lo haga a partir de este fin de semana, cuando su avión aterrice en Buenos Aires este viernes poco después de las 6 de la mañana.